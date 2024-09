Naš uspješni jedriličar i supruga ekskluzivno za In Magazin o svom nimalo tradicionalnom vjenčanju koje se odvilo nakon OI: ''Sve je bilo u našem stilu''

Naš olimpijac Filip Jurišić uplovio je u bračnu luku u rodnom Hvaru. Ekskluzivno za našu emisiju mladi bračni par prvi put otvoreno govori o vjenčanju, ljubavi, ali i Filipovim sportskim uspjesima. Više donosi naš Hrvoje Krolo.

Filip Jurišić, 30-godišnji hvarski jedriličar koji se ove godine natjecao na Olimpijskim igrama u Parizu, osim iskustva o kojem maštaju svi sportaši, dobio je i svoju pjesmu koju je otpjevao Neno Belan. Sve je to bio poticaj da Filip bude što bolji u Parizu.



''Od malih nogu sam to sanjao i samo ostvarenje odlaska mi je puno značilo. Nastup na olimpijadi nije prošao onako kako sam se nadao i kako sam se spremao za bit konkurent za medalju i osvojit je. Ali je realno jedan period u životu kojeg ću pretočit u budućnosti i motiv za daljnja ostvarenja i za nastup na idućim Olimpijskim igrama i šta reći od tog perioda dojmovi su još friški'', kaže.



A dojmovi se nisu slegli ni njegovoj, tada djevojci, sada supruzi Antoniji, koja priznaje - kada su Filipova natjecanja u pitanju, kontrola emocija je najvažnija.



''Znam bit ponekad malo nervozna, ali se uvijek Filipu predstavljam kao da je sve pod savršenom kontrolom iako nije!'', šali se Antonija.

''Ti se isto na neki način natječeš jer smo se dogovorili da trenira svoju nervozu u tom periodu i da je ja ne želim osjetiti kad se čujemo. I onda ona ima tada poseban izazov, ja dođem umoran sa regate a bude i ona umorna čekajući'', kaže Filip.

Ovaj simpatični par ima ljubavnu priču dostojnu scenarija za film. Naime, poznaju se cijeli život, odrasli su zajedno, ali su shvatili da su zaljubljeni tek kada ih je život nakratko odvojio - Antoniju zbog preseljenja i fakulteta, a Filipa zbog fakulteta i sportskih natjecanja.



''Ja nekako osjećam da smo totalno različiti to je ona čar, a opet smo isti i tako da se kužimo u svakodnevnici. I kad se najviše svađamo i nemamo podjednaka mišljenja znamo šta jedno i drugo mislim jer smo u tim segmentima isti. Nije priča iz bajke nego stvarno guštamo u našoj vezi kao i prvog dana šta se kaže. Uvik se nešto događa ali on je uvik moja sigurna luka.''



Nakon 13 godina veze odlučili su se za korak dalje u svojem odnosu i nakon Filipova povratka iz Pariza, prije nešto manje od mjesec dana, organizirali su vjenčanje u rodnom Hvaru.



''U principu bilo je jedno ne svakidašnje vjenčanje, dakle – a tipično. Nismo nimalo pratili tradiciju osim što smo se oženili u crkvici ''Zvijezde mora'', a sve ostalo je bilo baš u našem stilu i sa muzičke strane i sa strane spize. Svakome je njegovo vjenčanje najlipše ali iskreno dosta nam je ljudi reklo da im je naše bilo lipše nego njihovo i naravno tu je onaj osjećaj koji nam je poseban i lip i ostat će zauvijek uspomena.''



Glavno slavlje odvijalo se na Palmižani, kamo se išlo odmah nakon crkve. Zaljubljeni par kaže da je to bio party o kojem će se još mnogo govoriti. Iako se sada s osmijehom prisjećaju svega, organizacija je bila pomalo stresna.



''Meni nije bila nervoza što se tiče vjenčanice nego više zbog Filipovog odijela oćemo li se dobro slagati ali bili smo stvarno perfektni. Više me je brinulo hoće li sve proći ok i najčešće kada su tako uzbudljivi događaji pred nama ja ne mogu spavat. Tako da cilu večer nisam spavala ali nevjerojatno je to koliko mi ljudi imamo sačuvane energije tamo da taj cili dan nisam osjetila da nisam spavala.''



Sada su trenutačno u svojem ljubavnom gnijezdu Filip i Antonija sami, ali kako nam otkrivaju, ne zadugo.

Je, planiramo se širit. Planiramo i ne planiramo, kad i ako se dogodi bit ćemo sritni. Okruženi smo s puno nećaka i svi oni su nam prebliski tako da pomislimo često da jedva čekamo našu bebu da i oni malo nju čuvaju! I to je nešto definitivno čemu se nadamo.''



A mi im samo za kraj možemo poželjeti sreću te da im se ispune sve želje, i privatne i poslovne.

