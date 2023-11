Otkrivamo planove lica Nove TV za blagdane i je li ih već obuzeo božićni duh: "Uvijek me prijatelji zezaju da imam najmanji bor!"

Još nekoliko dana dijeli nas do prve nedjelje došašća. No božićni duh već se pomalo osjeti. U idućim minutama IN Magazina saznajte sve o planovima lica Nove TV za blagdane ali i nagradnom natječaju Kuglolovu koji samo što nije počeo.

Božićna čarolija polako se osjeti po ulicama i domovima. Za mnoge je predbožićno vrijeme omiljeno doba godine. I dok nekima dom već nalikuje na radionicu Djeda Božićnjaka, drugi ipak čekaju Badnjak za to.



"Volim te kuglice, tu jesam, ali više manje uvijek nešto radim do zadnjeg trena i nemam baš previše vremena dok sve obavim oko djece. Ja češće kupim ono kad sve prođe, pa za iduću godinu kuglice neke ili tako. Imam svoje najdraže kuglice, spakirane sad ću ja to lijepo donijeti, volim baš to nekako vrijeme", priznala je Daria Lorenci Flatz.



"Već to kreće po gradu, po trgovinama vidiš ljudi kite, svi se pripremamo za to, ali ne, to me obuzme kad obuzme djecu tek tada obuzme mene", otkrio je Momčilo Otašević.

"Malo sam prolazila gradom i onda vidim da su malo okićeni izlozi, to su kuglice, blještavilo na sve strane, iskreno sad je možda malo prerano, ali ja volim to sredinom prosinca okititi, tako da ta blagdanska atmosfera traje što duže. Ne čekam sami Badnjak i nekako to kod mene bude neki minimalizam, ali su uvijek tu i božićna zvijezda i mali neki bor, uvijek me prijatelji zezaju da imam najmanji bor", ispričala je Valentina Baus.



"Ja sam radni tip, ja radim, zapravo supruga to sve obavlja, ona lijepo kiti kuću, sve govori - fali nam ovo, fali nam ono, trebamo ići u shoping. Za to se ona brine. Ja sam ugostitelj i meni je ovo vrijeme jako radno", priznao je Melkior Bašić.

No jednu stvar član žirija MasterChefa nikako ne propušta, a to je kićenje jelke.

"To u paru moramo, znači supruga i ja. Ove godine pošto smo uzeli psa Aresa malog, onda će troje nas kitit bor prvi put, haahha", pohvalio se Melkior.



"Aresu je ovo prvi Božić s nama pa ćemo vidjeti kako ćemo zapravo, ne znamo hoćemo li kuglice do pola. Mi ćemo stavit sve pa ćemo vidjet i držat fige da bude sve ok", dodao je.

Božićna atmosfera okupila je ova poznata lica na snimanju božićnog spota.

"Veseli me biti na ovim snimanjima svake godine, onako nekako ispočetka, jer prije svega vidim kolege s kojima se ne stignem vidjeti i družiti tijekom cijele godine, ovdje čak imamo i vremena popiti i kavu, a uostalom kako će biti nego veselo. Puno nas je, nije baš toliko jako velik prostor, pa onda to bude onako slatko na snimanju", izjavila je Renata Končić Minea.

Nova TV ove godine u domove gledatelja donosi Kuglolov. Tijekom prosinca na programu Nove TV i portalima grupacije pojavljivat će se virtualna kuglica na kojoj se nalazi QR kodovi koje je potrebno skenirati. Skupljenim kuglicama kitit će se virtualno božićno drvce koje će se nalaziti u aplikaciji DNEVNIK.hr i time imati mogućnost osvajanja vrijednih nagrada svakog tjedna.



"Izuzetno mi se sviđa, s obzirom da je Nova TV nekako osluškivala potrebe korisnika pa se to proširi na sve svoje platforme, pa se to nekako na zgodni način spoji i sad smo dobili taj virtualni bor gdje ti zapravo loviš te kuglice po ekranu, skeniraš kodove. Simpatično je i mislim da je jako dobro zapravo i gledatelji imaju tu neku interakciju. A što reći ukorak smo s vremenom", pohvalila je Mia Kovaćić ideju.

"Pa lijepo, inovativno, nešto novo zanimljivo, mislim da će se to gledateljima svidjeti, da će biti interesantno", složila se Daria.



"Što se tiče virtualnog bora, mislim da je to super ideja, nešto novo i inovativno kod nas na televiziji, nadam se da će razveseliti naše gledatelje, moći će osvojiti nagrade", dodala je Minea.



Kuglice će se tako kretati po ekranu, a vi ih morate uhvatiti. Jer svaki tjedan donosi vrijedne nagrade pokrovitelja nagradnog natječaja, a sam kraj kampanje i glavnu nagradu – automobil.

