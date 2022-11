Petra Nižetić poslije godina medijske šutnje i povratka u Hrvatsku progovorila o novom životu: ''I sama sebe pitam je li to moguće...''

Nakon ovoljetne suradnje, fotograf Jadran Lazić i splitska modna kreatorica Monika Sablić odlučili su je nastaviti. Hoodice s portretima svjetskih celebrityja predstavljene su javnosti. Monikin model bila je nekadašnja voditeljica i producentica Petra Nižetić Mastelić. Što spaja ove dvije dame, kako se Petra privikava na ponovni život u Hrvatskoj, saznao je Hrvoje Krolo za In magazin.

Nakon iznimnog uspjeha ljetnih majica s portretima svjetskih zvijezda, dizajnerica Monika Sablić i fotograf Jadran Lazić odlučili su zajedničkim snagama napraviti i zimsku kolekciju.



"Jedna spontana ideja s mojim dragim Jadranom, mi smo prijatelji cijeli život i to je krenulo nekako prije ljeta. Kliknulo mi je u glavi da ga pitam da mi da autorska prava, na šta je odmah pristao. Krenuli smo s majicama kratkih rukava - muške i ženske i ovo je sad prirodni slijed, evo dolazi zima i napravili smo hoodice u svim bojama", govori Monika.



Iako je fotograf Jadran Lazić u godinama rada napravio tisuće fotografija, odlučili su suziti izbor na 30 svjetskih i 6 domaćih slavnih osoba. U moru fotografija teško je odlučiti se za najbolje.



"Od naših je Doris Dragović, to je fotka snimljena 95. godine u Splitu i kad smo pričali s njom i kontaktirali je, rekla je Jadranu da je to njoj najdraža fotografija. Od stranih Sophia Loren snimljena u Cannesu 78., Jodie Foster kad je doveo na Hvar, David Bowie, Jamie Foxx, Lady Di - kraljica srca moja omiljena, ta fotografija je snimljena 87. u Cannesu.", priča.



Svaka fotografija priča svoju priču, ali i otkriva način na koji je nastala. Za zaštitno lice zimske kolekcije Monika se odlučila na svima poznato lice. Petra Nižetić Mastelić i dizajnerica su prijateljice još od srednje škole.



" Ova suradnja između Monike Sablić i Jadrana Lazića našeg proslavljenog fotografa mi je iznimno draga upravo zbog toga što sam se i sama počela baviti fotografijom. Zanimaju me jako portreti, ono u čemu je on genijalac. Tako da sam tu zbog ljubavi prema fotografiji i ljubavi prema prijateljici tako da volim njen rad i njene hoodice"



Iako smo Petru navikli gledati na malim ekranima, ona je medijska pojavljivanja trenutačno svela na minimum, a dokaz tomu je podatak kako je posljednji intervju dala prije gotovo jednog desetljeća.



"7 godina sam provela u Americi, vratili smo se ima pola godine. Ne radim nikakav javni posao koji bi promovirala i prezentirala tako da sam stay home mum - kako bi rekli. Privatni život ne volim provlačit po medijima.", kaže.



Selidbe znaju biti stresne, a pogotovo kada su u pitanju različiti kontinenti. Odluka da Ameriku zamijene Hrvatskom, kaže Petra, nešto je najbolje što su odlučili.



"Jeeeeee pa o čemu pričamo, evo sredina 11. mjeseca ja sam još u kratkim rukavima, djeca su se kupala do neki dan tu na Baćama, ma divota. Ne kažem da nema stvari koje mi fale iz Amerike ali definitivno kad smo suprug i ja razmišljali o povratku prvenstveno smo bili fokusirani na djecu i kvalitetu života koju ćemo njima pružiti'', priča Petra.



Petra uživa u svakom trenutku majčinstva, i priznaje, sinovi su njezina najveća radost, a život u Hrvatskoj i blizina obitelji nešto je što im je željela pružiti tijekom odrastanja.



"Sama sebe znam uštipnit i upitat se je li moguće da sam ja mama dvoje prekrasnih, zdravih dječaka. Nekad mi bude nevjerojatno jer teška je ta tranzicija - izgubiti slobodu od jedanput i bit mama 24h dnevno. Ali isto tako je to jedna svemirska ljubav koja se ničim drugim ne može mjeriti i srce mi je puno i znam da će prebrzo odrasti zato uživam u svakom trenutku koliko god mogu"



Jednako kao i Petra, i Monika radi na novim projektima, ali i na novoj kolekciji kojom će još jednom pokazati ono po čemu je posebna - naglašavanju ženske ljepote.

