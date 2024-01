Poznati Hrvati na skijama: Tko je strastveni skijaš, a tko svoja iskustva ne pamti po najboljem?

Iako ga u Hrvatskoj još nema, na mnogim europskim skijalištima snijeg se itekako bijeli. Skijanje i sanjkanje idealne su zimske radosti koje ne propuštaju ni domaća poznata lica. Tko je od njih strastveni skijaš, a tko više voli drugačiju razbibrigu na planinama, u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Siječanj je mjesec kada mnogi Hrvati već tradicionalno odlaze na skijanje. Iz godine u godinu taj broj samo raste, a snježnim se radostima vesele i neke domaće zvijezde.

''Nisam skijao do 2010. I onda sam ponovno naučio skijati u

20-tima i od tada, ne skijam lijepo, skijam užasno ružno, to stvarno grozno izgleda, ali se ne bojim pasti i jako volim brzinu. Tako da sam ja mislim opasnost, em za sebe em za druge'', šaljivo je rekao Damir Kedžo.

A kako bi što bolje usavršio tehniku, Kedžo svaku minutu iskoristi na snijegu.

''Ja nisam tipični ljubitelj skijanja. Ja zbilja od 9- 16 skijam. Kod mene nema ono ići ćemo popiti nešto, pojesti nešto, ne, ja skijam cijeli dan i onda ne idem ni poslije van,nego sam toliko umoran da onda legnem i spavam do drugog jutra. Obožavam skijanje'', dodao je.

Strastveni skijaš je i Marko Tolja. Početak godine rezerviran mu je za snježnije padine.



''Ja stvarno jesam veliki obožavatelj skijanja i to od malih nogu, i roditelji su mi skijaši, i ja i brat smo na snjegu otkad znamo za sebe iako smo iz rijeke i morski smo ljudi, ali stvarno skijanje je jedan od mojih omiljenih sportova'', kaže Tolja.

Stariji sin već se okušao u skijanju.

Užitak skijanja na suncem okupanim snježnim padinama neprocjenjiv je i za Sandija Cenova.



''Mi ne stajemo sa skijanjem, skijamo noćno, skijamo dnevno, skijamo po magli, po suncu, ali je divno i nadoknađujemo od prošle godine što nismo bili'', govori Sandi.

Od snježnih aktivnosti Indiri su draži bazeni, saune i restorani. No i ona se okušala na skijanju. A to iskustvo itekako pamti.



''Padala sam konstantno i onda dolazi simpatični dečko od 10 godina i staje, ja se ne mogu dići, a on veli nešto trebaš pomoć, ako ti meni pomogneš, odosmo mi kvragu ja telefon u ruke, Miroslave, birtija majka'', govori Indira u svom stilu.

Popratni sadržaj na skijalištima vrlo je drag i Marku Grubniću, koji i na snježnim padinama izgleda besprijekorno.



''Uvijek nekako, mislim sitan sam, mali sam, brz sam, pa nekako koristim te vještine kroz život, tako i u skijanju, ali evo, kažem, odradim, ali puno mi je draže kad se spustimo pa lijepo sjednemo, pojedemo, popijemo, to mi je najdraži dio skijanja'', priznaje Grubnić.

Zimovanja s roditeljima dobro se sjeća i Ella Dvornik, pogotovo anegdota koje su ih pratile.



''Mom tati su jednom prilikom zabranili da ide na skijalište je jer je pobrao cijelu školu penzionera tako da je uvijek bilo zanimljivo ići na skijanje s njima'', prisjetila se Ella.

Najveće je pitanje sada samo gdje ima snijega. Bili vrsni skijaši ili su vam doseg snježne radosti sanjkanje i grudanje, vrijeme provedeno na snijegu i svježem planinskom zraku idealan je bijeg od svakodnevice, a u Hrvatskoj idiličnih snježnih obronaka ima napretek.

