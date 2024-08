Upoznajte Pabla: Dobri vatrogasci iz Drenove spasili su mu život, a evo kako je dobio ovo upečatljivo ime!

Kad su 7. kolovoza krenuli na gašenje šumskog požara, vatrogasci iz Drenove nisu ni sanjali da će ih ondje zateći mala napuštena vjeverica, ostavljena na milost i nemilost prirode. Zahvaljujući velikim srcima, preslatka vjeverica Pablo u dobrim je rukama, napreduje iz dana u dan. Toliko je malena da još nije ni progledala. S Pablom će vas upoznati naša Matea Slogar.

Ovo je Pablo, trenutačno najpoznatija vjeverica u Hrvatskoj. Nađen je u šumi tijekom intervencije vatrogasaca iz DVD Drenove koji su mu odlučili pružiti priliku za novi život jer Pablo je tada bio star tek nekoliko dana.

''Kad smo završili s gašenjem te fronte ostali smo osiguravat i prilikom obilaska ruba požara naišli smo na vjevericu koja je bila u travi. Na tom području smo bili jedno 3-4 sata prvi tren je nismo dirali nadali smo se da će se pojavit vjeverica i da će je odnijet. Prilikom povlačenja s terena vidjeli smo da se ništa nije dogodilo, odlučili smo ju uzet sa sobom.''

Voziti vjevericu u Zagreb na institut za njih je u tom trenutku bio prezahtjevan potez pa su ju prepustili u sigurne ruke ljubiteljica životinja u Šumskom dvoru u Drenovi. Pablova zamjenska mama sada je Irena. Hrani ga sa zamjenskim mačjim mlijekom i brine da dobro napreduje, a evo koliko je otprilike star.

''Jedno tri tjedna, četiri otprilike. Još ne gleda pa bi mogao kroz jedno dva tjedna i progledat. Hranimo se svaka četiri sata progledat, noćno hranjenje produžimo jedno šest sati ali nije zahtjevan, on nije svjestan šta mu se desilo. Napreduje super, važemo se, sve mora kao i male mace, moramo mu masirat trbuščić, kupamo se malo.''

U tjedan dana već se odlično razvija, dlaka mu raste pa se vidi znatna razlika u usporedbi s fotografijom kada je pronađen. Počeo je mahati i repom.

A kako je zapravo došlo do ovog imena za vjevericu?

''Prvo smo se malo šalili, ali onda je kolega osmislio i ostalo je Pablo. Nekako je leglo, svi smo se složili s tim i ostao je Pablo.''

Što je zapovjednika asociralo na ime iz meksičnih sapunica.

''Tako je ispalo malo, pošto je Pablo pa malo na šalu, traže sportske programe a gledaju mi iza leđa meksičke sapunice.''

Vatrogasci iz DVD Drenove zbog vjeverice su postali prave zvijezda, a njihova internetska stranica u par dana imala je oko 90 000 pregleda. Njihov hvalevrijedan potez prenijeli su mediji iz raznih zemalja, ali kažu nisu to učinili da bi sebe promovirali.

''Nekako je to išlo automatski spasit životinju, ona da je ostala u šumi bi uginula, normalno drago nam je da toliko ljudi zanima šta smo napravili i da se to proširilo dalje.''

''Mogućnost za to je vrlo mala da su uopće primijetili malu vjevericu u takvom prostoru i svaka čast, oni nama već svašta nešto donose što znači da imaju veliku empatiju, velika srca.''

''Dobro napreduje, jede dobro, već repom lagano maše tako da bit će dobro.''

Ova mala vjeverica još će neko vrijeme trebati brigu dok ne stasa, a hoće li onda moći u prirodu ostaje za vidjeti.

''Kad progleda može počet jest neku krutu hranu, a onda ćemo vidjet kako će se snalazit u prostoru s ljudima i drugim životinjama naravno da ne nastrada od nekog pa ćemo vidjet šta ćemo zapravo. U šumi smo imamo dobre uvjete za isprobat i sve naše životinjice su naviknute na male bebe pa mislim da bi mogao tu ostat.''

Čemu se raduju i vatrogasci.

''Da bude naša maskota drenovska čak imamo neke slike, ideja da nam bude na majicama, na uniformama, vidjet ćemo.''

Najvažnije je prvo da Pablo izraste u veliku i snažnu vjevericu.

