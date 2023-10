Oliverov nećak prisjetio se svoje svadbe na kojoj mu je stric pjevao do jutra: ''Mi smo išli ća, a on je još svirao. On nama govori 'laku noć'!"

''Spavam sam'' naziv je nove pjesme Petra Dragojevića, za koju je ovih dana snimljen i spot u kojem glavnu ulogu ima njegov najstariji sin. Na setu je bio i naš Gordan Vasilj. Oliverov nećak mu je otkrio kako je proslavio 17. godišnjicu braka te se prisjetio i svoje svadbe na kojoj je slavni stric pjevao do jutra.

U prilogu In magazina premijerno možete čuti djelić nove pjesme Petra Dragojevića “Spavam sam”, koja neodoljivo podsjeća na njegov najveći hit ''Otvoren prozor''. Nakon uspjeha singlova ''Vatra i voda'' i “Ljubav”, i njegov najnoviji uradak potpisuje Alen Nižetić jer dobitnu glazbenu kombinaciju, kaže, ne valja mijenjati.

''Pa je, to je moj đir, taj talijanski pop, ja to volim. Alen stvarno vrhunski piše, pogodio me skroz. To je točno što treba i točno se radi iz srca i gušt mi je pivat te pisme.'', rekao je Petar.

A Petra iz mladih dana u videospotu redatelja Slavena Jurića glumi pjevačev najstariji sin, 15-godišnji David, kojem je nedavno pripala i glavna uloga u filmu ''Arka''.

''Čim mi je rekao da ću glumiti mlađeg njega još mi je bio bolji osjećaj.'', rekao je David.

''Lijepo izgleda, voli ga kamera. David je top, vidi se da ima iskustva, da nije prvi put pred kamerom i super je.'', rekao je redatelj Slaven Jurić.

Talentirani David, kojem je najveća želja upisati Glumačku akademiju, otkrio nam je kako je nositi slavno prezime Dragojević.

''Profesor iz geografije je dao veliku reakciju. Rekao je da je fan, meni se to svidjelo i nagovorio sam tatu da potpiše CD i onda sam mu ga donio i svidjelo mu se. Rekao je da sam mu popravio dan i bilo mu je super.'', ispričao je David.

A dinastija Dragojević ne mora strahovati za glazbenu budućnost. Petrova osmogodišnja mezimica Debora kreće tatinim stopama.

''Sad će snimiti pjesmu, ići će vjerojatno na Splitski dječji festival sljedeće godine, mislim da će to biti super za nju. I pleše u mažoretkinjama, ima brojne nagrade, zlatne medalje, a ide sad i u Glazbenu školu, tako da se sve povezalo.'', priča Petar.

Sa suprugom Andreom, koju je upoznao na tomboli u jednom splitskom kafiću, nedavno je proslavio 17-u godišnjicu braka.



''Djeca rastu, zadovoljni smo, sretni smo. Išli smo malo u Italiju, malo na koncert meni najdražeg Erosa Ramazzottija, malo čisto da se opustimo, da guštamo po Istri.''

A veliku ulogu na njihovoj svadbi imao je Petrov stric, neponovljivi Oliver.

''On je pjevao prvu pjesmu i drugu. A kasnije je opet pjevao cijelu večer. Kasnije je piva od 1 do ujutro. Mi smo išli ća, a on je još svirao. On nama govori ''laku noć'', on još svira i pjeva, to je bilo savršeno.''

Do Petrove 3. godine Oliverova i njegova obitelj živjeli su u zajedničkoj kući i do danas su ostali jako povezani.

''Čak od njegovog najstarijeg sina Dina blizanci idu s mojim sinom u razred. To je ludilo, Dragojevići svugdje. A mi smo u super odnosima, od malih nogu smo odlični. Mi smo doslovno tako i nastavili živjeti, kao da smo svi zajedno. Ja odem u Velu Luku kod njih, uopće ne idem kod sebe nego u njih stojim kad sam tamo i onda smo stalno zajedno.''

A tri kantuna pjevačeve kuće drži njegova lijepa supruga, koja je, uz brigu o petero djece, uspjela i diplomirati na studiju predškolskog odgoja.

''Sve u roku. Diplomirala je s odličnim. To je nevjerojatno, ja sam nju pitao pa kad ti učiš. Ja nisam znao ni kad ona uči ni što uči. Ona to negdje između redaka uspije i sve je položila bez problema.'', priča Petar.

I Petrov primjer potvrđuje da iza svakog uspješnog muškarca stoji prava žena. Upravo ona će mu biti desna ruka u pripremi njegova velikog koncerta sljedeće godine u Zagrebu.

