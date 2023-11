Pjevač Mejaša prvi put postao otac, članovi benda dijele mu savjete: ''Sad ćeš ti vidjeti kad mala postane tvoj centar svijeta!''

Pjevač Mejaša Edo Drakulić ovih je dana prvi put postao otac. Veliko slavlje bilo je i u bendu, koji je baš prije toga objavio novu pjesmu. Dečki su ponovno opjevali jedno žensko ime. O kojem se imenu radi, kakvi su im planovi, ali i kakve su roditeljske savjete dobili, Mejaši su ispričali našoj Dijani Kardum za In magazin.

Nakon velikog iščekivanja, pjevač Mejaša napokon je dočekao taj dan - kad je u ruke primio svoju mezimicu.

Znate što, malo su im se pobrkali dani, pa smo čekali prerano, pa je evo na kraju ispalo to da je 26.11. taj dan bio kad sam eto postao tata, mi smo to već jako dobro proslavili. Mogu vam reći da, eto Nikola ima iskustva kao tata i još neki dečki u bendu. Naslušao sam se i priča i savjeta i sve ja to upijam, ali kad dođe taj trenutak i kad stvarno su mi cure došla doma, neopisiv je osjećaj. Jako sam sretan jer ne znam još radit ni mlijeko, ne znam koja je veličina pelena, je l ova majičica dobra nije, uhodat ću se i ja sam siguran da ću biti dobar tata'', priča Edo te dodaje.



''Moram se ovim putem stvarno zahvaliti, svim dragim ljudima, koji su bili kraj nas, svom osoblju i posebno doktorici Risnjak koja je bila glavna za porod. Ovo iskustvo su mi napravili čarobnim'', kaže Edo.

Dolaskom djevojčice broj djece članova benda sada se popeo na šest. A ostali dečki Edi su dali i pokoji savjet.



''Najčešće za porod i kad ona dođe doma kako to treba izgledati, sad ćeš vidjeti kad ti mala postane fokus tvog cijelog svijeta, nisi onda ti više bitan, sad je ona najbitnija. Bit ću oprezan i radujem se svakom narednom periodu.'', priča glazbenik.



''Ja njega slušam i vidim sebe u to vrijeme, iste su stvari kao valjda kod svih muških, slušam ga - pa valjda mi je čula glas, to sam ja mislio i za svoju'', doda je njegov kolega iz benda, Nikola.

I odlazak na koncerte sada će ipak biti malo teži. A upravo su koncerti i publika zaslužni za novu pjesmu koju su objavili - posvećenu svim Sanjama.



''Ta pjesma je dugo čekala svoj red i jednostavno smo ovaj put odlučili dati publici priliku da nam pokaže da li je trebamo snimiti ili ne trebamo, pa smo mi cijelo ovo ljeto, tu pjesmu svirali na svojim koncertima, onako pred kraj koncerta je najavili da vidimo hoće li publika reagirati na nju'', objašnjava Nikola.

Ženska imena su se u povijesti Mejaša pokazala kao dobitna kombinacija. Mnogi se pitaju i koje bi iduće moglo biti opjevano.



''Ja sam svoje ispucao, sad moram pitati Edu ili neke druge iz benda da čujem kako se zovu njihove žene, tete, ujne. Svaki put kad izađe neka pjesma sa ženskim imenom, dobivamo poruke u inbox kad ćete moje ime opjevat, kad ćete moje, zanimljivo je vidjet sva imena, već ti počinju po glavi hodat'', pričaju dečki.

Zoricom su otvorili svoj glazbeni put, prije cijelog desetljeća. A od tada su postali jedan od omiljenijih domaćih bendova.



''No prva pjesma je bila ''Previše ljubavi'' prije točno 11 godina, i sad kad malo s odmakom to gledamo, moram priznati da mi nije žao ni jedne pjesme koju smo snimili, nekako je svaka pjesma obilježila neko svoje vrijeme'', govori Nikola.



''Kad neke spotove pogledam nakon par godina, sjećam se kako smo onda razmišljali dok smo kretali, u biti nismo imali pojma o ničem puno. Snalazili smo se, radili smo to srcem. Puno smo razmišljali kakva bi pjesma trebala bit i dogodila se ta Zorica i napravila je veliki boom. Samo je problem onda nastaviti. Nekad davno je bilo dosta više kila, bila je i ta kosa, to je ajmo reć bila dječja furka.'', dodaje Edo.

Bez njihovih pjesama nezaobilazne su mnoge zabave, vjenčanja, berbe. Pa je mnoge iznenadilo kad im je početkom godine otkazan koncert u Puli, a njihovu su glazbu prozvali ''birtijaškom''.



''Ta naša birtijaška glazba očito ima jako puno publike i jako smo ponosni i na publiku i na našu glazbu. To je onako smiješno čuti, svirali smo u Puli dosta puta nakon toga, tako su se okolnosti potrefile, nije ispalo najbolje'', kažu dečki.

Oni nastavljaju puniti dvorane diljem svijeta. Sada ih očekuje nastup u Bosni, za iduću godinu u planu su turneje u Kanadi i Australiji. A prije toga u novu će godinu uvesti publiku u Bjelovaru.

