Oni su htjeli biti predsjednici, gradonačelnici, a neki su dospjeli i u saborske klupe, evo tko je od poznatih ušao u politiku!

Hrvatska politička scena već godinama privlači brojne zvijezde. Od pjevača do sportaša – u politiku se aktivno uključuju kako bi promijenili našu državu. Tko se okušao u kandidaturi na predsjedničkim izborima, tko je htio biti gradonačelnik, a koja zvijezda više želi djelovati na lokalnoj razini, saznala je Matea Slogar za In magazin!

2020. Mile Kekin i njegova supruga Ivana odlučili su ući u politiku. Tada su postali dio koalicije Možemo, a pjevač Hladnog piva bio je kandidat platforme u 7. izbornoj jedinici



''Politika me u životu uvijek pratila u stopu i, bogami, to je napisano '99., a neki dan sam je čuo na radiju i skužio kak' je ta pjesma odvratno aktualna dan danas. Tako da sam i ja odlučio konačno iz pasivnog promatrača i kroničara dati svoje ime i podržati platformu Možemo'', izjavio je Mile Kekin.



Njegova supruga Ivana danas je saborska zastupnica Nove Ljevice, a Mile je zaključio kako političke vode ipak nisu za njega.



U politiku se aktivno uključio i pjevač Miroslav Škoro, koji je poželio biti od predsjednika Hrvatske do gradonačelnika Zagreba. Osnovao je stranku Domovinski pokret, a ostavku na dužnost predsjednika te stranke podnio je 2021. Sada o svojem političkom stažu govori ovako:

''Nakon jednog dugog razdoblja u kojem sam bio, a to razdoblje se može najbolje nazvati 'šta ti je to trebalo?', ponovo se vraćam svom poslu i u tom poslu uživam, volim ga i to je najbolji posao na svijetu'', kaže Škoro danas.



Političke afinitete, i to one da bude predsjednica države, imala je i Alka Vuica. 2009. planirala je kandidirati se na predsjedničkim izborima, no zbog nedovoljnog broja prikupljenih glasova, odustala je od kandidature. Autoricu brojnih pjesama naše estrade politika zanima pa se u travnju 2022. učlanila se u SDP, a tada je poručila.

''Osobno mi cilj nije visoka politika, želim djelovati lokalno, u svojoj gradskoj četvrti Peščenica-Žitnjak. Želim doprinijeti rješavanju problema koji muče sve nas, kao što su zbrinjavanje otpada, čisti grad i uređen okoliš. Naravno, radim u kulturi cijeli život i vjerujem kako mogu doprinijeti razgovoru na tu temu'', rekla je.



Svoje mjesto na političkom nebu htio je i Siniša Vuco, i to kao gradonačelnik Splita.

''Mene su potakli moji građani, rekli su Vuco mi ne želimo izbore bez tebe. - Ovo je tko zna koji put , Ne odustajete ? - Nikad ne odustajem'', zaključio je.



I tadašnji saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele htio je biti župan Krapinsko-zagorske županije. Nisu ni sportaši cijepljeni od politike. Boksač Mirko Filipović od 2003. do 2008. bio je u saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Janica Kostelić je pak obnašala dužnost državne tajnice za sport, a na tom mjestu bila je 3 godine.

''Što se tiče te nekakve administarcije, to je nešto na što ja nisam navikla s obzirom da dolazim iz sporta i neke stvari ne idu onako kako bismo to željeli'', izjavila je Janica jednom prilikom.



Većina poznatih svoj izlet u politici završi nakon određenog vremena, ali oni su dokaz kako politika nije rezervirana samo za političare.

