U tijeku su prijave za Survivor: ''To je bilo prelijepo iskustvo i ovakva se prilika pruža jako malom broju ljudi!''

Tri mjeseca spavanja pod vedrim nebom, zahtjevnih izazova i potrage za hranom. To su sve prošli kandidati Survivora. No svaki od njih kaže kako bi ovo iskustvo itekako ponovio. Za sve one koji ne žele propustiti ovu jedinstvenu priliku, sutra, 21. studenog s početkom u 13 sati vrata će biti otvorena za prijavu u Zagrebu.

Na nepoznatom teritoriju bez blagodati modernog života, dok im je jedini zadatak nadigrati i nadmudriti druge, kako bi što duže ostali u showu. Iako im nije uvijek bilo lako, bivši kandidati Survivora opet bi ponovili ovo prekrasnu avanturu.

''Jedno nezaboravno i neponovljivo iskustvo. Puno toga sam naučila i preporučila bih ga svakome. Uživala sam u svakom danu'', rekla je Sanja.

''Dobio sam na samopouzdanje i sigurnosti, ali ono što sam zaključio je da mogu sve'', kaže Goran.

''Uvijek kad napraviš neki veći korak u životu pogotovo ono televizija, upoznaš puno ljudi i naravno da ti se otvori puno vrata'', dodala je Tena.

''Prošla bih sve opet, ako ne još i gore'', složila se Nika sa svojim kolegama.

Iz izazova u izazov morali su pokazati svoje vještine preživljavanja.



''Definitivno ne treba biti spreman samo i fokusiran samo na fizičku spremu i koncentrirat se na te poligone. Svakako treba dati puno više, ja sam na početku to sam više puta rekao, bio onako malo iznenađen u nekim situacijama i razočaran jer neke stvari nisam očekivao ipak je to show'', rekao je Denis.



''Ja sam počela iskreno cijeniti više male stvari, odnosno cijenila sam ih i prije, ali sada kako sam doma više cijenim i svog psa i svog dečka i krov nad glavom, prvenstveno s obzirom da smo tamo u Survivoru brojne noći proveli pod kišom'', kaže Nora.

Svakomu, tko odluči blagodati suvremenog života zamijeniti surovošću Survivora, poručuju.

''Sada mogu prepričati da mi je to bilo prelijepo iskustvo jer jednostavno ova tu prilika se pruža jako maloj količini ljudi i mislim da ovaj Survivor može izvući najbolje iz čovjeka'', zaključio je Filip.

Dijelom ove avanture možete biti i vi. Produkcija će sutra, 21. studenog, s početkom u 13 sati u Instant Officeu na Radničkoj cesti 80 imati otvorena vrata za sve one koji ne žele propustiti ovakvu priliku.

