Bio je jedan od naših najpopularnijih pjevača 90-ih, a onda se povukao sa scene i svi su se pitali kamo je nestao!

Što je Ilan u međuvremenu radio, kako se sjeća tih 90-ih te kojoj je domaćoj pjevačici namijenio svoj hit ''Kad nema ljubavi'', podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Kad je prije gotovo 30 godina objavljena pjesma ''Kad nema ljubavi'' Ilana Kabilja, brzo je osvojila publiku, a i danas se pjeva s jednakim s žarom.

''Ja sam tu pjesmu napisao 1992. i zvala se ''U ime ljubavi'' i to sam htio Vanni ponuditi da ona snimi, međutim ona se nije za to nešto zainteresirala i ja rekoh daj molim te napravi tekst pa ću ja probati pjevati i to uvijek naglašavam, Senna M me natjerao da pjevam jer me bilo strah pjevati, a nitko nije mogao moje pjesme na taj način interpretirati i tako sam maltene na silu počeo pjevati. I '95. je išla ta stvar na Zagrebfest i nakon toga se zavrtila'', priča Ilan.

Ilan je pohađao University of California u Los Angelesu, gdje se glazbeno usavršavao i gdje su mu, među ostalima, predavali Ray Charles, Kashif i Whitney Houston. S 15 je već počeo skladati, a 1991. se okušao i na natjecanju za pjesmu Eurovizije.



''S I Bee sam doslovno nastupao na zadnjoj jugoslavenskoj, biranju za Euroviziju u Sarajevu, nakon toga se raspala Jugoslavija i I Bee je pjevala sa mnom moju pjesmu, bili smo treći mislim, drugi je bio Danijel, a prva je bila Bebi Dol je pobijedila'', priča Ilan,

Zato priznaje da se na 90-te osvrće s posebnom nostalgijom. Bilo je to doba plesne glazbe, a za njega i najljepše razdoblje.



''Jer sam bio još mlad, mislim nisam ni sad tako star, ali jako zabavno doba bez tehnologije koja nas sa svih strana sada sputava, svi smo postali ovisnici o mobitelima i internetu. 90-te su po meni bile puno više prisnije, odnosi ljudi, nekako se prirodnije živjelo i manje ubrzano, nego ovo što se sad dešava'', priča Ilan.

Uz Kad nema ljubavi Ilan je tih 90-ih pjevao još i Prekasno za nas, Priznaj mi sve, ali i mnoge druge. A onda se 2002., 2003. povukao sa scene.



''Malo sve došlo do zasićenja kad sam išao po tim nastupima i onda su se već počeli dosta narodnjaci slušati, to nije moj žanr. Par nekakvih neugodnih situacija sam imao. Tako da mi se to sve malo smučilo, ali htio sam se maknuti iz tog jednog gažerskog života u koji sam sve više počeo ići. Onda sam se počeo bavit i drugim stvarima'', govori Ilan.

Pa je, među ostalima, pisao i pjesme za djecu, a bavio se i građevinskim poslom.



''Radio sam dječje pjesme za kazalište Žar ptica i sa svojim ocem Afijem sam surađivao na nekim dječjim tim projektima, za razno razne klinačke zborove i ploče. Međutim prošlo je dosta vremena odt oga, pa sam se bavio i nekim drugim stvarima u životu. Čovjek se mora pobrinut za egzistenciju i plaćanje računa kad dobije djecu znate i sami'', kaže Ilan Kabiljo.

Prije dvije godine bio je gost na Vanninu koncertu. A sada je nastupio i na Megadance partyju, na kojem ga podržala i djeca.



''Da, moji su tu sigurno sa svojom ekipom u publici i vjerojatno su plesali ko ludi i oni su moji najveći fanovi'', otkrio je.

O povratku glazbi zasad ne razmišlja mnogo.



''Glupo mi je nešto obećavati i prognozirati. Volio bih snimiti par nekih boljih stvari koje se nadam da bi se vrtile. Ali čovjek mora napraviti nešto iz gušta. A ne na silu. Već nešto sam radio ali nije izašlo van jer nisam zadovoljan do kraja'', priznao je Ilan Kabiljo.

No možda ponovno iznenadi, na veliku radost ljubitelja ovih zaraznih ritmova.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.