Aco Pejović otkrio detalje kumstva s Aleksandrom Prijović, a evo zašto ga obožavaju svi nogometaši, glumci i kolege: "Na sceni sam svoj na svome"

Tijekom desetljeća karijere postao je prava regionalna zvijezda, a kada Aco Pejović negdje nastupa, dvorane su redovito pune. Nakon prošle godine ovaj se glazbenik vraća u zagrebačku Arenu. Tim povodom našoj je Dijani Kardum otkrio kako izdrži nastupati četiri sata, što mu je donio film "Toma" za koji je snimio pjesme, ali i ispričao detalje serije koja je nastala iz filma.

Čak četiri sata i gotovo 50 pjesama otpjevao je u veljači Aco Pejović na velikom koncertu u zagrebačkoj Areni. Među publikom tada je bila i bivša Miss Hrvatske Anica Kovač s kćeri Leticijom, glumac Enis Bešlagić, pjevačica Colonije Ivana Lovrić te Vanja Modrić. Na isto mjesto i gotovo na isti datum vraća se i iduće godine.



"Kad osjetite publiku i osjetite taj feedback koji vam vraćaju to je neka energija, rekao sam vam maloprije kao da vas netko prikači na punjač da se puni, tako se i ja punim od strane publike i te neke energije njihove. Može se očekivati ono što i prošle godine, dobra energija, dosta dobre svirke - što je najbitnije za jedan koncert", zaključio je Aco.

Tako je bilo i na splitskom koncertu koji je održao sredinom studenog u Splitu koji je za njega poseban grad.

"Zato što imam puno prijatelja tamo. Jako puno s kojima se ovako družim i dolazim u Split i oni dolaze kod mene u Beograd i dosta neki baš dobri, dobri prijatelji s kojima se i porodično družim. Tako kada imam onda mi taj grad bude još draži", priznao je Aco.

Mnogo je pjesama u njegovoj glazbenoj biografiji. Otpjevao je tako i pjesme u filmu "Toma" o pjevaču narodne glazbe Tomi Zdravkoviću. A pjesma "Ponoć" je koja je napravljena za film postala je njegova.



"Taj film je u mom životu napravio samo jedan stepenik više u mojoj karijeri. Ja sam imao svoje prezime i ime i prije filma. Mislim da je film "Toma" nagrada za sve one godine u životu koje sam se baš trudio.

Naprosto nisam ja tu, bilo je i drugih koji su dolazili kod Željka da probaju pjevati. Na moju sreću dogodilo se to da se ta neka energija poklopila i ta boja koju sam se ja potrudio. Toma je jedan jedini i ne može nikad nitko ni pjevati ni donijeti pjesmu kao što je on donosio, ali sam se potrudio da koliko toliko se približim emocijom i s bojom", ispričao je Aco.

A sad je u nastanku i serija.

"Da, da prije nekoliko dana kod Željka u studiju smo radili još par nekih pjesama koje su se trebale dopjevati. Serija mislim da će vrlo brzo krenuti i biti onako mnogo, mnogo opširnija", najavio je.

30 godina karijere već je iza njega. Od pjevača u pizzeriji, preko kralja splavova, dosegao je status regionalne zvijezde narodne glazbe. No nije uvijek lako.

"Prvo ću krenuti od onoga što mi je najgore, a to su putovanja. Putovanja su nešto što mi smeta, što mi je baš naporno, ali kažem prijateljima, ja kad dođem na binu kad se popenjem na tu scenu, stanem za mikrofon, ja sam onda u svom carstvu i onda tu zaboravim na put i je li to trajalo 10 sati ili 15. Na sceni sam svoj na svome", otkrio je Aco.



Pravo carstvo ima i kod kuće. Aco je otac tri kćeri Marije, Magdalene i Ive, koje su mu uz suprugu najveća podrška.

"Jedna prijateteljica iz Švicarske mi je poklonila jednog psa koji je pudla, ja kažem konačno nešto muško da bude u kući osim mene. Šalim se, naravno. Ja uživam u svom carstvu, sa svojim princezama, one me zaista paze i gledaju, sve mi je što kažu na tacni, donesi, prinesi, opeglano, obuci, ne valja ti frizura, zašto si obukao ovo. Jeda kćer je liječnica i baš ona ima afiniteta za glazbu, mislim imala je, mada ja nisam dozvolio, ali naravno išli su u školu pjevanja. Sve su to nekako radile, ali ja nisam dozvolio da se bave poslom kojim se ja bavim, naprosto jer je to naporan posao pogotovo za dame. Ja sam uvijek govorio da se ja svojim kolegicama divim kako izdržavaju ovaj posao, a da su pritom majke, supruge", priznao je Aco.

Jedna od njegovih kolegica koje će uskoro održati čak pet koncerata u zagrebačkoj Areni je i Aleksandra Prijović kojoj je Aco vjenčani kum.

"Super, mislim to je meni sjajno, ona je jedno mlado stvorenje, jedan sjajan čovjek. Mi smo kumovi, na vjenčanju sam joj bio kum. Ona je jedno ozbiljno mlado stvorenje koje zna što hoće od svog života, jako puno ulaže u sebe i sve što je radila, trudila se dolazi na naplatu", zaključio je.

Godine njegovog truda također dolaze na naplatu, dvorane gdje nastupa redovito su rasprodane. A prije Zagreba u veljači, 9.12. zapjevat će i u Osijeku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.