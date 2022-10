Novo izdanje Ateliera okupilo je vodeća dizajnerska imena. Pred nama su dani rezervirani za modu. Kakve nas sve poslastice očekuju doznala je Ana Vela za In magazin.

Uz središnje modno događanje, pred nama su dani posvećeni modi. Atelier je i ovog puta okupio neka od vodećih imena domaće scene.

''Predivna je lista dizajnera, a tek je drugi. Drago mi je da su nam se Elfsi pridružili, da su tu još neki drugi dizajneri, drago mi je da su došli dizajneri iz Slovenije i Srbije'', govori modni ditajner Ivica Skoko.

''Nama je ovo prvi put nakon nekoliko godina da se vraćamo predstaviti kolekciju na nekoj bazi na kojoj je više dizajnera'', govori Ivan Tandarić.

''Nadamo se da ćemo zajedno slaviti hrvatsku modu i skupa steći još poklonika'', dodao je Aleksandar Šekuljica.

Već prvu večer Ateliera pravu modnu poslasticu predstavit će nam modni dvojac Elfs.

''Kolekcija za jesen/zimu tekuće sezone, njezine glavne karakteristike su da je u njoj zastupljeno sve i svašta'', objasnio je Ivan Tandarić.

''Kad kažemo da u našoj kolekciji ima svega i svačega to i mislimo, od kožnih jakni s nitnama, pletenih vestica, predivnih haljina'', dodao je Aleksandar Šekuljica.

''Spajamo nespojivo, imamo možda i taj neki sukob stilova'', nadovezao se Ivan Tandarić.

''Zimsku smo kolekciju podijelili na dva dijela. Jedan je svijetliji i veseliji, a drugi je tamniji i mračniji. U svijetlijem dijelu prevladavaju boje kao što su svijetloroza'', kaže Aleksandar Šekuljica.

Nešto drugačija paleta boja očekuje nas na reviji Ivana Friščića. On će predstaviti kolekciju za proljeće ljeto 2023., u skladu sa svjetskim fashion weekovima.

''Uvijek predstavljam sezonu unaprijed jer količine koje moram proizvesti su upravo kao s drugim brendovima, malo veće, i ne želim raditi sve pojedinačno i po mjeri nego nastojim proizvesti veće količine, a da bi to uspio moram pokazati kolekciju unaprijed, pripremiti materijalee, proizvodnju i sve ostalo'', rekao je Ivan Friščić.

Predvidjeti trendove nije jednostavno.

''Kad kupujete tkanine već vidite malo što će biti trend, pratite malo strane dizajnere što rade, ali na kraju Delight nije trendi brend koji nameće neke groundbreaking trendove. Nikad nećemo raditi nekakve stvari koje će biti jako out of the box'', dodao je Friščić.

U njegovim elegantnim kreacijama koje ljube žensku figuru dobro će se osjećati svaka žena.

Značajno drugačiju paletu boja gledat ćemo u kolekciji Ivice Skoke.

''Ovaj put je totalna drama, totalna gotika, punk rock, crno, zlatno, nešto totalno drugačije, neću previeš pričati, mogu samo reći da je isto jako puno rađeno na konstrukciji'', rekao je.

Uz svečane haljine, po kojima je poznat, pokazat će i kapute.

Uopće ne sumnjamo da su svi ljubitelji fashion industrije razdoblje između 20. i 22. listopada već rezervirali za Atelier.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.