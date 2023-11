Preživljavao na jednoj banani dnevno: Legendarni glazbenik progovorio o borbi s vlastitim odrazom u ogledalu!

Samo koji mjesec nakon spektakularnih nastupa u pulskoj Areni ovog lipnja, Robbie Williams sa svojim je obožavateljima podijelio detalje borbe s tjelesnom dismorfijom. Britanska pop ikona na vrhuncu karijere preživljavala je tek na jednoj banani na dan. Kakvi su mu mračni trenuci obilježili karijeru, publika će doznati upravo danas, na dan izlaska dokumentarnog filma o njegovu životu.

Imao je svijet na dlanu, od člana boy benda izrastao je u britansku pop ikonu svjetskog kalibra, s vise od 85 milijuna prodanih ploča i u jednom je bio nenadmašiv…



Robbie Williams oduvijek je bio pravi showmen, koji je znao kako publici dati točno ono što želi, nažalost, otkidajući komadiće sebe u procesu. U dokumentarnom filmu o svojoj karijeri i životu, danas se suočava sa svim najboljim, ali i onim najgorim trenucima.



''Ovo bi trebao raditi na rajskim vratima pred svetim Petrom. To gledanje života unatrag. To je bilo traumatično iskustvo. Trauma je to gledati. Da sam David Beckham, ne bi mi bilo teško gledati se jer, znate, upoznao sam ga i ne znam bih li mu stisnuo ruku ili polizao lice. Ali ja sam samo zaranjao iz jedne u drugu mentalnu bolest, alkoholizam, ovisnost. I onda sve to gledam, sve te ispade. Nisam siguran da je to najzdravije'', priča Robbie iskreno.

Na premijeri filma pridružila mu se i supruga, glumica Ayda Field, s kojom je u braku od 2010., i kojoj je uspjelo ono čemu se nitko nije nadao, pripitomiti neukrotivog slamatelja srca.

''Bio je u doista krhkom stanju. Znao bi ušetati u sobu, pozdravili bismo ga i krenuli mu u susret, no on bi izgledao poraženo, slomljeno. Naravno, znala sam otprilike što se događa. Znala sam da gleda snimke koje nikad nije vidio, ali kako ih ja nisam vidjela, nisam znala što je sve na njima. Još uvijek ne znam previše jer sam vidjela samo ono što i vi u dokumentarcu. Ali znam da postoji još mnogo više bolnih trenutaka njegova života, zabilježenih na videu. Borio se s mnogo toga. Za mene je bilo teško jer nisam mogla ništa napraviti osim pružiti mu potporu kao partnerica. Ponosna sam što je htio to sve podijeliti'', rekla je ona.



Kad sa samo 16 godina postanete članom megapopularnog boy benda poput Take that, vrlo brzo zaboravite što znači normalan život. Robbie je godinama opravdavao svoj status zločestog dečka, na sceni i izvan nje.



''Ono što me uništavalo, učinilo me uspješnim. Više, jače, dotakni vatru, gurni kada piše da povučeš. I vidi hoćeš li preživjeti'', objasnio je.

Uz ovisnost, anksioznost i depresiju, Robbie se cijeli život bori s tjelesnom dismorfijom, zbog koje je vrhuncu karijere živio od jedne banane na dan, odnosno samo 90 kalorija. Čak i danas kroz svoj sarkastičan humor priznaje kako je napokon dovoljno mršav, ali i star.



''Osjećam se doista sretnim što se bavim time čime se bavim i što zato mogu iskusiti neke stvari. Slava je određen tip mentalne bolesti. Ali moj posao, način na koji me ljudi tretiraju, to je divan osjećaj. Slava je samo nusprodukt, na koji se nikad ne možete naviknuti niti se s njom naučiti živjeti, ali sve ostalo je fenomenalno'', kaže.

U dokumentarnom serijalu pojavljuje se i njegova obitelj, među ostalima, i kći Teddy, koja pokazuje glazbeni talent.



''Bio bih zabrinut da ne krene mojim stopama, to bi bilo vrlo čudno. Ne bih to razumio. Ja sam napustio školu bez ikakvih kvalifikacija, nisam školovan i ne razumijem profesionalce. Ali da mi kći dođe i kaže da će biti liječnica ili službenica, rekao bih joj da treba plan B, pitao bih je li isprobala kreiranje sadržaja'', kaže.

Na pragu 50-e Robbie se može pohvaliti s 24 godine bez alkohola i gotovo desetljeće bez doticaja s opijatima, no upozorova: ljudi prestaju s razlogom, jer su u paklu. A njegova će priča, nada se, iako mučna za njega, biti od pomoći drugima koji vode slične bitke, ali i onima koji tako lako zaboravljaju da su i zvijezde samo ljudi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.