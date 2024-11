Tom Hanks uz pomoć digitalne tehnologije pomladio se čak 50 godina, hoće li to imati štetne posljedice za glumce ili?

Novi dugoočekivani film holivudske zvijezde Toma Hanksa "Ovdje", zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, pomladio ga je čak 50 godina. Hoće li primjena ovakve tehnologije imati dalekosežne, čak i štetne posljedice za glumce i što o svemu kaže dvostruki oskarovac, doznala je Sanja Jurković za In magazin.

Točno 30 godina otkad je ovo filmsko remek-djelo ugledalo svjetlo dana, ekipa Forresta Gumpa ponovno je na okupu. I ne, u pitanju nije novi nastavak legendarnog filma, već dugoočekivana adaptacija romana Richarda McGuirea.

''Ljudi su govorili: ''Što ćeš sljedeće učiniti?'' I rekao sam: ''Snimam film, znaš, fantastično okupljanje sa svima. Zove se... Oh, kako se zove? Zove se 'Ovdje'.'' Radi se o onome što se dogodilo ovdje. I ako se vratimo unatrag, znate, 800 godina, tisuće godina, mnogo ljudi ondje živi, ​​a ne shvaćaju da žive u prošlosti'', objasnio je Tom Hanks.

Radnja se odvija unutar jednog kadra, na jednoj jedinoj lokaciji na kojoj će gledatelji svjedočiti pričama različitih generacija koje su ondje živjele.

''Ako ste u sceni koja traje dvije minute filma, potrebna su tri dana za snimanje ili cijeli dan, kako biste dobili te dvije minute. Dakle, tehnički, fizički za glumca, bilo je sjajno jer smo jednostavno morali to učiniti zapravo u stvarnom vremenu, čineći da se to dogodi upravo ondje. Smatrao sam da je to luksuz'', govori.

Iako perspektiva kamere ostaje ista, mijenja se sve ostalo – uključujući i glavne glumce. Oni, naime, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji pomlađivanja, u filmu variraju od 20 do 80 godina.

''Odmah smo mogli vidjeti rezultate s ovim alatom za vizualne efekte. - Oh, moje oči imaju 19, a i moj osmijeh ima 19 godina. Sada znam kako hodati po sobi i zabaciti ramena unatrag i stisnuti ruke uz sebe jer to je način na koji si se kretao kad si imao 19. To bi vam pomoglo da se ponovno prisjetite kakav je bio osjećaj živjeti u tijelu 20-godišnjaka'', ispričala je glumica Robin Wright.

Iako je ova tehnika u Hollywoodu već korištena, čini se kako je ovo prvi filmski uradak koji upravo tehnologiju pomlađivanja stavlja u prvi plan. Uskoro ćemo i vidjeti hoće li njezina primjena imati dalekosežne, možda čak i štetne posljedice za glumce i filmsku industriju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.