Otkrivamo koga ljubi pjevač Pravila igre: ''Vjerujem da ću ju u budućnosti moći nazvati suprugom!''

Pravila igre časte nas pravom jesenskom poslasticom. Iako su u novoj baladi "Kiše cijelog svijeta" opjevali ljubavni brodolom, članovi benda u ljubavi su više nego sretni. Trojica su već izrekla sudbonosno da. Koga pak ljubi pjevač Ivan Penezić i hoće li i on uskoro uploviti u bračnu luku, saznala je Anja Beneta za In magazin!

"Meni osobno najbolja pjesma do sad koju sam snimio s dečkima . Legne ti na prvu, vokalno ti legne, tekstualno se čak možeš i povezati, zato što jednom sam ja bio u sličnoj situaciji ...", priča Ivan Penezić, pjevač Pravila igre.

''Ja mislim da ne postoji osoba koja nije imala nekakav, neću se izraziti ljubavni brodolom, ali koja je imala neku situaciju u kojoj je bila na kraju tužna i pokisla'', dodao je.

Iako je u novoj pjesmi opjevao ljubavni brodolom, pjevač Pravila igre već dugo plovi mirnim ljubavnim vodama.

"Ajmo reći da sam manje od jednog desetljeća sa gospodičnom Tinom. Nije dio estrade što je meni i drago jer uspjevamo taj neki dio držati privatnim. Činjenica je da je glupo da tajim da sam s nekim uopće i činjenica je da sam ja osoba koja treba ženu, ljubav i sve to i mislim da je vrijeme da joj dam njenih pet minuta slave'', kaže Ivan.

Čak tri četvrtine članova benda već je izreklo sudbonosno da. Možemo li očekivati da će i Ivan svoju Tinu uskoro zvati suprugom?

"Mi se konkretno nismo još vjenčali, međutim vjerujem da ću ju u budućnosti moći nazvati suprugom'', kaže.

''Doći će sigurno taj trenutak kad će i Ivan kapitulirati i onda ću mu ja reći ono što su meni govorili - zanšto bi tebi bilo bolje nego nama'', šali se Goran Belošević, menadžer i bubnjar Pravila igre.

Ivanu je njegova bolja polovica najveća podrška, a imaju i mnogo toga zajedničkog.

''Cura super pjeva, međutim nikad nije išla u te neke situacije zato što, tu je moram odati, nije dovoljno sigurna, što je ok. Ja sam rekao, ako se nekad zvijezde poslože da kreneš u nešto svoje i izbrusiš taj dijamantić koji imaš u grlu, mislim da je moguće da se čak nešto i desi'', govori Ivan.

Dok će se Tina možda u budućnosti na pozornici primiti mikrofona, Ivan se u kući već primio kuhače.

''Ja kuham, ona dodouše radi slatko, tu se super nadopunjujemo. Ja sam na slanom, ona na slatkom jer ja kad radim slatko, zapalim kuću, upalim protupožarni alarm i nije dobro'', otkriva Ivan.

Protupožarni alarm u domu bračnog para Belošević mogao bi se pak upaliti ako se Goran dohvati glačanja.

''To sam bas kronični antitalent, Majke mi, ja stavim majicu, hoću li ja to spržiti, da li je prejako, da li je preslabo, da li treba pošpricati s destiliranom vodom, ako ima print, da li će se skinuti, pa košulja di to ide na dasku, da li prvo rukav, da li prvo leđa , majko mila ...", Goranove su borbe.

Na svu sreću, vatrogasci još nisu intervenirali u domovima članova Pravila igre, ali zato jesu na snimanju novog spota.

''Njima je to bilo toliko zabavno da su se oni doslovce dva sata smijali, uživali nas polijevati, kažu da u životu nisu imali takvu intervenciju...", priča Ivan.

Dok su se jedni smijali, drugi su se smrzavali.

"Moram priznati najhladnije iskustvo u mojem životu, u jednom momentu sam mislio da će mi se mišići odvojiti od kosti. Ljudi moji, nisam mogao zakoračiti od kukova na dole, ja sam paraliza...'', pričaju dečki.

A već ove nedjelje, kad se očekuje premijera spota, pogledajte kako izgledaju vatrogasnim šmrkom okupana Pravila igre.

