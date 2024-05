Ovakvu klapu još niste vidjeli ni čuli! Umjesto dalmatinskih pjesama, ovi momci stvaraju ni manje ni više nego - heavy metal

Umjesto tradicionalnih dalmatinskih pjesama, Metaklapa pjeva one heavy metala. A večeras će na koncertu u dvorani Lisinski udružiti snage sa Zagrebačkom filharmonijom. Na probi prije koncerta bila je naša Dijana Kardum koja vam donosi djelić ovog na prvu nespojivog spoja.

Spoj nespojivog, upravo bi se tako mogla opisati suradnja Metaklape i Zagrebačke filharmonije.

''Ciklus posvećen crossoverima klasike, popularne glazbe, razno raznih drugih žanrova. Nečemu što u svakom slučaju ne bi spadalo pod samu klasičnu glazbu. I sad u sklopu tog off ciklusa Zagrebačka filharmonija je imala nastupe s razno raznim gostima i izvođačima i uvijek su u potrazi za nečim novim, neki novi prostor, neki novi žanr, neko mjesto koje nije istraženo i tako su nekako došli do nas.''

''Sad željno iščekujemo tu prvu probu da vidimo kako to izgleda, tih 50 ljudi oko nas dodatno. Uzbuđeni smo i lagano na iglama'', priznaju.

Ovo im je prvi zajednički nastup, no svakako ne i posljednji. A na repertoaru su već dobro poznate pjesme Iron Maidena u drugačijoj interpretaciji.

''Doduše bit će nekih pjesama koje publika, odnosno oni koji nas prate još nisu imali priliku čuti, koje su pripremane, pa skoro usudio bih se reći baš za ovu prigodu.''

Već svojom prvom obradom stekli su simpatije pripadnika metal zajednice. Otvorilo im je to mnoga vrata pa su protekla dva ljeta nastupali i na najvećem metal festivalu u Njemačkoj.

''I ove godine smo također pozvani tako da nas to posebno veseli. Osim toga imamo nekoliko nastupa po Hrvatskoj, još jedan u Njemačkoj, a ono što nas posebno veseli je isto tako, sljedeće godine imamo jednu recimo malu turneju po Njemačkoj, sedam gradova ukupno gdje ćemo u lijepim prostorima, dvoranama, crkvama…''

Na prošlogodišnjem festivalu imali su priliku prezentirati svoj rad i osnivaču Iron Maidena Steveu Harrisu.

''Došli smo do njega i zamolili smo ga, bi li imao pet minuta vremena da nas posluša, čime se mi bavimo. Čovjeku je vjerojatno puna kapa takvih ali evo imao je dovoljno strpljenja i pristojnosti i ne znam čega da nas posluša. I ispred njega smo otpjevali jednu od njegovih skladbi// nakon tri minute sasvim je bio iznenađen onim što je čuo.''

Cilj ovog pomalo neobičnog glazbenog projekta je promovirati jedinstvenost klapskog pjevanja, ali i dokazati kako je metal glazba melodična i pjevna. Pjesme Iron Maidena, kažu, nije bilo teško prilagoditi klapi.

''To nam je posebno stalo kad otiđemo izvan države da se ljudi upoznaju s našom kulturnom baštinom.''

''Emotivno do te mjere da jednostavno ne možete to, ne biste mogli ni zanmisliti da će nekakav, onako na prvi pogled čovjek zastrašujućeg izgleda, metalac od dva metra, tetoviran, duga kosa reagirat na način da će plakat na izvedbe nekih Iron Maiden pjesama - to je recimo jedna nova interpretacija.''

Godinama prije su pjevali po klapama pa im zato sada ne treba mnogo pripreme.

''Stvarno ne stignemo zbog te naše raseljenosti, neki smo u Zagrebu, neki smo u Dalmaciji, mi smo porijeklom iz Dalmacije i tako dalje, ali kad imamo neke ozbiljne nastupe i sve, onda se dan dva ranije nađemo, pa ovako jutarnje ili popodnevne probe.''

Kako kažu, u svakom su smislu klapa, a osim pjesme i prijateljstva, vežu ih i rodbinske veze.

''On je moj ujak, a on mi je prijatelj… Mi smo dio nas pjevao je zajedno u klapi prije ove.. nas 4 konkretno ali smo inače i rodbinski jako povezani. Tonko je od moje supruge brat, Ante je od moje supruge brat, Boris je moj ujak. A Matej je iz Siska'', govore.

''Na početku, nikad nisam mislio da ću pjevat u klapi, ali onda nekako je to ipak tu prodrlo i samo sam htio bolje pjevati i onda sam otišao na par audicija i čuo sam, ali u ovoj klapi se dobro radi.''

Itekako dobro, a to će pokazati i večeras u dvorani Lisinski u nesvakidašnjoj kombinaciji metala, klape i klasike.

