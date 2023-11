Prijateljstva okrunjena kumstvom: Tko su kumovi među poznatim Hrvatima?

Prijatelji su, kaže se, obitelj koju sami biramo, a nema ništa ljepše nego kad se prijateljstvo okruni kumstvom. Ovakve veze za cijeli život često se rađaju i među poznatim Hrvatima. Koji glazbenici za kumove imaju slavne košarkaše, a tko je pak sa svojim kumom dijelio školsku klupu, otkriva naša Anja Beneta za In magazin.

Mate Bulić nije kroz život skupio samo mnogo prijatelja, već i kumova. Kralj dijaspore najtraženiji je kum u Hrvata i apsolutni rekorder među poznatima po broju kumstava.

"Jedan dan smo ja i žena sjeli i malo to pogledali i došli do 64 kumstva. Krizme, krstitke i tako to. Ja se sjećam priča se u obitelji za stolom, baba moja pokojna je govorila, sine moj nemoj nikad odbiti kumstvo to je grijeh.", otkrio namje nedavno Mate Bulić.

Najpoznatiji Matini kumovi su Miroslav Škoro i Marko Perković Thompson.

"Nekome smeta, nekome ne, ali Marko ostaje Marko, jedan izuzetan čovjek, ne što je moj dupli kum, on je jedan vanzemaljac!'', zaključio je Bulić.

Dvostrukim kumstvom povezali su se i Dino Rađa i Petar Grašo. Grašo je Rađi bio kum na svadbi s Viktorijom. Rađa mu je kumstvo uzvratio kad se Grašo oženio Hanom. Kumovi su zajedno surađivali i na Grašinoj pjesmi "Nisam više ja sa njom".

"Najsmješnije je bilo to u trenutcima kad je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi, najviše što smo se svađali je bilo, da je to istina, ko bi bio mama a ko tata i to su bile najveće svađe. Ljudi su oko nas plakali od smijeha.", priča Petar Grašo.

Slavnog košarkaša za kuma ima i Mladen Grdović. Davne 1996., kad se u Las Vegasu ženio s Brankicom, kum mu je bio Stojko Vranković.

"Stojko Vranjković je igrao u NBA, bili smo kod njega gosti. Rekao je vi se morate ženiti, dva mjeseca ste tu! I tako smo se Branka i ja odlučili oženiti u Las Vegasu. Ženili smo se u općini'', ispričao je Mladen Grdović.

Dvostruko kumstvo veže i Severinu i Andreu Čermak. Prvo je Severina bila kuma Andrei na njezinu vjenčanju s Hrvojem Čermakom, a potom je Andrea stajala uz Seve kad se udavala za Igora Kojića. Severina je kuma bila i Toniju Cetinskom na vjenčanju sa suprugom Dubravkom.

Đani Maršan vjenčani je kum Dušku Lokinu. Na njegov nagovor Duško se i počeo baviti glazbom, a dvojica kumova nekoć su dijelila i školske klupe.

Sanja Doležal kumstvom je okrunila prijateljstvo s Vladimirom Kočišem Zecom na njegovu vjenčanju sa suprugom Dinom.

Vjenčana kuma Mariji Husar Rimac je pak Nina Badrić.

Kumstva su popularna i među našim vrhunskim sportašima. Josipu Brekalu vjenčani je kum bio Borna Sosa. Kapetan Vatrenih Luka Modrić krsni je kum sinu našeg najboljeg tenisača Marina Čilića, ali i sinu Matea i Izabel Kovačić.

Kumstva se rađaju i na daskama koja život znače. Na vjenčanju s bivšom suprugom Larisom Lipovac, Goranu Navojcu kum je bio Vedran Mlikota. Brojna kumstva među poznatima dokaz su da hrvatska javna scena, osim svađama i skandalima, obiluje i prijateljstvima za cijeli život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.