Naša bivša misica pohvalila se novim korakom u sretnoj vezi: ''U ovim zrelim godinama nije izazovno, uživamo''

Paška i lepoglavska čipka dominirale su modnim spektaklom ''Riječke stepenice'', gdje su predstavljene modne kolekcije i trendovi za jesen i zimu. Ovu fashion priču nisu propustili ni domaći olimpijci - pravi ratnici na terenu, koji su nam otkrili i svoju nježniju stranu. Naš Davor Garić vodi vas na Riječke stepenice.

Spektakularne stepenice u centru Rijeke ponovno su bile poprište jednog od najvećih modnih događanja u Hrvatskoj. Modni projekt pod nazivom ''Riječke stepenice'' na jednom je mjestu okupio fashion ideje 11 modnih kuća i dizajnera.



''Ja sam primijetila da je bila i lepoglavska i paška čipka, to mi je jedinstveni trenutak ovih modnih kolekcija, bilo je i malo avangarde. Dress code u publici je nekakav black, htjela sam da to bude dosta mistično, svaki put neku novu ideju dobijem, ali stvarno 11 lijepih modnih revija, svašta toga smo vidjeli za jesen/zimu'', govori Ivana Delač, organizatorica Riječkih stepenica.



Moda se niz riječke stepenice u srca publike spušta već 16 godina.



''Čestitali su mi na upornosti. Mislim da je to ključna riječ. Uporna sam, ustrajna sam, ne odustajem tako lako, i kad svi odustanu, ja guram naprijed. Mislim da sam takva karakterom'', kažu.



Upornost s Miss Universe Hrvatske 2003. dijele i riječki olimpijci koji su sportska borilišta nakratko zamijenili ovim modnim.



''Osjećaj je neopisiv. Ostvarit svoje snove je nešto najljepše što može bit. Kad vi dođete do trenutka da nastupate ispred 75000 ljudi i da je svaki od tih pljeskova namijenjen vama, to je nešto što stvarno svakom želim'', govori Filip Pravdica.

''Sigurno da je to jedan najljepši osjećaj za koji svaki sportaš živi i trenira od kad je bio mali, od kad se počeo baviti sportom i od kad na tim najvećim natjecanjima osvaja najsjajnije medalje. Drago mi je da sam to kroz karijeru iskusio u više navrata i sad kad sam malo stariji sjećanja još uvijek ne blijede i tako će vjerojatno bit do kraja mog života'', priča Ivan Krapić, vaterpolist.



''Ne odustat od snova! To je glavna rečenica koju sam pokupio sa olimpijskih igara'', dodao je Pravdica.



Kada je odijevanje u pitanju, čini se da u životu slavnih sportaša, glavnu riječ ipak vode njihove djevojke i supruge.



''Pa definitivno bolja polovica. To mora pasati sa njom, to nema pogovora, odmah me se stavi u red ako ja malo neko svoje mišljenje izrazim'', govori Filip.



''Izaberem sam, ali mora biti pečat odobrenja da se izađe iz kuće. Manje više kao i kod svih nas sportaša, u kući, zna se da smo tamo male mace...'', priznao je Ivan Krapić.



Organizatorica Riječkih stepenica Ivana Delač ponovno je sretno zaljubljena. Osmijeh na licu mogao bi nagovijestiti novi korak u njezinoj vezi.



''Počeli živjeti zajedno! U ovim zrelim godinama nije izazovno, lijepo nam je, provodimo vrijeme sa našom djecom, putujemo skupa s djecom, imamo neke sretne i lijepe trenutke'', otkrila je Ivana Delač.



Upravo takve modne trenutke Ivana je već najavila dogodine, na 17. im Riječkim stepenicama.

