Dok je donosio radost milijunima gledatelja, privatno je vodio tešku bitku: "Davali su mu samo 2 posto šanse za preživljavanje"

Legendarni Chandler Bing, jedan od nezaboravnih likova iz popularne TV serije "Prijatelji" napustio nas je u 54. godini. Donosio je radost milijunima gledatelja diljem svijeta. No iza tog smijeha krio se čovjek koji se suočavao s vlastitim bitkama i demonima.

Otkad su mediji objavili kako je kultni komičar Matthew Perry, pronađen mrtav u svojem domu, a kao razlog sumnja se na utapanje u jacuzziju, obožavatelji neprestano ostavljaju cvijeće za jednog od omiljenih prijatelja.

"Kada bih bila tužna, moja kći bi mi govorila: 'Mama, stavila sam Prijatelje na TV za tebe. Dođi gore!' Znali su da me to veseli. Prijatelji su mi pomogli prebroditi tužne trenutke u životu, a posebno Chandler. Chandler je ostavio veliko nasljeđe", priča obožavateljica Angelica Gutierrez.



"Prijatelji" su se počeli prikazivati 1994., a trideset godina kasnije posljednja epizoda ostvarila je rekord s nevjerojatnih 50 milijuna gledatelja. Svojom brzom dosjetljivošću, samoironičnim humorom i besprijekornim tajmingom, Matthew Perry brzo je postao jedan od omiljenih prijatelja, a filmska ekipa postala mu je druga obitelj.



No daleko od bliceva fotoaparata, do smijeha mu nije bilo. U svojoj autobiografiji iskreno je progovorio o dugogodišnjoj borbi s alkoholom i lijekovima protiv bolova, a priznao je i kako tomu nije pomogla slava koju su mu donijeli "Prijatelji".



"Bio je dobrica s pozitivnim stavom. Čuti njegovu prošlost je tužno, ali pokušavao je. Samo slušati ili čuti o njegovoj prošlosti je tužno, ali pokušavao je pa su vijesti od jučer bile šokantne", kaže obožavateljica Beatrice Rojas.



Njegov život obilježio je niz iskustava, od turbulentnog odnosa s Julijom Roberts do napornog rada na popularnoj seriji.



Cijelo vrijeme ovisnost je bila sjena koja je vrebala u pozadini. S konzumiranjem alkohola jednom ga je suočila njegova kolegica iz "Prijatelja" Jennifer Aniston, u koju je priznao da je bio zaljubljen, no ona je odbila izaći s njim.



"Borio se s mnogim ovisničkim problemima i nikada se nije krio od njih niti pokušavao sakriti ili okriviti druge. Doista je samo želio podijeliti da je prošao kroz to i preživio, iako su mu u nekim trenucima davali samo 2 posto šanse za preživljavanje, ali ipak se izvukao", ispričala je TV urednica Emily Longerettta.



Od omiljenog glumca oprostila se i bivša tenisačica Iva Majoli. Družili su se na Roland Garrosu. Perry se kao tinejdžer u Kanadi bavio tenisom te bio izuzetno talentiran. Selidbom u Los Angeles promijenio je svoje planove te se umjesto sna da postane profesionalni tenisač, odlučio posvetiti glumi. Matthewa Perryja pamtit ćemo po njegovu velikom talentu i humoru koji će nastaviti donositi smijeh generacijama obožavatelja.

