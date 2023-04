Otkrivamo što se događa iza kamera hit-showa dok se na podiju odvija plesna čarolija: ''Malo ljudi uopće zna za to...''

U osmoj emisiji Plesa sa zvijezdama show su napustili Ana Zaninović i njezin manetor Mario. Dok se na podiju događala plesna čarolija, u zakulisju su se kandidati častili masnim burekom i domaćim pitama. Što se sve događa iza kamera omiljenog showa saznao je Davor Garić za In magazin.

Ples sa zvijezdama sinoć je napustila olimpijka i svjetska prvakinja u taekwondou Ana Zaninović.



''Moje plesno putovanje možda završava s ovom emisijom, ali s plesom nastavljam i dalje, zaljubila sam se u ples i ples volim'', rekl je Ana Zaninović.



Čarolija se događa na plesnom podiju, no iza kamera u zakulisju jednako je zabavno.

Frano Ridja je tako u backstageu priznao da mu latino plesovi malo zadaju glavobolju.

''Čovjek od 105 kila mora tu nešto kukići lijevo desno, daj malo vrati, osjeti prednji dio...daj pusti, samo da ne boli više...pucaju leđa, raspadam se, ali ne, budi muževan, stani, budi u doticaju s podom! Ma di je to za nas brate!'', šali se Frano.

A je li Daria Lorenci Flatz maštačla da je bila u holivudskom dobu kad su bile velike dive?



''Baš sam o tome pričala kako o tom nikad nisam maštala. Ja se s tim nikako nisam povezivala, više sam Balkan girl i tako sam igrala te neke ruralne sredine, neke obične cure, bez šminke, uvijek neki jad i bijeda'', rekla je Daria u svom stilu.

A u backstageu se nađu i burek i sirnica.



''Legendarni burek pečen ispod peke, Bog ih blagoslovio, taj okus neki koji bi trebao biti...ovo je hit, ljudi se iznenade, malo ljudi uopće zna za to, to je kombinacija smjesa od bureka ide u ove male buređike koje se prave i još ima kajmaka i onda kad se zapeče fino. Ja nažalost to ne smijem jesti, ali čopam i uzmem komadić i patim cijeli dan'', objasnio je sve Frano Ridjan.

A je li Frano na dijeti ili ima nekih gastro poteškoća?



''Imam neku autoimunu bolest, s crijevima nešto nije baš dobro i onda bih ja trebao malo više paziti, zato ljudi kad se brinu kad primijete da ima određenu kvadraturu ovdje oko struka, nažalost nije od prežderavanja, nego mi odreagira trbušni dio na neku namirnicu, tako da sam na nekim točkama imao stomak kao djeda Mraz, a na nekima kao da sam magično smršavio'', objasnio je Frano.

Prepoznaju li ekipu iz Plesa sa zvijezdama na tržnici, semaforu, gradu?



''Moji podočnjaci su uvijek tu da me se prepozna po njima! Doslovno bude ''Da, da, podočnjaci, to si ti!'' Da, to sam ja!'', šali se na svoj račun Tara Thaller.

A ostale tajne iz backstagea pogledajte u prilogu In magazina!

