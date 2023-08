Priče slavnih Hrvata iz privatnih aviona: Tko se počastio privatnim letom za šoping u Milanu, a koja je domaća misica upravljala zrakoplovom?

A sada letimo iznad oblaka i to u društvu domaćih zvijezda. Maja Šuput nedavno je na koncert letila privatnim zrakoplovom, a Marko Grubnić se privatnim letom počastio kako bi otišao u shopping u Milano. Koja je domaća misica upravljala zrakoplovom, a koju je holivudsku zvijezdu Lana Jurčević uhodila na jednom letu? Priče slavnih Hrvata iz privatnih aviona saznao je naš Davor Garić za In magazin.

Koncertni raspored Maje Šuput ovog je ljeta takav da je na jednu gažu morala zrakopolovom.

''Sa stilom doletih na koncert'' napisala je uz video iz privatnog aviona i otkrila da su joj društvo radili suprug Nenad i njihov maleni Bloom. Iako Maja u luksuznom VIP tretmanu uživa često, ''prijevoz do posla'' letom iznad oblaka nije čest.



''Ne volim te male avione, to mi se ne da, kaj bum s malim, onda si ga moram kupit, pa ću kao Brena ić iz Gospića u Dubrovnik, nema potrbe za tim!'',šali se Maja.



Fotografijama iz privatnog zrakoplova svoje pratitelje na Instagramu često počasti supruga nogometaša Domagoja Vide Ivana. Kraljica Hrvatske 2014. na svakom letu izgleda besprijekorno. I ljubitelj mode Marko Grubnić često se počasti luksuznim trenutcima. Jednom je prilikom u shopping u Milano letio privatnim zrakoplovom.



''Tako je ispalo, splet sretnih okolnosti, ja inače, da se odmah razumijemo, ja ne volim baš privatne avione, to samo tako zvuči da ide jako uz mene, ali ja se kao prvo jako bojim aviona, pogotovo ovih malih aviona'', priznao je Marko Grubnić jednom prilikom.



U malenom zrakoplovu iznad oblaka se vinuo i Saša Lozar, no samo za potrebe snimanja videospota.



''Prvi put sam letio s ovime i baš je fora, fora je, doduše kad malo bura krene pa malo propadne, a mi tu jeli preko puta teleće pečenje, išlo je gore dolje'', rekao je Saša Lozar.



Snježana Schillinger je otišla korak dalje i doslovno iskočila iz zrakoplova. Skok s padobranom u tandemu bio joj je velika želja.



''Super je osjećaj, genijalan je osjećaj! Dečki, kakva sam bila? Nisam pala u nesvjest i nisam povratila. Ne mogu usporedit s ničim! Genijalan, neopisiv, sad mi se filmovi vraćaju, sve je prošlo jako brzo. Sad sam skoro sve napravila! Bila sam i na vulkanu i sa gorilama, ali ovo je stvarno genijalno s time da moram nagralsit da se ja bojim visine.'', ispričala je jednom.



Isti strah ima i Nikolina Pišek, no za putovanja u egzotične krajeve zrakopolovom ima načine kako svladati nelagodu u visinama.



''Ne volim avione, ali prisiljena sam ih koristiti s vremena na vrijeme moram pribjeći nekim sredstvima da bi se omamila da uđem u avion'', priznala je Nikolina.



Let zrakoplovom je mačji kašalj za Miss Sisačko - moslovačke županije '96-e i bivšu direktoricu direkcije izbora Miss Hrvatske. Ona je zrakoplovom upravljala kao pilotkinja.



''U sat vremena ja sam to svladala i vozila sam, ne veliki nego onu malu cesnu ali sam vozila! Jedanput! Pa dosta!'', našalila se.



A da se i domaćim zvijezdama na letovima događaju zanimljive dogodovštine otkrila je Lana Jurčević. Ona je doživjela napad plinovima, ali i bliski susret s holivudskim zavodnikom.

Cijelu priču pogledajte u prilogu In magazina!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte u čemu se srpska pjevačica prošetala Stradunom u ranim jutarnjim satima, nesvakidašnjem prizoru svjedočili su samo rijetki prolaznici

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Za jednom od najseksi Hrvatica frajeri su se okretali i prije 11 godina, a sada je našla onog pravog s kojim su joj se ostvarili svi snovi!