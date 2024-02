Prljavci se prisjetili nezaboravnih anegdota tijekom karijere: "Ja bih se rasplakao da sam bio na njegovom mjestu''

Nakon "Starih navika" i "Makni se", Prljavo kazalište osvanulo je s trećim singlom "Molim Boga da svane". Prljavci s Hourom na čelu stižu u zagrebačku Arenu, a njihovi bezvremenski hitovi odjekivat će i u kazalištu. Jajo i Bodalec s našom Anjom Benetom za In magazin podijelili su i nezaboravne anegdote na glazbenom putovanju dugom više od 4 desetljeća.

"Neka Bog čuva i vas i nas" gotovo proročanski izjavio je Jasenko Houra pred dvjesto pedeset tisuća ljudi na legendarnom koncertu Prljavaca na zagrebačkom glavnom trgu davne '89. Je li znakovito što 35 godina kasnije u novoj pjesmi Prljavo kazalište moli Boga da svane?



"Mene su odmah pitali je l' politička, radi se o ljubavnoj pjesmi, nije to nikakva filozofija, ali sve ima svoju primjenu, može ona svakako igrati... Imamo mi neki puta veliku volju da pobjegnemo iz grada, dosta ti je i krivih susjed, Dobro da mi kao band ne stanujemo u istoj zgradi, to bi bila zgrada strave i užasa....", priča Jasenko Houra.



''Mislim da se radi o jednoj noći s krivim čovjekom, s krivom osobom gdje si u nekakvom košmaru i misliš kako bi bilo dobro maknuti se iz situacije iz koje se imaš potrebu maknuti. ", govori Mladen Bodalec.



"Zapaliti" odavde i zaustaviti Zemlju svojim stihovima htjeli su još prije rata, a već više od četiri desetljećima zlatnim slovima ispisuju hrvatsku glazbenu povijest. Publika im je uvijek bila na prvom mjestu, pa čak i onda kad je to značilo nastaviti pjevati nakon bolnih padova na pozornici.



''Imate na YouTubeu padova njegovih. Voli on zagrliti bor, pasti kraj bine ...", kaže Houra.



"Mi smo bili na koncertu u Makedoniji i bila je nekakva pista za menekenke koje su prije imale show, a bila je tu i nekakva fontana, pa je malo rosilo pa je navlažilo nekakav najlon te piste uske i ja sam pao...", prisjetio se Bodalec.



"Ja ovakvog radnika u životu nisam vidio što se tiče bine, davanja . Ja sve mogu razumijeti, ali da netko može sa slomljenom rukom, praktički ubijen, da ti i dalje radiš koncert, ja to ne mogu vjerovati. Ja bih se rasplakao, ja bih počeo plakati, ne znam što bi radio ...", kaže Houra.



Ipak se ni Jajo nije rasplakao kad mu je petnaest minuta prije koncerta netko vratima pričepio ruku.



"To mi je jedna od boljih anegdota. Nazovem prijatelja liječnika, zovem iz Frankfurta, slušaj to i to mi se dogodilo, ne znam što da radim. Veli on, vi imate široke trake, s onom kojoj ljepite kofere, ja velim imam, kaže sad ta tri prsta dobro si zaljepi, pa tako sviraj. Ja velim jel ti to ozbiljno. Najozbiljnije'', priča Bodalec.



Cijela knjiga bila bi premala i za sve njihove nezaboravne anegdote sa zajedničkih putovanja.



"Putovanja su nam stvarno draga jer se mi družimo između sebe i mi smo društvo za sebe : to jednog dana kad izgubiš, taj dan će biti kritičan u mom životu kad izgubiš sve zajedno. Ovako stalno ima magiju nečega, stalno maturalno putovanje ...", pričaju.



A kad smo već kod maturalnog putovanja, možda niste znali da je na ono u srednjoj školi Houra išao čak dva puta.

''Jer sam otišao svirati koncert kad je bio ispit iz njemačkog pa su me rušili na godinu, mada nisam ja bio baš katastrofalan đak. Bio sam korektan, ali sam već bio profesionalac u toj dobi...", priča Houra.



2009. koncertom Prljavog kazališta službeno je otvorena Arena Zagreb. 2019. napunili su je čak dva dana zaredom, a spektakl najavljuju i 13. prosinca, kad će se našom najvećom dvoranom ponovno oriti njihovi najveći hitovi.



Prljavo Kazalište stiže i u pravo kazalište. Houra na daskama koje život znače uskoro namjerava postaviti svoj autorski mjuzikl.



"On ima sad radni naziv, mislim da će tako i ostati Dubrava blues i mislim da će biti napravljeno u Komediji u nekakvom vremenskom dijelu, mislim da je 12 do 15 mjeseci. Ima još dosta toga što mi moramo napraviti. Ljudi moraju shvatiti da smo mi nesigurni, nismo mi nesigurni na binama, ali u stvaranju što bi mi željeli napraviti, mi smo kao djeca, ali imamo pravo sanjati", kaže.



A kad su ova djeca r'n'r u pitanju, već su nebrojeno puta dokazali - snovi su tu da se ostvaruju.

