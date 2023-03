Poznati tate o svojim borbama: Za čime žale i što su naučili od vlastitih očeva?

Ovog vikenda 19. ožujka obilježavamo Dan očeva. Tako je ekipa In magazina svim tatama i onima koji će to tek postati, posvetila prilog, u kojima su očevi domaće scene otvoreno progovorili o svojoj ulozi života. Tko smatra da je mogao biti bolji, za čime žale te koje su ih lekcije naučili njihovi očevi, doznala je Aleksandra Keresman.

Tu su dok učimo napraviti prve korake u veliki svijet, upozoravaju nas na njegove zamke, ali i uče kako njime kročiti kao pravi mali hrabri vojnici. Jednako kao i mame, očevi su figure kojima dugujemo brojne životne lekcije. Zato su zaslužili svu pažnju na svoj dan, koji obilježavamo 19. ožujka, ali i svaki drugi dan u godini.

''Ja sam naime, možda je to malo porazno kad govorim o sebi, ali sam skužila da kad je moje dijete krenulo u vrtić da ja zapravo uviđam da postoji dan očeva, jer svake godine kako za majčin dan je radila poklone za tatu tako da meni je to normalno, prirodno i da idemo više u tom smjeru'', govori Tamara Despot.



Jer često najviše cijenimo trenutke s nekim tek onda kada izgubimo privilegij provoditi ih zajedno. A ono što uvijek ostaje uz nas najčešće su mudri savjeti, koje nam očevi velikodušno dijele kroz život.



''Moj otac je bio problematičan tip, specifičan, teško mi je s obzirom da ga više nema i da mi je puno značio u životu, teško mi je reći što je on to usadio jer je to sve. Ovakav kakav ja jesam je upravo zahvaljujući njemu'', govori Damir Urban.



''Ono čega se sjetim od svog oca uvijek je pošto je moj tata iz Bosne, onda bi on meni znao reć sine, jer u Bosni govore djeci sine, onda bi on meni uvijek znao reć sine, najgora varijanta je kad na nešto ličiš i pametan si, pazi se samo toga'', iskreno je rekla Tamara.

Snažni ili šutljivi, mudri ili izvor viceva i šala, tate su za nas uvijek tipovi od formata.

''Ja mislim da je moj tata najbolji čovjek na svijetu i ako uspijem dio toga kako on živi i radi i odnosi se prema ljudima preuzet bit ću zadovoljan sa svojim životom'', zaključio je Fabijan Pavao Medvešek.

''Nije imao vremena, morao se boriti, mi smo se morali othraniti i da završimo škole, tu sam ja malo pokleknuo, ali moj otac nije mi morao puno objašnjavati, bilo mu je dosta stalo da ga ne sramotimo u društvu i radio je stalno samo da bi mi, kad bi ga pitali što je tvoja želja, da se vi ne mučite kao ja'', prisjetio se Dražen Zečić.

''Što se tiče tate, moj tata jako puno toga zna i jako je tvrdoglav. Inače je jako dobar plesač ali apsolutno ne čuje ništa što mu se kaže, rekao bih da je taj dio koji je vezan za matematiku i upornost sam najviše od njega preuzeo a od mame ja bih rekao smirenost'', otkrio je Dario Zurovec.

''Meni je otac uvijek davao tu neku stabilnost, nekakvu podršku, i mislim da svako dijete treba imat tu bilo kakvu ulogu oca i bilo kakvu ulogu majke odnosno da svatko preuzme ono što je sposoban dat djetetu'', govori Tamara Despot.



Katkad, upravo zbog brojnih uloga koje im je dodijelilo i društvo, čak i snažni i nepokolebljivi tate, osjećaju se premalenima za velike cipele očinske uloge.



''Mislim da sam mogao biti bolji otac. Žena je preuzela jer sam ja putovao i nekoliko puta sam rekao da kad dođe unuk sad kako sam drugačiji i više vremena posvećujem jer to je ono najbitnije, ali nekad imate tu najveću dužnost i najljepšu i bojite se da nećete sve zadovoljiti i ne dajete dovoljno od sebe ljubavi ali kroz odrastanje oni to prepoznaju'', priča Dražen Zečić.



''Moram priznati iako je Dan očeva, tu su mame heroji i mislim na obadvije mame, moju bivšu ženu i sadašnju ženu, one se trude koliko god mogu i daju najviše truda u svemu tome. Ja moram priznati da sam tek pod starije godine počeo shvaćati što je to biti otac i što sam sve ustvari propustio i zbog toga mi je malo i žao. Imam dvije kćerke i dva sina koji su potpuno različiti načini odgoja, mislim u kaosu sam totalnom'', priznao je Alen Liverić.



''Pokušavam se posvetiti koliko god mogu, malo je sad teže vremenski ali to nešto vremena što jesam doma stvarno se potrudim da budem uz kćer koja je dosta aktivna, dosta jaka, ona cijeli baby gym odvuče sa sobom pa mi je to malo čak i šokantno'', priča Dario Zurovec.



I u najboljim trenucima, i onima u kojima pomisle da su podbacili, tate su i dalje naš najdraži zagrljaj, u kojem smo zaštićeni od cijelog svijeta.

