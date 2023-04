Petra Kurtela nakon ispadanja iz "Plesa sa zvijezdama" otkrila čija ju je reakcija posebno iznenadila: "To prije nikad nisam vidjela!"

Ples sa zvijezdama" napustili su glumica Petra Kurtela i njezin mentor Damir Horvatinčić. Nakon što su se slegnuli dojmovi, ispričali su kako će pamtiti ovu plesnu avanturu života prepunu uzbuđenja, euforije, ali i pokoje svađe i ocjena koje nisu očekivali. S Petrom i Damirom razgovarao je Davor Garić.

Strastveni paso doble bio je njihov posljednji ples. Petra i Damir napustili su "Ples sa zvijezdama" i napokon se naspavali.

"Nismo se naspavali, krivo, netočan navod", odmah se požalila Petra.

Iako do "Plesa sa zvijezdama" nije imala previše dodirnih točaka s plesom, Petra je u Damirovim rukama postala prava zvijezda plesnog podija.

"Ja sam zaista ponosan na nju jer ona je izrasla u jednog lijepog, krasnog labuda", pohvalio ju je mentor Damir.

U tom je procesu bilo i ljubavi i svađe, baš kao i u svakom odnosu.

"Tu se dogodi cijela paleta emocija, znači ne može se ne dogodit, mi smo prošli sve. I zato, ako tu klikneš s nekim, to je za cijeli život. Ja s nekim prijateljima nisam četiri godine proživjela kao s Damirom u tri mjeseca"

Uz prijatelje i obitelj, Petrina je najveća potpora bio sin Relja.

"Mislila sam da Relja to neće doživljavat tako, ali u njemu se probudio neki poseban ponos koji ja prije nikad nisam vidjela. Jučer navečer mi je rekao - zašto mama više nećeš plesati, ja bih te volio još gledati na televiziji", otkrila je.

Damir nastavlja u plesnom ritmu. Plesna škola, grupe i budući mladenci koje priprema za prvi ples.

"Potrebno je jedno 5,6 školskih sati da bi se ta koreografija uvježbala, naravno to nije cijela pjesma, nego samo jedan dio, i njima je to sve super, jer što kraće plešu to im je bolje", objasnio je Damir.

Avantura u "Plesu sa zvijezdama" za njih je završena, no znači li to da više neće plesati zajedno?

"Ja sam rekla da ne možemo stati, tako da ćemo sad iskoristit još malo ove prostore dok nas ne izbace i vježbat ćemo ples koji nam nije suđen", kazala je kroz smijeh Petra.

"Pozdrav djeco, doći će tata uskoro opet kući", našalio se Damir.

"Moramo još malo", zaključila je Petra.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Procurile eksplicitne fotografije bivše srpske košarkašice koju smo gledali i u Survivoru: "U pitanju je osveta mog bivšeg"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Potpuno gola glumica pijuckala vino na balkonu pa poručila: ''Radim ono što želim raditi!''