Evo tko je od naših poznatih djed postao s 42 godine, a tko se može pohvaliti dvoznamenkastim brojem unuka i praunuka!

Vole ih više od vlastite djece i smatraju suncem svojeg života. Tako su ljubav prema unucima opisali poznati djedovi s naše glazbene scene. Tko se u ulozi djeda ostvario sa samo 42 godine, a tko se može pohvaliti dvoznamenkastim brojem unuka i praunuka, zna naša Anja Beneta.

"Nevjerojatno, ali imaš dojam da unuke više voliš nego vlastitu djecu'', govori Željko Krušlin Kruška.

"Mislim da ni jedan did ne zna što je to i zašto je to tako!'' misli Pero Galić.

"Kažu ljudi koji su to prošli i prolaze da je bolji osjećaj nego kad postaneš otac'', rekao je Tony Cetinski.

Biti djed - jedna je od najljepših životnih uloga. Znaju to dobro i mnoge domaće glazbene zvijezde. Dok neki imaju samo jedno unuče, oni drugi od unuka i praunuka mogli bi sastaviti gotovo cijelu nogometnu momčad.

"Nikad nisam mislio da će me Bog nagraditi toliko, ni moju suprugu ni mene, da ću ja imati devetoro unučadi i praunuče. Ja se uvijek naježim sa tom srećom koju mi oni daju'', rekao je Šima Jovanovac.

Uz poznatog didu s najviše unuka, iz Slavonije nam stiže i najmlađi rock djed u Hrvata.

"Sa 42 dida, ne može biti bolje, šta sam trebao doći sa 72, pa mu ne mogu ni loptu dodati. Radost je ogromna, još jedan život raste na ovoj zemlji, zato i jesmo na kraju krajeva posađeni ovdje'', govori Pero.

Sa 72 godine Duško Lokin postao je pak ne djed, već pradjed.

"Moja unuka je mogla raditi sa mnom što je htjela, a praunuka da ne govorim. Djeca, unuci, praunuci, to je nešto najljepše, pazite , možda sam ja zato sretan čovjek."

Sretan čovjek je i Davor Radolfi, koji rado provodi vrijeme u društvu svojih Eme i Maksima.

"Želim biti njima prijatelj. Nije poanta da sam ja njima dida, nego prijatelj, želim prenijeti neke stvari..."

Novopečeni dida Matko Jelavić uz unuka je u potpunosti podjetinjio.

"Ja sam znao da ću biti oduševljen, to sam znao, ali da ću ovakav biti kao mala beba. Pretvorio sam se u malu bebu ja, ne mali Luka moj. Ja sam veća beba nego on. On je meni sunce mog života."

Baš kao što je Zlatku Pejakoviću njegova unučica Klara.

"Ona drži naočale, ima šešire, ima haljinice, i ovako ide kroz kuću. To je nevjerojatno, ili se rodiš tako ili se ne rodiš. Ona će biti maneken i gotovo."

Maleni Toma uživa pak u svakodnevnim koncertima svojeg djeda Dražena Zečića.

''On želi da ja uzmem gitaru i da otpjevam dvi, tri minute kad me vidi. I evo, nije mi teško. I to je one tri minute jedina situacija i stvar u životu kad mi stvarno nije teško. Kad vidim kako je njemu drago i mlati po onoj gitari, počupa one žice, ali to je to."

Unuka pak Vladimira Kočiša Zeca s gitarom u ruci odlično se snalazi.

"Ovoj starijoj, ja sam nabavio pojačalo, dao sam joj jednu svoju odličnu gitaru i ona svirucka doma, za svoju dušu, za svoje kolegice, to je već lijepa stvar. Nema ništa ljepše nego vidjeti ženu s gitarom."

Iako se mogu pohvaliti zavidnim glazbenim karijerima, brojnim hitovima i hordama obožavatelja, naše glazbene zvijezde svoje unuke smatraju najvećim blagom.

"Ako trebamo u životu tražiti smisao , onda ga najprije treba tražiti u svojoj djeci i u svojim unucima . Mislim da je to nešto najvrednije što ostaje iza tebe!"

Jer unuci u očima baka i djedova zauvijek sjaje poput najblistavijih dragulja.

