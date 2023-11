Najneobičija mjesta na kojima su Gazde svirale: ''U avionu na letu Zagreb - Rim''

Legendarni Gazde ove godine slave 30. godišnjicu rada, koju će obilježiti i velikim koncertom u Domu sportova. Mnogo se uspomena i nastupa skupilo u ta tri desetljća. Svirali su tako i u avionu, no ovog puta našoj su Dijani Kardum za In magazin su zasvirali u jednoj od gondola sljemenske žičare. Kako je prošlo, pogledajte u našem videu.

Gazde su gledateljima Nove TV u prilogu In magazina pokazali kako izgledaju njihove, kako su se našalili, visinske pripreme za koncert 12.12.

Evo koje je najneobičnije mjesto na kojem su svirali.

''Svirali smo u avionu čak i to na letu Zagreb Rim. Usred aviona smo, bila je to takva prigoda i imali smo jedan set od jedno pola sata u avionu za vrijeme leta. To je najneobičnije mjesto. Inače, kad se već penjemo na Sljeme, na Sljemenu smo mi kao doma i tu smo već svirali u preko nekoliko navrata na koje kakvim fešticama'', ispričali su.

Sljeme je ovoj ekipi jako dobro poznato. Nije se ovdje samo sviralo.

''Ima nas dosta planinara. Šero je najveći planinar... mislim po visini.

Ovo ostalo - 192 je visok. Uglavnom često smo na Sljemenu radi rekreacije, a naravno kad dođe zima i radi skijanja'', kažu.

Mnogo se materijala skupilo tijekom druženja. Odjeveni u kožnate jakne, s tamburicom u ruci uspjeli su se približiti široj i nešto mlađoj publici te okrenuti u novom glazbenom smjeru.



''Znači, bilo je puno svirki, puno putovanja, ne znam druženja, šta ja znam, noći, vina. Mi smo bend koji je možda specifičan po tome osim kaj smo u istom sastavu od samog početka i to da smo ista generacija ili vrlo slična generacija. Mi smo išli svi, nas četvorica u A razred, Dačo je išao u B. Tomek je nešto malo kasnije došao u bend, a Šero je nešto malo stariji, tako da smo u principu, u tom Markuševcu se znamo od samih naših malih nogu'', ispričao je Damir Popović.

A dobro je poznato da u Markuševcu nijedna dobra fešta ne može proći bez tamburice.



''Imamo dobru školu. Šta ja znam, tradicija je duga već, ja bih rekao možda i 50 godina da se svira u školi i tako mladi uvijek uče. Mislim da smo brojali neki dan 12 bendova je poteklo iz ovog kraja'', kaže Damir.

Dosad su objavili 150 vlastitih pjesama i održali 2500 koncerata diljem svijeta. Tomu će pribrojiti i onaj u Domu sportova 12. prosinca, koji će biti i kruna cjelogodišnje karijere.



''Do sad smo napravili već nekakvih 50-ak koncerata. Dosta smo se rastegnuli. Bili smo dosta po Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj. Bili smo na jednoj turneji, vratili se prije desetak dana iz Kanade i Amerike'', kaže Marko Bujanović.

_

''Amerika i Kanada su bile ovaj puta stvarno van svih očekivanja, svi klubovi u kojima smo svirali su oborili rekorde. Interesantna stvar je, da se cijela turneja na neki način je bila polu nekakvog karaktera da se skuplja novac za folklorne skupine koje sljedeće godine dolaze na na veliki festival povodom 130-te godišnjice ako sam dobro zapamtio Hrvatske bratske zajednice. Tako da su organizirali naše koncerte po klubovima'', objasnili su.

Među pjesmama koje će odsvirati naći će se i ''Dekolte'', za koji je upravo danas izašao i videospot..



''To je stvar koja je također na novom, novom albumu. Kao što sam rekao dakle. Na koncertu će biti osim starih hitova, ''Zbog tebe sam to što jesam'', ''Trešnje, Ja pijem da zaboravim'', bit će svakako i ta stvar Dekolte'', kaže Marko.

Sada su spremni rasplesati i svoju zagrebačku publiku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.