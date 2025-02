Loša iz Plavog Orkestra progovorio o samozatajnoj partnerici: ''Ljubav je kao ptica...''

Rasprodanim koncertom u zagrebačkoj Areni Plavi orkestar tisuće ljudi vratio je u neka stara vremena. Sava tiho teče, Kaja, Bolje biti pijan nego star, Suada, Goodbye teens… nizali su se hitovi, a Lošu je iz publike bodrila partnerica Špela. O ljubavi i romantici s njim je razgovarao naš Davor Garić.

Nema te prašine, paučine ili hrđe koja bi prekrila sjaj pjesama omiljenog sarajevskog benda. Plavi orkestar zasvirao je u zagrebačkoj areni, a na trenutak se sve činilo ''kao nekada'', kad su izazivali histeriju gdje god se pojavili.

''Čovjek bude zbunjen kad se dešavaju te stvari! Tad nam je prijalo, normalno. Ja sam tad izašao iz gimnazije, počeo studirati, pretenciozni mladi čovjek, navlačio sam masku starijeg, pravio se duhom i iskustvom stariji no što jesam i malo smo širili miris važnosti oko sebe. međutim. Već nakon 3-4 godine, ušli smo u protokol normalnosti i vratili se na početak, reset, restart i ostali ono što smo uvijek bili, garažni bend, raja, Ćera, Pava...'', priča Saša Lošić Loša.



U Zagrebu su se, nakon 35 godina, okupili u originalnoj postavi.



''Mi smo bend koji se nikad nije posvađao, nit sam ja napustio bend, ja sam samo za vrijeme rata otišao u Kanadu. To je uvijek bilo otvoreno. Oni dolaze na neku turneju u Ameriku...''ej, ajde dođi da sviramo'', a ja sam bio negdje na nekom drugom kraju svijeta na odmoru pa kao drugi put, pa ima vremena... Nekako za vrijeme covida, smo shvatili, za vrijeme pandemije, ja sam baš ležao pod temperaturom sa covidom i kao da sam čuo neki glas kao da mi kaže ''Ej, nećeš baš 500 godina živjet! Napravi neke stvari!'', priča Mladen Pavičić Pava.



Odsvirali su zvučnu kulisu života generacija, no…



''Imam manjak samopouzdanja uvijek. Vječno, uvijek i sad i večeras, i sve imam osjećaj, nije to vrijedno toliko. Ajde, ljudi vole malo pjevat, zabavit se na tulumu, ali da imam osjećaj da je to nešto za pop enciklopediju... Očito je da smo ostali u srcima ljudi, očito je to možda čak i važnije dugoročno'', govori Loša.



Loša se zbog ljubavi preselio u Beč. Partnerica Špela bodrila ga je iz publike, a o ljubavi ne voli govoriti. Evo zašto.



''Ljubav je kao ptica. Ako je previše analiziraš, ako govoriš o njoj, ''ja vas volim'', ona pobjegne kao ptica. Ljubav je nešto kao šarm, to je nešto što se ne izgovara, to je nešto što se osjeća, onako u zraku'', rekao je Loša u svom stilu.



Loša je poeta i romantik i kad se ugase kamere.



''Romantika pretvara običnu prašinu u onu zlatnu izmaglicu s Monetovih slika. Recimo, ja lično, uvijek uživam u uzvišenoj poetici ljeta, uvijek je hiperbolično dižem na neki viši nivo. Ljeto, zanos, kad se voziš brodom pa ti onaj vjetar puše, to je meni romantika'', objasnio je Loša.



Upravo zato slobodno vrijeme najradije provodi na Hvaru.



''Evo, sad sam bio do zadnje kapi sunca sam bio na Hvaru. U jednom momentu samo moji frendovi iz djetinjstva koji se ne pozdravljaju s puno slova...samo s jednim...kažu ''Eeeee''... I to je meni najljepše. Sam sjedim na klupi, malo prošetam, navečer neka mala spiza, jednostavna, bazična i to je to'', kaže.



Na Hvaru će se jednog dana i skrasiti, no Zagreb ostaje u srcu.



''Odavde su sve te pjesme poletjele u svijet. Ovdje ne Zelengaju je Suada snimana, Od rođendana do rođendana, sve pjesme su ovdje snimane. Sa Nikšom, sa Smolecom, Husom, Brkićem, te su pjesme ovdje nastale. Normalno, u duhovnom svijetu Sarajeva, u našoj glavi, ali ovdje su snimljene tako da je to meni jedan od najvećih poklona koji imam'', prisjetio se Loša.



Plavi orkestar je već najavio novo druženje u Zagrebu. 4. srpnja sviraju na Šalati.

