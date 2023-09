Najboljih 24 traži put do titule MasterChefa: ''Nadam se da će ostati ova smirenost, na bootcampu me pojelo sve što me moglo pojesti''

Popunjena su sva mjesta u MasterChef kuhinji. Još je sedmero kandidata svojim kulinarskim umjećem osiguralo prolazak dalje. Tko je izborio drugu šansu te jesu li kandidati spremni za daljnje natjecanje, saznajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

Nakon posljednje faze potrage za najboljim amaterskim kuharima, 24 kandidata dobilo je priliku natjecati se za titulu novog hrvatskog MasterChefa.



''Pa evo osjećaj je nevjerojatan, da sam ovdje. To je zapravo jako puno za mene'', priznao je Piero Ricci.

U posljednjoj šansi svoj ulazak u MasterChef vilu izborili su natjecatelji koji su ranije dobili druge pregače. Ovdje su najuspješniji bili Nikola, David i Ivana.

''Ja sam svoju pregaču itekako zaslužila i baš sam se mučila i borila za nju. Sigurno da ću nastojat to povjerenje opravdat i neću dozvoliti sigurno da razočaram njih i njihovu drugu priliku, ali isto tako mislim da su oni to nešto prepoznali i da ne bi bilo te crne pregače da ne nisu vidjeli nešto'', rekla je Ivana Soldo.



''Svoje mjesto sam zaslužio isključivo svojim kuhanjem jer sam ostavio srce i dušu na svojoj radnoj jedinici, to se vidjelo i jako sam sretan'', izjavio je David Divjak.

U idućim tjednima morat će opravdati povjerenje i potencijal koji je žiri vidio kod njih.



''Ja se nadam da će ostat ova smirenost jer na bootcampu me pojelo sve što me moglo pojest, od treme, nervoze, stresa, svega, svega. Mislim kad ti nešto znači, kad se ideš borit normalno imaš tu dozu stresa i svega, ali isto tako ova smirenost. Možda mi je trebao taj stres test prije ulaska u kuću da vidim da se samo sa smirenošću i hladnom glavom može postići nešto'', priznala je Ivana Soldo.



''Sad trenutno ne razmišljam o svojim adutima, dat ću naravno sve od sebe da ostvarim svoj maksimum i to je to. Ako budu okusi tu, tanjur kako treba bit ne moram se bojat'', rekao je David.

Kutija iznenađenja, Stres test i razni drugi izazovi čekaju MasterChef natjecatelje koji će morati pokazati svoju snalažljivost, kreativnost,

''Nisam se baš previše stigao pripremati s obzirom na prirodu posla, sve obaveze koje sam imao dosada, mislim da sam mogao i više'', kaže Piero.



''Počela sam ajmo reći pripremat sebe kad sam počela studirati i to se jednostavno nastavilo, a što se tiče tehnika, tehnike sam učila od različitih ljudi, tako da nije sve samo da je došlo od sebe'', objasnila je Kristina Čorak.

''Najviše sam se doma pripremao, u svojoj kužini, imao sam neki mali briefing prije ulaska sa svojim prijateljima, napravio sam nešto za njih'', ispričao je Ivan Palinić.



''No way će biti nekakve tripice ili jetrica, tako neke stvari su mi baš, nemojte mi dati tako neko srce u vrećicu jer ja to neću moći'', priznala je Sarah Mikulec.



''Očekivanja od showa su da idem dan za dan, tjedan za tjedan, vjerujem u sebe, tako da mislim da mogu dogurati.



''Nadam se da ću što više toga moć naučit i da ću to kasnije moći primjenit'', rekla je Kristina Čorak.

Za ove kandidate kuhanje nikad neće biti napetije, a veliki stres izazvat će im sat.



''Pa moji aduti će definitivno bit ljubav prema kuhanju i ljubav prema pripremanju sve te hrane i svega. Isto tako stres management, definitivno se dosta dobro nosim s tim'', rekla je Sarah Mikulec.



''Svi su konkurencija, znači od prvog do zadnjeg, muško- žensko svi su konkurencija'', iskren je Nikola Stazić.

Komu kuhanje u MasterChef kuhinji proći kao podmazano, a tko će se odmah na početku poskliznuti, saznajte večeras u 22:15 na programu Nove TV!

