Nevena Rendeli Vejzović o najtežem životnom razdoblju njene obitelji: ''I dan danas se nismo s time saživjeli, nismo se pomirili''

U Zagrebu je otvorena emotivna izložba pod nazivom Atelje, posvećena preminulom slikaru i grafičaru Fadilu Vejzoviću. Fadil je prošle godine preminuo u 80. godini života, a iza sebe je ostavio suprugu Majdu te sinove Enesa i Maka. Upravo je Mak zaslužan za izložbu na čijem su se otvorenju okupili brojni štovatelji Fadilova rada, uz snahe Nevenu Rendeli Vejzović i Bojanu Gregorić Vejzović.

Prvi put nakon očeve smrti, snimatelj i direktor fotografije Mak Vejzović emotivno je pokazao koliko mu je gubitak oca teško pao. Sve je objedinio u izložbi fotografija praznog ateljea čuvenog slikara i grafičara Fadila Vejzovića.



''Nakon događaja smo nastavili dolazit u atelje. Bilo je jako teško gledati, promatrati sve slike koje cijela obitelj zna napamet, a posebno je meni bilo teško gledati u štafelaj sa bijelim praznim platnom. To je ta zadnja slika koju je on trebao naslikati i nikad ju nije naslikao'', govori Mak.



I upravo je taj prizor potaknuo Maka da uzme fotoaparat u ruke i kroz ove fotografije oda hommage svome ocu i svemu što je radio.



''Nakon par dana mi je sinula ideja - ja ću fotografirati tu sliku koja nikad nije naslikana, uz sve ostale radove tu je portret žene, moje majke, portret sinova, njegovih alata s kojima je radio'', dodao je Mak.



I otac Makove supruge, Nevene Rendeli, iznenadno je preminuo samo 10 dana prije Fadila. Razdoblje je to u kojem je tuga obavila čitavu njihovu obitelj.



''I to je bilo jako jako teško i intenzivno razdoblje u našim životima. I dan danas se nismo s time saživjeli, nismo se pomirili s time iako mislim da se s time nikad nekako ne pomiriš. Makova izložba je 6 mjeseci nakon nekakva posveta našim očevima ako tako mogu reći, iako je to ovo izložba njegova ateljea ali iskazivanje emocija koja su nas svladale u tom trenutku'', objasnila je Nevena.



Nevena kaže - bio je najbolji svekar kojeg je mogla imati. Osim njoj, svekar je bio i glumici Bojani Gregorić Vejzović.



''Bilo je tu situacija kad su se čuvala djeca, kad je trčao za svojim Raulom koji danas ima 17 godina godina, Olegom koji danas ima 15 godina, puno nekih divnih obiteljskih momenata koje ostaju u našim srcima'', prisjetila se Bojana.



Jedno je sigurno - u obitelji Vejzović umjetnost je u krvi. Bojanin suprug Enes u glumačkim je vodama, Mak u snimateljskim, a otac ih je usmjeravao savjetima iz svoje umjetničke perspektive. Najvredniji savjet kojeg se Mak sjeća je:



''Čitaj čitaj i upijaj. A kad god me vidio. Kroz dan mi je govorio uči sine uči to je jedino što ti treba u životu uči čitaj uči uči uči'', priča Mak.



''Imali su i Enes i Mak nekoga tko im je zapravo mogao pokazati gdje da gledaju jer je umjetnost isto bitno da te netko nauči gledate gdje da ju nađeš'', rekla je glumica Mirna Medaković.



Mirna je dobra prijateljica s Makom i Nevenom, a blizanke su dobili u gotovo isto vrijeme pa nam je Mirna otkrila na što nalikuju njihova obiteljska druženja.



''Sve su samo ne mirna, vesela druženja, cure stvarno vole, znaju se od prvog dana tako reći, uživamo svi skupa i kako se kaže - the more the merrier'', rekla je Mirna.



Izložbu fotografija pod nazivom Atelier možete pogledati u knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, a na njezinu otvorenju bila je i vrsna književnica Julijana Matanović. Fadil Vejzović likovno je opremio i njezine dvije knjige, a jedna njegova slika posebno joj je draga.

''Imam dosta u svom stanu Fadilovih platna, ali ono što mi je najviše drago i što me najviše veseli to je da je Fadil rekao da bi moju kćer Magdalenu trebalo portretirati i to je učinio kada je imala godinu dana'', otkrila je Julijan Matanović, književnica.



Jedno je sigurno - mnogi će neki njegov trag čuvati na svojim zidovima, srcima, sjećanjima koja nikada neće izblijediti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.