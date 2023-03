Pjevačice naše hit-grupe progovorile o izazovima majčinstva: "Nisu mi dali djetetu u vrtić jer nije bilo docijepljeno…"

Poznati trio Feminem ne vežu samo prijateljstvo i glazba. Naime, one su i mame koje međusobno dijele sreću i izazove roditeljstva. Na društvenim mrežama paze da privatni život ne prijeđe granicu intime, no kada se radi o problemu s kojim se susreću i druge mame, svojim glasom ukazuju na to. S Nedom, Pamelom i Nikom razgovarala je Lana Samaržija.

Zbog majčinstva, grupu su na 10 godina stavile na "čekanje". Danas Neda, Nika i Pamela kao Feminnem ponovno osvajaju glazbeno nebo, a sve nastupe, snimanje novih pjesma i videospotova usklađuju s majčinskim obvezama.

"Taj dio je dosta lagano s obzirom da smo sve tri u ulozi duploj. Tako da razumijemo se apsolutno, dvije mogu jedna ne može i kuže ju, sve staje, i dogovor se preokreće", kaže Nika Antolos.

Pamela je mama Antuna i Marie. Neda kćeri Adriane, a Nika Sienne. I baš kao i ove poznate mame, i oni su, zahvaljujući objavama na društvenim mrežama, dobro poznati.

"Taj ponos koji ja osjećam prema tom svom stvorenju, i to je nešto što je mene svojevremeno nagnalo da podijelim koliko imam divno dijete, koliko sam sretna, da se pohvalim", govori Neda Parmać.

"Pobjegne ti um, joj, sretna si, hoćeš podijelit tu sreću s ljudima, i ne želiš te ljude deprimirati s onim što im već život nosi, hoćeš lijepe stvari stavit", dodaje Nika.

Jednako tako, one su i glas koji se čuje. Uime svih mama. Jer kada se radi o problemima i izazovima majčinstva, one su suglasne - ukazivanjem na problem vjeruju da se društvenim mrežama koriste na dobar način.

"Nisu mi dali djetetu u vrtić jer nije bilo docijepljeno, a s druge strane vikali su mi 'ne dao Bog je docijepit' jer će biti smrtni ishod, jer je već imala do smrtni ishod gdje je bila u šok stanju, rezala se nogica na živo i sve što se radilo. Možda tri negativna komentara, a dobila sam preko 3 tisuće pozitivnih, možda čak i više, na početku u inbox, a onda kad su skužili koliko sam ja hrabra javno govoriti pa su se i oni usudili javno govoriti", prisjetila se Nika.

Neda se također u svojim objavama nije libila dotaknuti majčinstva i njegovih izazova. Možda najsvježija priča je ona Pamelina, u kojoj se osvrnula na nedostatak lijeka koji joj je bio potreban za djecu.

"Treba služiti ova platforma za takve stvari. Ja sam razmišljala da li da to objavim jer ja sam znala da će to mediji prenijet i meni je apsurdno, stvarno mi je bilo apsurdno da u cijeloj Hrvatskoj, u cijelom Zagrebu nije bilo Klavocina, radilo se o Klavocinu. Znači nije ga bilo", priča Pamela Ramljak.

Snažno je svojedobno odjeknulo i njezino javno priznanje o trombofiliji, zbog koje se dugo nije mogla ostvariti kao majka.

"Kad sam ja podijelila to, meni se javilo jako puno žena, meni dan danas, a od toga prošlo 6 godina, mi se javljaju žene i šalju slike sa svojom djecom, evo to je moć. Znači žene nisu imale pojma da nakon trećeg spontanog, da bi se stvarno moglo raditi o nekakvom krvnom poremećaju", ističe Pamela.

Ovaj ženski glazbeni trio prate najviše žene, pa ni ne čudi da su one često okidač zbog kojeg se one odlučuju za ovakav tip objava.

"Onda se mogu žene sa nama poistovjetit, ja sam osoba koja će odgovorit na svaki upit koji mi netko pošalje", kaže Pamela.

"Javljaju se mame sa sličnim situacijama, znaš šta, mi žene smo u nezgodnim situacijama i od same trudnoće do poroda, pa do bolesti djeteta mi smo te koje nose sve to. Mi smo te koje odlaze doma s posla i otkazuju obaveze", priča Neda.

I dok su ovo prednosti, o negativnim trendovima na društvo i mlade, Feminemke progovaraju u novom singlu. S njim stižu na Zagrebački festival.

"Pjesma se zove 'Trending', pjesma koju smo napisale nas tri sasvim slučajno, a tiče se današnjice, današnjeg društva", otkriva Neda.

"U biti smo se dotakle današnjeg vrednovanja, kroz malo humorističan način, čak imamo i neke autogolove, malo se na svoj račun zezamo, kako ljudi danas doživljavaju društvene mreže", dodaje Pamela.

Jer bez njih više ne možemo. Ali zato je važno kako se njima koristimo.

