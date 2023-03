Prepjevom domaćih hitova na engleski ovaj Vinkovčanin postao je internet senzacija, a autorskim pjesmama osvojio je Europu!

Koliko ste se puta zapitali kako bi neke domaće pjesme zvučale na engleskom jeziku? Odgovor na to pitanje dao je Vinkovčanin umjetničkog imena James Night. Prepjevao je mnoge domaće hitove i postao prava internet senzacija. Kao u prepjevima jednako je uspješan i s autorskim pjesmama, pa se tako našao i na europskoj ljestvici indie albuma koji se moraju poslušati. Detalje doznajte u prilogu In magazina!

Da je pjesma ''Suze biserne'' otpjevana negdje u Britaniji ili Americi, zvučala bi otprilike ovako, a ovo bi bila ''Djevojka sa čardaš nogama'' u engleskoj verziji - sve možete čuti u prilogu In magazina.

Za sve to zaslužan je James Night, pravim imenom Leonardo Šajin. Svojim prepjevima dugo je oduševljavao prijatelje, a onda ih je odlučio objaviti i na društvenim mrežama.



''Do toga je došlo u pauzi u studiju, to je nešto što tehnički ja radim cijeli svoj život. U glavi kada čujem neku pjesmu. Uvijek govorim da mi je engleski drugi materinji jezik jer sam ga učio od malih nogu, jer imam obitelj i u Australiji i u ostalim državama gdje se priča engleski jezik, tako da znam ga. Tako sam uzeo i prevoditi, baš zapisivati Suze biserne i eto navečer je već i Tonči Huljić vidio i svi'', priča James.

I što su rekli? Kakve su bile reakcije?

''Da, zahuktalo se malo. Sve su pozitivne reakcije, svi koji su vidjeli i ohrabrujuće riječi'', kaže James.

A engleske riječi njemu nije teško pronaći. Za jedan prijevod i prepjev potrebno mu je tek 20-ak minuta. Međutim, neke pjesme su ipak malo izazovnije. Poput primjerice Oči boje kestena, velikog hita Ivane Brkić.



''Mislim da je to bila najzahtjevnija do sada, što tehnički možda ne bi trebala biti jer dosta su jednostavni lyricsi, tekst, dosta jednostavan na hrvatskom jeziku, ali samo prenijeti kao priča o vlakovima i peronu, nisu tolikom zvučne riječi na engleskom jeziku, pokušavam se sjetiti kako to uobličit, ali da bila je zahtjevna'', kaže.

Iz dana u dan pratitelji na TikToku izražavaju mu svoje želje.



''Imam jednu s kojom se posebno patim to je ''Rano ranije'' od Magazina koju svi traže, a prvi stih je ''Tvrd je orah najtvrđi''.. stvarno ne znam kako bih to preveo na engleski. Još uvijek je u nekim planovima da i to prevedem, samo pokušavam shvatiti metaforu i na neki drugi način prevesti, a ne pričati o orasima. Pokušavam zadržati smisao pjesme, metafore koje su autori isto htjeli reći i mislim da to radim s jako puno poštivanja i poštovanja prema njima'', rekao je.

Glazbom se počeo baviti još kao dječak. Klavir je naučio svirati prema sluhu, a nedavno je objavio svoju autorsku pjesmu Silver Lining. Prati je i videospot koji je sam snimio.



''Samo sam htio prikazati svoju strast i ljubav prema svojoj karijeri kroz tu dvostruku sliku mene, kao netko tko me ohrabruje, kao nešto što sam istinski ja i kako tome prilazim'', kaže.

Ove godine se prijavio za Doru, ali nije prošao,je li to bila ta pjesma?

''Da, to je bila Silver Lining pjesma, što reći, prijavljivao sam se i prije, nisam prošao, nadam se da ću jednom proći i to je to'', kaže.

I dok mu je nastup na pozornici Eurosonga još želja, James se može pohvaliti da je već osvojio europske slušatelje. I to svojim prvim albumom.



''Čak je puštan na europskim radijskim postajama, bio sam na TOP 40 ljestvici indie albuma koji se moraju poslušati, bilo je dosta pozitivnih recenzija'', kaže.

I baš kako je pridobio srca publike na društvenim mrežama i u Europi, vjerujemo da će i svojim autorskim pjesmama osvojiti brojne obožavatelje.

