Ella Dvornik progovorila o brojnim novostima u svom životu, spomenula je i oca Dinu: ''Kao da me opsjeo tatin duh''

Ella Dvornik ponovno pjeva. Kreirala je lik Alterelle te je objavila album. O čemu progovara kroz svoje pjesme, što na njih kažu njezine kćeri te zašto se šali da je opsjeda duh njezina oca Dine Dvornika saznajte u prilogu In magazina!

Sve pjesme s albuma ''Teška vremena za sanjare'' Ella Dvornik pisala je iz vlastitog iskustva. A kreiravši alter ego, takozvanu Alterellu, zaobišla je strah od nastupa, ali i jednostavnije joj je bilo progovoriti o njima i tekstovima se vratiti u svoje 20-te.



''Ja bih rekla da si u 20-ima malo tupastiji, naivniji i padaš na svakakve fore, a u 30-ima š flash backove i probavljaš što si sve radio, ali kao da su mi 20-te draže jer sam bila malo gluplja i bilo mi je lakše'', priča Ella u svom stilu.



Veliku promjenu u životu svakako su joj donijele njezine kćeri. Oplemenile ga, razveselile, ali i onako kako samo djeca znaju, zakomplicirale.



''Fakat je velika odogovornost. Snalazim se, još uvijek su žive'', šali se Ella.



Alterella pjeva uglavnom ženskoj publici. Barem njezina kreatorica vjeruje kako će se brojne dame pronaći u njima. Iako trap možda nije žanr kojim bi se prenosile snažne poruke, Ella ih nije izostavila.



''Neke su pjesme samo za zezanciju, da se pleše, a ima i muško- ženskih odnosa koji su iskrivljeni u današnjem vremnu'', govori Ella.



Očekivala sam da će me iznapadati, kritizirati i bila sam šokirana da su 99 posto pozitivni komentari. Naravno, od žena je to dolazilo'', komentirala je Ella.



No sigurna je Ella da bi, da može, barem još jedna muška figura stala iza nje i njezina glazbenog stvaralaštva. Njezin otac, veliki Dino Dvornik.



''Njemu nisu dali da piše tekstove kakve je htio jer je imao izdavača, uvijek je morao nešto mijenjati, nije imao tu slobodu. Ja se nekad znam našaliti da je mene opsjeo tatin duh. U studiju kad smo preslušavali pjesme kao da se čuje njegov glas i to mi bude baš creepy, ali mislim da bi mu bilo super jer je volio pomaknute stvari'', priča Ella.



Veliku potporu ima i od Alke Vuice, koju naziva drugom mamom, a čiji sin Arian je producent albuma te je on nastajao u njegovu glazbenom studiju.



''On radi svoj dio, ja svoj. Fakat mi se ne miješa puno, pmogne kad treba i to je super. Netko bi već rekao jesi sigurna da to želiš napisati. a on je to prihvatio. Alka je sad kao druga mama, dođemo tamo, nahrani nas, malo posluša, da svoje savjete, ima svoje najdraže pjesme. Dosta je i tvrdoglava pa nas dvije u kombinaciji, zna biti'', kaže Ella.

Baš ta tvrdoglavost, činjenica da se usudi sanjati te ima nepresušnu maštu, vjeruje Ella, dovest će je i do prvog koncerta Alterelle. Onog hologramskog.



''Ja volim raditi prva stvari pa čak nije ni bitno da budem najuspješnija nego da idem zavaljati val'', govori Ella.



''Imam previše ideja i sigurno ću ih sve realizirati prije nego što umrem. Samo mi malo treba vremena. Bit će svega i svačega, dovoljno da bude svakakvih naslova'', zaključila je Ella za kraj razgovora.

