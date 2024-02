Opraštamo se od osnivača Zlatnih dukata i autora Dinamove himne koji je svojim pjesmama zadužio hrvatsku glazbu!

Danas smo se na zagrebačkom Mirogoju zauvijek oprostili od Josipa Ivankovića. Osnivača i autora najvećih hitova Zlatnih dukata, ali i čovjeka čiji se potpis krije iza Dinamove himne "Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad". Prisjećamo se samozatajnog autora koji je svojim pjesmama zadužio hrvatsku glazbu. Priču pogledajte u prilogu In magazina.

Svaki put kad Dinamo zabije gol i s tribina se krene oriti "Plavi, plavi" trebamo se sjetiti Josipa Ivankovića. 1982. Dinamo je nakon 24 godine čekanja osvojio naslov prvaka bivše države, a Josip mu je darovao himnu "Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad".

''To je bilo doba euforije, on je u jednom trenutku rekao moramo napraviti himnu za Dinamo, napisao je tekst, brzo se dogovorio sa aranžerima u studiju, klinci iz Prve ljubavi su to brzo snimili i pjesma je ušla u povijest''.

No nisu to bili obični klinci već prvi tinejdžerski band na ovim prostorima. U Prvoj ljubavi Sanja Doležal napravila je svoje prve glazbene korake.

"U to doba tinejdžersko čudo, klinci u kratkim hlačicama, iza njih autor glazbe, autor teksta, idejni vođa Josip Ivanković.Obišli su kompletnu bivšu državu, svirali na puno mjesta i napravili jednu veliku revoluciju''.

Danas plaču tambure jer se opraštaju od tvorca nekih od najvećih hitova tamburaške glazbe. Zauvijek je zaspao osnivač legendarnih Zlatnih dukata .

Samozatajni velikan hrvatske glazbe prvi se drznuo obraditi i do tad zabranjivane melodije : "Vilo Velebita", "Ustani bane" , "Živjela Hrvatska" .

"Legendarni album Hrvatska pjesmarica koji je baš obradio sve te pjesme iz svehrvatske povijesti je izazvao jednu buru, buru gdje su ljudi željeli čuti, gdje su se kazete prodavale i na crno i na bijelo, koncerti Dukata su odjednom počeli biti traženi i po Europi i po cijelom svijetu. To je bila jedna revolucija novog vala tambure. I mislim da je to jedna od najvećih zasluga Josipa koji je vjerovao u to kad nitko nije vjerovao''.

''Snimaju album "U meni Hrvatska" gdje je svaka pjesma do današnjeg dana ostala živa sa velikom porukom''.

Iako će ostati zapamćen po tamburaškim evergreenima, Josip je pjesme podario i drugim izvođačima.

"Joža je bio svestran autor . U biti on je krenuo sa zabavnom glazbom, krenuo je kao kantautor. Radio je pjesme za Parni valjak, za Miru Ungara, veliki opus je napravio sa Jurom Pađenom, kad je napravio Jura Pađen band i u njihov zvuk donio nešto novo..."

"Njegova ideja je bio upravo taj zvuk po kojem je Pađen band bio prepoznat, on je uveo i harmoniku u band, i zajedno smo birali pjesme, on je izabrao pjesme za prvi album koji se zvao Hamburger City."

Josipovi stihovi obilježili su i mnoga djetinjstva. Djeca 80-ih i 90-ih dobro se sjećaju njegove antologijske pjesmarice "Klinci mandolinci".

"Produktivnost Jože i njegovo pero koje je imalo neki narodni štih , on je bio autor iz naroda i dovelo ga je u Društvo hrvatskih književnika i u mnoge udžbenike koji su prenosili njegove uratke. "

Poseban, samozatajan i uvijek svoj - reći za Jožu svi oni koji su ga poznavali. Za neke tek neznani pjesnik, ali pjesnik čija će glazbena ostavština vječno sjati poput zlatnih dukata.

