Izloženo najskuplje božićno drvce vrijedno čak pet milijuna eura, a jedna obitelj ukrasila je kuću s čak 605 drvaca

Ne četiri, čak ni pet, već 605 božićnih drvaca ukrasila je jedna njemačka obitelj te se tako upisala među prave rekordere. No među njima nije najskuplje drvce. Vrijedno je 5 milijuna eura, a nalazi se u Munchenu. Božićnu raskoš pogledajte u minutama naše Dijana Kardum.

Iza običnih bijelih vrata kuće u sjeverozapadnom njemačkom gradu Rintelnu skriva se blistav, šaren i rekordan božićni spektakl. Obitelj Jeromin postavila je svjetski rekord za najveći broj ukrašenih božićnih drvca na jednom mjestu, sa 605 božićnih drvca.



''Međutim, Record Institut nas je postao svjestan u nekom trenutku, sasvim slučajno. I od tada su s nama. Od tada pokušavamo iznova i iznova jer nam je jednostavno zabavno. Da, to je najvažnija stvar - zabavno je. Opušta me stajati pokraj drvca i ukrašavati ga.", govore Susanne i Thomas Jeromin.

120 000 ukrasa, 50 000 svjetala i tisuće božićnih figurica - ovo mjesto odiše božićnim ugođajem.

Drvca ispunjavaju gotovo cijelu kuću, uključujući kupaonicu, ali postoje dvije sobe koje su zabranjene za ulazak – spavaća soba i soba njihove kćeri.

''Jer to je jednostavno fantastično. Potpuno nevjerojatno. Mislim da je doista odlično kad sve to stoji ovdje, svjetlucajući i sjajeći. Jednostavno je prekrasno. Lijepo je kad sve zasvijetli, a strašno je kad se opet ugasi'', govore.

Obitelj Jeromin već je šest puta oborila isti rekord – imali su titulu od 2017. do 2021. godine, a zatim opet 2023. Prošle godine, broj koji im je donio rekord bio je 555 drvaca, ali par nije stao na tome jer su bili znatiželjni vidjeti - što je još moguće.

I dok Jerominovi imaju najviše drvaca, u Munchenu se pak nalazi ono najskuplje, gotovo tri metra visoko zlatno drvce napravljeno od 2.024 novčića Bečke filharmonije, a vrijednost mu je veća od 5 cijela 2 milijuna eura.

"Ove godine smo jednostavno željeli prikazati vrlo posebno božićno drvce ovdje u Goldhausu. Drvo se sastoji od 2024 zlatne kovanice od jedne unce Bečke filharmonije. A s obzirom na visoke cijene zlata, ono također ima značajnu vrijednost, točnije, više od 5,2 milijuna eura. Bečka filharmonija je jedna od najpopularnijih i također jedna od najprodavanijih zlatnih kovanica ovdje u Goldhausu.", govore.

Novčići su ručno postavljeni na posebnu konstrukciju božićnog drvca – akrilnu piramidu, na čijem je vrhu 20 unci težak zlatni novčić Bečke filharmonije, koji ima ulogu zvijezde na vrhu drvca. Na prednjoj strani novčića prikazan je orguljaš u Zlatnoj dvorani Bečke filharmonije, dok je na stražnjoj strani odabrana kolekcija klasičnih glazbenih instrumenata. Iako samo drvce nije na prodaju, pojedini novčići jesu

"Vrh, zvijezda, također je formiran od zlatne kovanice Bečke filharmonije od 20 unci – i možete je također kupiti. Ali drvo kao cjelina se ne može kupiti."

Iako možda nije u zlatu, jednako blještavo obasjalo je i božićno drvce ispred Rockefeller centra u New Yorku. Ova tradicija datira još iz prosinca 1933. godine, kada je održana prva ceremonija paljenja lampica. Ove godine, drvce blista s više od 50.000 LED svjetala u više boja. Drvce će ostati osvijetljeno svaki dan od 5 ujutro do ponoći do sredine siječnja.

