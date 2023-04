Splitski chef Mario Mandarić ispričao anegdotu koju je doživio sa suprugom Mateom na Nilu: ''Ja gledam, i ona se baca na glavu!''

Ples sa zvijezdama sinoć su napustili Emilija i Patrik, a kandidati su na plesnom podiju imali pomoć svojih prijatelja i članova obitelji. S Marijom Mandarićem zaplesala je supruga Matea, s Marcom Cuccurinom nona Rita, a Dariji Lorenzi Flatz pridružio se sin Mak. Kako je ovo plesno zajedništvo izgedalo u backstageu, zna naš Davor Garić.

Najpoznatiji TV plesni podij sinoć su napustili Emilija i Patrik. Svoju su avanturu u Plesu sa zvijezdama okončali vatrenom salsom.



Okosnica emisije bili su zajedništvo, obitelj i prijatelji pa su kandidati dobili pojačanje. Uz chefa Marija zaplesala je supruga Matea. Rekonstruirali su svoje vjenčanje u Las Vegasu.



''Mi smo htjeli da baš bude klišej tako da smo uzeli najklišej kapelicu koju smo našli, nabavili smo Elvisa da nam pjeva sa strane i baš je bilo top'', pričaju Mario Mandarić i Matea Krištić.

''Matea je mene osvojila jer je karakterno prezanimljiva osoba, spremna je za svakakve avanture. Kad smo bili na izvoru Nila, ovo svima pričam, ja sam se htio baciti jer smo na izvoru Nila i ovaj tip što nas je vozio s brodom kaže ''možeš se bacit, ali ima aligatora, pirana, zmija, struje, virova'', ja rekoh moram se baciti, jednom sam na izvoru Nila. Ja sam skočio, izronio i gledam Matea leti za mnom na glavu! To ti je sav opis koji ti treba'',otkrio je Mario.

Kompatibilni ste i podjednako ludi!



Marcu Cuccurinu potporu je dala njegova baka koja bi radije da je mogla plesati polku.



''Pa to je istina, ali nisu htjeli, ali morala sam prihvatiti quickstep'', rekla je baka Rita.

A što Marco kaže kako se baka snašla?



''Ja mislim da se nona super snašla. Moramo reći nona, jer ona baka baš ne voli, bolje reći nona. Šalim se, ali da'', rekao je Marco.

A nona je s nama podijelila i neku svoju mudrost koja ju vodi kroz život.

''Iskreno, život me naučio mnogo toga! Učila sam ne od svojih grešaka nego od tuđih i onda sam automatski to pretočila u praksu i to mi je moja vodilja'', kaže, a priznaje da nije zamišljala da će u ovim godinama plesati quickstep na televiziji.



Glumici Dariji Lorenzi Flatz pridružio se trinastogodišnji sin Mak koji se bavi plesom. Predviđa li mami ulazak u finale?

''Ja se nadam najboljem'', rekao je.



