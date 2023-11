Pravi Vuk s Wall Streeta otkrio kako je bilo surađivati s Leonardom DiCaprijom te koliko je toga u filmu istina!

Malo tko za života dobije film. No to je pošlo za rukom Jordanu Belfortu, odnosno Vuku s Wall Streeta, prema kome je snimljen film s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi. Kakav je Leonardo kao suradnik, je li sve u filmu istinu te što je naučio boraveći u zatvoru u kojem je završio zbog prijevare, podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Zahvaljujući filmu i knjizi, priča Jordana Beloforta obišla je cijeli svijet. Ovaj Amerikanac s 26 se obogatio, no brzo je završio u zatvoru zbog prijevare.



''Prvi put sam sjedio u kinu i kad je Leo rekao - Ja sam Jordan Belfort, rekao je moje ime i do današnjeg dana kad gledam film još zvuči neobično. Leo je bio fantastičan. Kad te Leonardo DiCaprio glumi, a Martin Scorsese režira film o tebi, ne možeš tražiti ništa bolje. Bio sam počašćen. Nevjeorajtno da je film postao toliki hit diljem svijeta. Jako sam sretan'', kaže Jordan Belfort.

Tijekom boravka u zatvoru, u kojem je proveo 22 mjeseca, napisao je knjigu za čija su se filmska prava nadmetali Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon i Leonardo di Caprio, koji ga je na kraju i utjelovio. S njim je proveo i mnogo vremena prije snimanja.



''Skoro cijelu godinu, cijelo vrijeme, nekoliko puta na tjedan, bilo je nevjerojatno i jako zabavno. Što ljudi možda ne znaju o Leonardu Di Capriju - on je nevjerojatno velik radnik, ne kaže ja sam Leo DiCaprio i bit ću sjajan, on stvarno naporno radi, svaku rečenicu ponavlja, je li autentična - pita kako bi ti to rekao'', priča Jordan.

Za film kaže kako je 95 % toga istina.



''Ima nekoliko scena i to su scene gdje se agent FBI-ja i ja nađemo na brodu, to nije istina. To sam napravio, imali smo neke kupone, ali nisam bacao jastoga na agenta FBI-ja. Bio sam dijelom stvaranja te fikcije. Sjeli smo i vidjeli prvi draft filma i rekao sam bilo bi super kad bi se sreli negdje tijekom filma i to je ljepota filma - kaže temeljeno na stvarnim događajima'', objasnio je.

Iz svega što mu se u životu dogodilo, naučio je...



''Naučio sam da pravo bogatstvo se treba graditi tijekom vremena, vjerujem u to da se možeš brzo obogatiti'', kaže.

Danas je Jordan Belfort jedan od najpoznatijih motivacijskih govornika te prodajnih trenera. A smatra kako se prvi milijun može zaraditi ili pokretanjem vlastitog posla ili zaposlenjem u prodaji.



''I ako ste siromašni i nemate talenta možete postati dovoljno dobri, vaš nedostatak sposobnosti vas neće omesti. Svi mogu postati dovoljno dobri, ne mogu svi biti profesionalci koji će zaključiti pregovore, ali s dovoljno treninga, možete bilo koga učiniti učinkovitim. Dvije su strane uspjeha u životu, tu su vještine - što reći prvo, što reći drugo, kako nadvladati prpreke, kako zaključiti, ali prije toga postoji i taj unutarnji svijet - vjerovati u sebe, imati viziju sebe u budućnosti, ako mislite o sebi da niste dovoljno dobri to možete prevladati'', kaže.

Sada putuje po svijetu, a tijekom svojih putovanja upoznao je i naučio mnogo toga.



''Znam jako puno ljudi iz Hrvatske. Puno putujem, upoznajem mnoge ljude - postoji međunarodno mišljenje o Hrvatskoj, ljudi vole Hrvatsku, plaže su nevjerojatne, zabave su nevjerojatne, žene su prekrasne. Ljudi vole Hrvatsku. Nisam bio ovdje prije i svi su rekli moraš ovdje doći na odmor - to je međunarodno mišljenje. Kad sam došao ovdje, prva stvar je bila - wow imate euro, što je super, inflacija je viša ali nije izvan kontrole'', rekao je.

Belfort je bio dijelom konferencije Prodajni mindset. Zato svaku priliku koja vam se pruži, nemojte propustiti iskoristiti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.