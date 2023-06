Tko je veći zavodnik, Giuliano ili Ivica Sikirić Ićo? ''Ubit će me njegova žena!''

Ako ona nije ta – naziv je novog singla kojeg su otpjevali zajedničkim snagama Giuliano i Ivica Sikirić Ićo. Dva Dalmatinca u singlu pjevaju o ljubavnim problemima. Kako su se snašli u ovom duetu, tko je od njih dvojice veći zavodnik te kako uistinu prepoznati pravu ljubav, pogledajte u prilogu Hrvoja Krole.

Nakon što su novu pjesmu premjerno otpjevali na Melodijama Jadrana u Splitu, Giuliano i Ivica Sikirić Ićo, grad Nin odabrali su za snimanje videospota. U ljubavnoj baladi momci se preispituju u svoje bolje polovice.

''Ljubavna pjesma koja govori o načinu dvoje ljudi koji žive i nakon nekoliko godina dođe do nečega. Može biti i pozitivno i negativno. Što ako ona nije ta – cijeli život živiš i na kraju doživiš da to nije to'', govori Ivica Sikirić Ićo.



Što ako ona nije ta? – Rečenica je koja mnogim muškarcima tjera strah u kosti. Giuliano i Ićo pokušali su pomoći svima koji su se barem nekad osjećali nesigurno u ljubavnim vezama i dali nam odgovor na pitanje koje postavlja naziv pjesme.



''Ajme meni majko mila ko će ti odgovoriti na to. To moram početi filozofirati. Kako pripoznati to? To osjetiš. To se osjeti u momentu kad nešto ne štima, a ne znaš šta, onda krene sumnja. Uglavnom to zna bit pokazatelj da nešto ili s tvoje ili s njezine strane nešto nije u redu“, rekao je Giuliano.

''Teško je to u današnje vrime prepoznato, sve se promijenilo. Način života, veliki je presing, svako trči za nečim. Tako da je ta ljubav nekako po strani, ali ne bi trebalo biti tako. U vezi dok se hoda i prije braka mislim da je jako bitno prepoznati se u prije braka. U svakom segmentu da bi se opstalo'', zaključio je Ivica Sikirić Ićo.



Iako oboje sretno oženjeni, ovih dvoje Dalmatinca mame uzdahe mnogih obožavateljica. Stoga smo pokušali doznati - tko je od njih dvojice veći zavodnik?



''Zavodnik? Haha ne znam, ne mogu reć ništa o tome'', šali se Ićo.



''Ićo je veći zavodnik, on je sto posto reka da ne zna. Ja ti ne mogu opisati koliki je zavodnik, ubit će me njegova žena, ma ja sam veći zavodnik. To je interno i nek ostane na tome ovo neće nitko čuti'', govori Giuliano.



Osim po humoru mnogi Iću i Giuliana uspoređuju i po fizičkom izgledu ali i samom načinu pjevanja.

''Oba dva smo nekako tenori, nema velike sličnosti ali ajde dobro isto je'', kaže Giuliano.



''To su nekako primijetili da se nalazimo u istoj boji glasa, ja bi rekao. Iako će i ova pjesma reć da imamo neku različitost šta je normalno. Ali pjevamo sličan stil glazbe i imamu tu neku emociju'', dodao je Ićo.



Ićo priznaje, da je sada ponovno svoj na svome. Nakon duže glazbene pauze, vratio se tamo, kako kaže, gdje pripada. Prije dvije godine pjesma ''Opet je jubim cilim tilon'' sa Splitskog festivala, najavila je njegov veliki povratak.



''Nekako me vratila u tu sferu što se tiče same glazbe i ljudi su me prihvatili. Mogu reći da sam iznenađen jer teško je nakon velike pauze sad se odjedanput dignit gore, ali to sam čeka i za to živim'', rekao je.



Kako su se ova dva slična, a opet različita Dalmatinca snašla u glumačkim vodama, doznat će te uskoro u videospotu za pjesmu ''Ako ona nije ta''.



