Otkrivamo tajne vrućeg ljeta domaćih zvijezda: Od omiljenih rituala do opuštanja bez granica!

Bilo da uživaju u opuštenim ritualima, plivanju ili uživanju na terasi uz more naše zvijezde znaju kako iskoristiti vruće dane. Neki ljeto vole jer tada liniju dovedu do savršenstva. Naravno tu je i uživanje u morskim radostima: Na kojim plažama ih možemo sresti i ostale tajne vrućeg ljeta domaćih zvijezda otkriva Ana Vela za In magazin.

Plaže, smijeh i opuštanje bez granica, kada su u pitanju zvijezde jedno je sigurno - ljeto je njihovo doba.

''Ja volim ljeto, da sam mlađa otišla bih živjeti tamo gdje je stalno ljeto. Stvarno volim plivati, pravo sam dijete s mora', priznala je Alka Vuica.

''Meni je ljeto omiljeno godišnje doba, apsolutno sam najaktivnija, volim se ujutro rano probuditi, iskoristiti za šetnje dok još nema vrućine pogotovo jer imam svoju pudlicu Zaru koja svugdje ide sa mnom'', dodala je Domenica.

Mnogi ljeti imaju posebne rituale u kojima uživaju.

''Slušanje neke lijepe mjuze, chillanje, puno plivati, imam problema s kralježnivom'', otkriva Pero Kozomara.

''Ledena kava i opet neka terasa, terase su moj smisao života'', kratko je zaključila glumica Ksenija Marinković.

''Obavezno popiti litru vode i jednu, dvije kave, kavu sam počeo piti pod stare dane, s 33, 34 godine, i sad mije ritual. Kad sam doma, odvesti maloga na more prije nego što počnu velike vrućine, on se voli kupati'', otkrio je Jole.

Neki vruće dane koriste kako bi liniju doveli do savršenstva.

''Ja koristim ljeto da smršavim, evo i sad sam smršala par kila, puno mi je jednostavnije, vruće je, uvijek idem za tim da doručkujem voće'', priča Alka.

''To je pravi recept, jesti naše tikvice, našu zdravu hranu balančanu, stvarno je ljeto prebogato svime, ne treba nikavu specijalnu dijetu, osim umjereno i lijepo papti'', govori glumica Perica Martinović.

S linijom ljeti problema nikad nije imala ni Miss Jugoslavije 1959. godine, a danas cijenjena slikarica Romana Milutin Fabris.

A evo i omiljenih plaža naših zvijezda.

''Moja omiljena plaža je na otoku Proizdu, to vam je pored Velike luke, i to vam je ran na zemlji, ovim putem pozivam sve da dođu'', poručila je Domenica.

''Volim Rukavac na Visu, obožavam Zavalu na Hvaru, Murvicu na Braču, i Zlatni rat, ne mogu izdvojiti favorite, ali ima ih pet šest koje obožavam'', otkrio je Pero Kozomara.

''Ja nisam sad neki lik koji će na ručniku ležati deset sati na suncu, ali imamo naljepšu obalu na svijetu pošto sam ja pet, šest puta obišao kuglu zemaljsku'', otkrio je Jole.

Znači, usporite i uživajte. Ako ne na moru, onda uz rijeku, jezero, bazen ili šetnju prirodom, i pretvorite i vi ljeto, poput naših zvijezda, u omiljeno godišnje doba.

