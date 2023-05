Naši glazbenici objasnili zašto što su treperi iz regije najpopularniji na Youtubeu u Hrvatskoj!

Alku Vuica, Ivanu Kovač, Bebeka, Duška Lokina, Peru Galića i druge zvijezde naše estrade pitali smo za koMENtar na trenutačnu listu najslušanijih pjesama na Youtubeu u Hrvatskoj. Domaćih izvođača ima malo ili ih gotovo uopće nema. Koji su razlozi za to, otkrili su našoj Juliji Bačić Barać.

Ova i slične pjesme u Hrvatskoj su prema broju pregleda na Youtubeu najslušanije. Trap izvođači, uglavnom iz regije, najpopularniji su kad je u pitanju trending.

Pogledaj i ovo ''Ja bih to popravio!'' Lille objavila snimku na kojoj namješta bujni dekolte u haljinici koja nije mogla biti kraća

''Ja se to ništa ne čudim, mi smo zapostavili hrvatsku zabavnu glazbu pop glazbu, ne mi, nego određeni ljudi s određenim ciljem i što mi tu možemo', komentirao je Duško Lokin.

''Ja se sjećam kad mi je Boris iz Colonie govorio da trap neće nikad postati mainstream, ali evo ipak se dogodilo suprotno'', kaže Alka Vuica.

''Mislim da je stvar to što oni stalno izbacuju pjesme i scena im je ogromna i sve se više širi, a kod nas se samo sužava i to je problem i naši pjevači izbacuju pjesme jednu godišnje, a oni stalno i trebali bi svi mi češće izbacivati pjesme'', smatra Lidija Bačić.

Srbi su mnogo aktivniji kad je u pitanju objavljivanje novih pjesama, a glazba koja nam stiže iz susjedstva među mlađim je generacijama omiljena. Svjestan je toga i glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

''Zapravo je sasvim logično da sve te pjesme koje su najpopularnije zapravo dolaze najčešće iz regije tek tu i tamo netko iz svijeta, rijetko iz Hrvatske jer je to ukus, odnosno neukus mlađe populacije od desetak godina pa na više'', govori Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar.

A prvi put u godinu dana, otkad u Hrvatskoj postoji Billboardova top ljestvica, nedavno se jedan hrvatski glazbenik našao na vrhu, reper Grše. Sva ostala mjesta u prvih deset, zauzeli su trap izvođači.

''Trendove diktiraju strani izvođači i tako se i trap probio'', kaže Alka.

''I prije 10 godina je bilo narodnjaci, to je valjda zato što je tamo veće tržište i kod nas se takvo nešto nikad ne bi puštalo po radijima i onda je valjda zabranjeno voće najslađe'', mišljenja je Pamela Ramljak.

''Dolaze nove generacije, nove stvari se slušaju, novi su stilovi pomodni i to je ok. Ja mislim da je to moja mama mislila za moje pjesme tako ja mislim za pjesme novog naraštaja nama je sve to čudno jer nismo iz generacije, mlađa generacija ima neku svoju furku i to mi je jasno'', kaže Nika Antolos.

A koliko su trap i trap cajke bliski domaćim glazbenicima?

''Naprosto mi ta muzika nije bliska, ali opet kužim pa neće ljudi cijeli život slušati gitare'', govori Mile Kekin.

''Ja slušam fakat svašta od narodnjaka do Thompsona, stvarno svašta volim i ne ograničavam se u žanrovima kako kod ljudi tako ni u glazbi'', dodala je Nika Antolos.

''Ne znam što je to, ne mogu baš ni reći, nisam dovoljno ni pametan o čemu se tu radi. Uvijek je bio takvih trenutaka kad je bilo kako ovo, a ne ono ili zašto ovo, a ne ono ja uvijek volim reći pustite ljudi da uživaju u onom što je njima ok'', komentirao je Pero Galić.

''Ja bih na mjestu tih koji to proglašavaju, objavljuju ipak to sklonio od Hrvatske, to je kao uvozna roba uvozne farmerke, uvozne cipele, uvozne haljine. Ovako se stječe dojam da je ono što mi u Hrvatskoj radimo neka druga liga i mislim da ovi koji informiraju javnost i koji o tome brinu morali bi možda povesti računa o tome što je to uvoz, a što je domaće'', smatra Željko Bebek.

Domaća glazba, a pogotovo zabavna, smatra Lidija Bačić, ne dobiva dovoljno medijskog prostora.

''Kad sam pričala sa svojim producentom Fayom on govori kako je nekoć Porin bio važan i dobivali su nagrade za sve vrste glazbe, a sad se događa da samo neka urbana glazba koju nitko ne sluša dobiva nagrade. Žao mi je da ta zabavna glazba sveviše na marginama u medijima ili na televiziji, a i dalje to publika sluša kad vidimo koji pjevači nastupaju i pune sve nam je jasno'', priča Lidija Bačić.

A za novčanike glazbenika prva mjesta na internetskim servisima slušanja glazbe, znače jako malo.

''Od toga se jako malo novca izdvaja autorima, izvođačima koji mogu biti jako slušani na streamingu ali od toga će dobiti jako malo novaca tako da je puno veća zarada od emitiranja na radio postajama i televiziji nego na streamingu'', dodao je Hrvoje Horvat.

Buba i Jala, Rasta, Nucci i njima slični najpopularniji su na Youtubeu, ali, nadaju se naši glazbenici, i taj će trend brzo proći.

''Doći će vrijeme kad će se zamjeniti uloge i ta mjesta će biti popunjena nekim drugim imenima'', zaključio je Pero Galić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.