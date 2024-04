Plesač i mentor showa Plesa sa zvijezdama vraća sjaj plesnjacima: ''Još kao mali sam slušao o tome...''

Kad ste se posljednji put onako dobro isplesali? Sjećanje na stare plesnjake bila je motivacija našem poznatom plesaču Damiru Horvatinčiću da organizira Noć plesa. Kako je to zamislio, može li svatko naučiti plesati ali i koji je prvi ples mladenaca, s kojima je radio, posebno zapamtio podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Život je u ritmu muzike za ples mnogo zabavniji. Zna to dobro i plesač Damir Horvatinčić koji je osmislio Noć plesa kako bi oživio duh nekih prošlih vremena.



''Koncept cijelog tog događaja nije baš toliko tradicionalan. Ideja je naprosto došla iz razloga jer sam kao mali slušao o tim plesnjacima kako su moji prabaka i pradjed išli na te plesnjake i kako je to bilo i sad kako sam jedan dulji period u mirovini onda sam došao na ideju da bi se moglo tako nešto organizirati'', priča Damir.

Na noći plesa koja će se održati 19. travnja sve plesače i ljubitelje plesa očekuje glazbeni vremeplov kroz desetljeća glazbe ali i razni plesni žanrovi. Osim toga moći će se i nešto naučiti.



''Negdje u sredini večeri bi stavili nekakvu radionicu koja bi trajala 15-20 minuta čisto da samo ljudi malo dobiju plesnih nekakvih novih fora da se nekakva mala koreografijica složi i da se malo ljudi zabave'', priča.

Vrhunsko plesno umijeće nije ni potrebno, pa zaplesati možete čak i ako imate kako bi se reklo dvije lijeve.



''Ja vjerujem da se sve može naučiti kad imaš nekakvu volju, nekakav cilj pa tako i za mene ne postoje dvije lijeve ja mislim, ali razumijem tu neku teoriju, nismo svi nadareni za sve'', kaže Damir.

Ples ima mnoge dobrobiti - pomaže da se osjećamo dobro i fizički i emotivno, kroz plesne figure se možete izraziti ali i upoznati nove ljude. Upravo zato tečajevi koje Damir drži redovno su puni, pogotovo polaznicama.



''Zbog toga jer nisi vezan za partnera, ne ovisiš možda o njegovom vremenu, možda njemu nije dobro taj dan pa ne možeš na taj tečaj, ima mnogo razloga, ali sam koncept je dosta interesantan jer ide na nekakvu bazu fitnessa i onda je dosta aktivno i ljudi se zapravo dosta mogu oznojiti'', priča Damir.

Damir je možda u plesnoj mirovini. No uz stalan posao i dalje pleše, pa tako i mladencima pomaže u vježbanju i osmišljavanju prvih zajedničkih plesnih koraka.



''Mladenci su zapravo dosta simpatični jer je uvijek jedan u paru koji je ono nabrijan da hoće sad koreografiju života iz prvog plesa, a druga polovica je onako malo manje zainteresirana za to. Ali je zapravo zanimljivo da i onaj koji nije baš nešto previše za tu neku akciju za prvi ples se na kraju ipak, na kraju se ipak da zavoli ples'', priča Damir.

Želja mladenaca je mnogo, pa se za prvi ples tako odabiru u passo doble i tango, a jedan je zahtjev posebno upamtio.



''Bili su jedni mladenci. Ona je sebi zamislila Dirty dancing, koreografiju iz Prljavog plesa mambo - onaj glavni ples gore na sceni, zadnja scena pred kraj filma i ona hoće tak plesati, a on nije zapravo uopće to htio. On je htio sentiš i on zaista je tip za sentiš. Ona je njega uspjela dobit da oni moraju to, da će bit super. I onda su mi poslali snimku tjedan dana nakon vjenčanja - vidio sam crven je bio sav'', priča Damir.

Damir je i otac dvojice sinova, koji će možda i njegovim stopama.



''Mi uvijek supruga i ja znamo, imamo taj ritual da prije ručka dok ona kuha, mi puštamo malo glazbu i dečki stvarno vole plesat i kad god čuju pjesmu da se pojača oni odmah skaču, plešu. Ja bih čak i volio da jedan možda bude u plesu, ali neću forsirati. Meni je samo bitno da se oni bave nekakvim sportom'', kaže.

Jer svaka aktivnost je važna, stoga pripremite plesne cipele i odlplešite u noć plesa.

