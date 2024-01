Djevojčice alfa generacije opsjednute su ljepotom, a društvene mreže su im jedini autoritet: Kakve su posljedice ovog trenda?

Manično prazne police drogerija, svađaju se s prodavačicama, uništavaju testere i troše goleme svote novca na zabrinjavajuć broj kozmetičkih proizvoda namijenjenih odraslima. Djevojčice alfa generacije opsjednute su ljepotom do te mjere da uništavaju vlastitu kožu, a društvene mreže su im jedini autoritet. Stručnjaci nam otkrivaju kakve su posljedice ovakvog trenda i gdje je u svemu tome moć roditelja.

Posljednjih mjeseci društvene su mreže preplavljene videouradcima, kako prodavačica tako i kupaca, jednog američkog lanca drogerija i svima je zajedničko jedno. Šok i nevjerica nad brojem djevojčica koje manično prazne police kozmetike namijenjene odraslima.



''Količina tih 12-godišnjakinja, odnosno, rekla bih od 10 do 12 godina, koje zauzimaju svaki kutak trgovine, je uznemirujuća. Grupe njih okružuju prodavačice koje im govore: ''Ali to je retinol, vama to još ne treba.'', jedan je komentar.



''1,2,3, Trenutačno prolazim pokraj desetogodišnjakinje kojoj sređuju obrve. 4,5,6... Ovdje ih je mnogo… 7,8... Sredina je četvrtka, zašto ta djeca nisu u školi, čija mama plaća ovo?'', pitaju se ljudi.



Prodavačice redovito svjedoče situacijama u kojima djevojčice, s pretrpanim košaricama, postavljaju ultimatume roditeljima.



''Rekla je da ne vadi ništa iz košarice. Da bi na kraju popustila i rekla: ''OK, ali ovo je zadnje što vadim.'' Oprostite, ali tko je tu mama?

Na kraju svađe, djevojčica je potrošila 500 umjesto 900 dolara i mami je to bilo u redu.'', još je jedan komentar.



Kakvog su tu mišljenja poznate mame?



''Ja bi rekla da je to što se događa sindrom popustljivog odgoja a s druge strane danas je jako teško biti roditelj i jako je teško biti dijete'', smatra Josipa Pavičić.



''To su krivi mediji, interneti, sve to što vide na televiziji i društvenim mrežama, jer svi nešto pokušavaju pomladiti se, kupovati. Ja sam imala sreće što moje ni jedna ni druga nisu za time ludovale jer su vidjele mene našminkanu često pa im to nije bila neka velika fora, pa ja mislim da su krenule negdje sa 16'', kaže Zvončica Vučković.



Šminku, ova alfa generacija odrasla uz ekran, već ima u malom prstu, sada je na red došla preparativna kozmetika. I to ne bi bilo kakva. Djevojčice od 10 do 14 godina opsjednute su retinolom, c vitaminom, ekfsolijantima, kiselinama – proizvodima namijenjenim odraslim ženama, pa čak i borbi s borama.



''Takvi preparati s obzirom da su jaki mogu narušiti kožnu barijeru koja nam je užasno bitna. Narušavanje kožne barijere može izgledati kao pojava crvenila, suhoće kože, takvi preparati nisu uopće preporučljivi u toj dobi'', objasnila je Alma Budiščak, specijalist dermatologije i venerologije.



Alarmantna opsjednutost savršenom kožom i strahom od starenja, potiče ih da već u trgovini miješaju više proizvoda, u takozvane beauty smoothije. Dok bi, prema mišljenju stručnjaka, njihova rutina trebala biti što jednostavnija.



''Kupuju kupuju, kupuju, sve više isprobavaju i činjenica je da imamo sve više kožnih problema u mlađoj dobnoj skupini baš zato jer previše toga isprobavaju. Čak kad djevojčice dolaze na pregled onda pitaju dal mogu koristit okoloočne kreme, više proizvoda odjednom, odnosno kad krenu nabrajat već krenu nabrajat da puno toga koriste pa pitaju savjete za te okoloočne kreme'', kaže dr. med. Alma.



Naravno, ni ovaj trend ne prolazi bez članova klana Kardashian. Malena North West, sa samo 9 godina na Tik toku je podijelila svoju ekstenzivnu beauty rutinu. Ako odrasle žene ne odolijevaju Kardashian utjecaju, kako to očekivati od najmanjih.



''U toj dobi je najniža ta slika o sebi, tj neka najveća razina nezadovoljstva. I s te strane su zapravo jako ranjive za sve te poruke koje će do njih stići. Do njih zapravo dolaze poruke kroz koje oni zaključuju aha kad si lijepa ti imaš sve u životu, imaš sjajan život na mreži, svi te obožavaju, imaš prekrasne stvari. I biti lijep znači biti uspješan, biti sretan. Naravno da one nemaju dovoljno kritičkog osvrta i neke zrelosti, da oni mogu kritički razmišljati o tome što se njima zapravo sve nudi kroz te proizvode'', objasnila je psihologinja Jadranka Orehovec.



Zastrašujuća moć društvenih mreža ovdje pokazuje svoj puni potencijal.



''Djeca će prije vjerovati nekome koga su vidjeli na Tik Toku nego što će vjerovati svojim roditeljima, jer vidim kad mi dolaze majke da pokušavaju iskomunicirati, onda kad ne ide onda dođu na pregled i kažu eto vidiš da ti kaže doktorica što sam ti ja govorila, ali nije ni njima lako, previše je toga što djeluje na djecu'', kaže i Alma.



''Zadatak roditelja je da negdje uči dijete zdravom odnosu prema životu pa i prema tom izgledu gdje ok svi mi želimo negdje izgledati lijepo i to je ok ali međutim da ta neka ambalaža, ne može prevagnuti pred tim sadržajem. Tako da je važno da djeca budu uključena u taj svoj stvarni život i što su oni ispunjeniji u tom svom nekom druženju sa vršnjacima, u onome što im se događa u životu manja je šansa da će bježat u taj neki drugi svijet pa će i taj utjecaj biti manji.'', zaključila je Jadranka Orehovec.



I ono vrlo važno – čuti riječ ''ne'', nije najgora stvar za dijete.



''Nekad nam se čini ako odbijemo dijete i sve njegove želje i hirove, da je to sad kao ne volim te, a to nije ne volim te, nego je to neka roditeljska odluka je li nešto primjereno za moje dijete ili nije'', dodaje Orehovec.



Jer vrijedi se boriti za njihovo bezbrižno djetinjstvo, koje im tako olako kradu društvene mreže.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.