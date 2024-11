Ekskluzivan razgovor sa škotskim vojvodom u IN magazinu: ''To je jedna velika obitelj, ali i velika odgovornost''

Jedna od najvećih privatnih turističkih atrakcija u Škotskoj zasigurno je Invereri castle, dom vojvode od Argaylla. S njim je tijekom njegova boravka u Zagrebu razgovarala naša Dijana Kardum. Vojvoda joj je ispričao sve o životu u dvorcu, ali i velikom britanskom skandalu koji je potresao njegovu obitelj.

Godina je bila 1963., a aristokratsku Britaniju je potresao skandal stoljeća. Vojvoda od Argylla, Ian Campbell, te je godine javno optužio svoju suprugu Margaret da ga je prevarila s, ni više ni manje, nego osamdeset i osam muškaraca. Prije nekoliko godina o tome je snimljena i serija pod nazivom Vrlo britanski skandal. A o tome i dan danas ispituju njegova unuka, koji je ovih dana boravio i u Zagrebu.

''To je bio djed, to je snimano u Inveraray dvorcu također. To su bili moj djed i njegova treća žena. Nisam poznavao svojeg djeda niti svoju polu baku. To je dio priče, povijest.''

''Kad me ljudi pitaju rado ću im odgovoriti, to je jedna od najvažnijih brakorazvodnih parnica u povijesti.''

''Ako ste gledali, ne mogu o tome na televiziji, znate kakva je ona bila. Sve je dokumentirano u legalnim papirima. Bilo je to davno ali možete o tome čitati'', dodaje.

Vojvoda od Argylla, nasljednik jednog od najstarijih i najuglednijih škotskih klanova – slavnog klana Campbell.

''Jedna od mojih titula koje imam kao vojvoda od Argylla je je šef klana Campbell, ja sam glava obitelji Campbell oko svijeta i moja obitelj proji oko 14 milijuna ljudi.''

Nosi li titula teret?

''Kao što sam spomenuo to je velika obitelj, pa je to velika odgovornost. U starim danima moja je obitelj ratovala, danas smo miroljubivi pa je i odgovornost drugačija.''

Izgradnja ovog dvorca, odnosno palače, trajala je čak 43 godine. Ima 13 soba za posjetitelje, a krasi ga i prekrasan vrt. Dvorac se, osim u seriji o njegovu djedu, našao i u Downtown Abbeyu te seriji Diplomat.

''Privilegiran sam što živim u prekrasnom dvorcu na zapadnoj obali Škotske. Moja obitelj živi na tom području gotovo 1300 godina, sretan sam što živim ondje.''

Je li teško održavati takvo imanje?

''A ne bih rekao da je lako, izazovno je ali nagrađujuće.''

Ima i mnogo posjetitelja?

''Da, Inveraray dvorac je jedan od najvećih privatnih turističkih atrakcija u Škotskoj. Svako ljeto ugostimo 100 tisuća ljudi.''

Jedno od njegovih zaduženja bio je rad za kraljicu Elizabetu II.

''Monarhija je važan dio Britanije, mi izvozimo koncept kraljevstva po svijetu. Britanija je po tome poznata, to možete vidjeti na televiziji. Radim i za sadašnjeg kralja kao dio kraljevskog održavanja.''

Osim toga, vojvoda je velik ambasador škotskog viskija.

''Škotski viski mora biti napravljen od tri osnovna sastojka, vode, žitarica i kvasca. Tri sastojka to je sve što trebaš, ali mora sazrijeti u Škotskoj minimalno tri godine u drvenim bačvama - ti čini viski.''

A zaštitni znak njegove obitelji je i, naravno, tartan.

''Došao sam s ručnom prtljagom pa nisam imao mjesta za kilt. Ovo je Campbell tartan, jako je popularan plavo zeleni. Ove jeseni vidjet ćete je u mnogim modnim kućama, jakne, šalovi, hlače. Kupio sam svojoj djeci pidžame s ovim trartabanom.''

Na to je iznimno ponosan, kao i na sveukupno naslijeđe svoje slavne obitelji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Alka Vuica o najgorem trenutku na nastupu u karijeri: ''Jednom sam doživjela da je frajer htio baciti bombu...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 inMagazin Ecija Belošević otkrila da njezin 11-mjesečni sinčić već gaji neke talente: ''Krv nije voda...''