Jelena Rozga u sljedećoj će godini uploviti u bračnu luku, Baby Lasagnu čeka prinova, Severina će se napokon zaljubiti, a Dalić itekako mora biti na oprezu. Predviđanja su to balkanskog Nostradamusa, koji nam je otkrio i čeka li Hrvate u novoj godini boljitak ili još teže razdoblje. Parapsiholog Mevludin Duvančić sve je otkrio našem Davoru Gariću.

Vizije i pretkazanja balkanskog Nostradamusa Mevludina Duvančića nerijetko se pokažu istinitima pa ne čudi da se njegovim darom vidovitosti koriste i policija, bogati, slavni i sve koje zanima što će se dogoditi u budućnosti. Mi smo ga upitali što u 2025. čeka hrvatske zvijezde. Za početak, Jelena Rozga.

''Rozga, znači, ona i dalje ima jednu svoju dobru putanju. Ona je vrlo pozitivna, vrlo energična, poprilično je stabilna osoba, jedino ima malo hormonalni disbalans. Morat će da troši određenu terapiju. Vidi joj se nova veza gdje će se pokazati zadovoljstvo i čak joj stoji zajednički život i brak u narednoj godini. Što se tiče toga bit će poprilično zadovoljna. Isto tako joj manjkat neće karijere i novaca. Ona ostaje zvijezda broj jedan u Hrvatskoj gdje će tu biti puno puno zadovoljna i bit će tu radno angažirana tako da ona ne treba da brine. Osobito peti i šesti mjesec naredne godine, bit će onako kako ona bude zamislila.''

Baby Lasagnu, prema vizijama ovog parapsihologa, čeka uzbudljivo razdoblje.

''Dečko je vrlo nadaren što se tiče glazbe i tu mu stoji veliki uspjeh. Vidim da će se opet pojaviti na jednom od Eurosonga i gdje će tu postići ponovno jedan veliki uspjeh. A s druge strane, vidi mu se prinova u narednom periodu, već u narednim mjesecima radit će na tome da dobije prinovu. Što se tiče novog albuma pjesama, turneja, tu će se pokazati veliko zadovoljstvo, bit će također puno popularan. Tražit će ga ljudi kako u regionu, tako i dalje.''

I Severini će, čini se, svanuti sunčaniji dani.

''Njoj jedino što ovdje predstoji je nova ljubav. Novi suživot s jednom pozitivnom osobom, gdje će napokon imati nekoga na koga će se moći osloniti, a i dalje će imati problema s bivšim suprugom oko djeteta i starateljstva i tako dalje, ali eto Severina će se ipak izboriti kao majka u svemu tome.''

Izbornika Zlatka Dalića čeka izazovna godina.

''Meni ovdje Dalić, koji vodi reprezentaciju Hrvatske, nažalost i on će tu imati dosta negativnih komentara od, pod navodnim znacima, nekakvih stručnih štabova, al on i dalje ostaje tu vezano za Hrvatski nogomet i on će doprinijeti tu da Hrvatska ide dalje svojem pozitivnom putanjom što se tiče fudbala, no Dalić se mora čuvati povrede u autu u narednoj godini, osobito šesti, sedmi i osmi mjesec.''

Hrvatski sport, predviđa balkanski Nostradamus, čekaju uspjesi.

''Hrvatska će napredovati u nogometu, također u rukometu, u vaterpolu, tu će se pokazati jedno veliko zadovoljstvo.''

A hoće li Hrvati sljedeće godine lakše spajati kraj s krajem ili nam slijede još teža vremena?

''Hrvatska će imati najveći problem oko ljudi, građana koji će odlaziti iz Hrvatske u druge, odnosno treće zemlje svijeta, također će tu biti dosta političkih previranja. Ovdje se vidi Milanović da će dosta biti u sukobu s Plenkovićem, Plenković s Milanovićem, ali građani će biti sve više i više nezadovoljni, tražit će sve više novaca, tražit će penzioneri, radnici, svi će biti nezadovoljni i jedino što će biti plus u Hrvatskoj jeste vezano za turizam koji će donekle doprinijeti povećanju budžeta i kvalitete života u nekim regijama u Hrvatskoj.''

Prognoze možda ipak nisu tako crne, no ne zaboravite da je ipak svaki čovjek krojač svoje sudbine.

