Poznati Hrvati koji javno svjedoče vjeru: Evo koje zvijezde su se okrenule religiji i život promijenile iz temelja!

Dok jedni slave Dan zaljubljenih, za druge je ovo Valentinovo značajno jer se preklapa s početkom korizme. Danas je blagdan Pepelnice ili Čiste srijede. U svoju pokoru ući će i brojne zvijezde. Sve više njih se, naime, okreće vjeri, koju javno svjedoče.

Pred vjernicima su post, odricanja, ali i pripreme za najveći kršćanski blagdan - Uskrs.



''Korizma to je vrijeme odricanja, davanja, posebno vrijeme i svakako je drugačije nego u ostatku godine'', kaže Ana Rucner.

''Korizma je vrijeme kad bi čovjek sam sebe trebao preispitati svoju neku unutrašnju vjeru u život, u sve ono što ga okružuje'', dodala je Nina Badrić.

''Korizma je jedno razdoblje spuštanja u dubinu, jedno molitveno raspoloženje i svkako jedno razdoblje kad čovjek malo preispituje svoj život i svoje nekakve temeljne odrednice'', izjavio je Alan Hržica.

''To je vrijeme milosti jer se intenzivnije ulazi u tu molitvu, post, pokoru, zašto? Jer slijedimo Isusa, on je ušao u nju posvetio tih 40 dana u pustinji, tako da nam tu pokazuje koliko je važno ući u pustinju zato da bi tu bolje čuli riječ božju da bismo bolje tu suočili sa sobom'', kaže fra Ivan Matić.



Upravo spomenutu pustinju, na jednom od posljednjih hodočašća u Svetu zemlju prije rata, posjetila je Marija Husar Rimac. Malo je reći kako je na ovu vjernicu ostavila snažan dojam:

''Pogotovo taj moment gdje je Isus 40 dana otišao u pustinju molit što je naša korizma, i onda kad vidiš tu korizmu kako stvarno izgleda, naša je stvarno smijeh'', kaže Marija Husar Rimac.



U Svetoj zemlji obnovila je bračne zavjete sa suprugom, ali i proslavila 20. godišnjicu svojeg obraćenja. Na seminarima u Taboru, nije se samo njoj promijenio život. Mnogi danas svjedoče i mole na najljepši način - pjesmom.



''Mjesto gdje s vremena na vrijeme dolazimo ponovno se susresti sa samim sobom i s Bogom'', dodala je Ivana Husar.

''To je rasadnik obraćenja, rasadnik promjena ja sam tamo također doživio klicu svog obraćenja'', kaže Husar.

''Ja sam prvih par godina samo to promatrala jer sam bila nevjerni Toma i mislila tu je nešto skriveno, međutim ništa nije skriveno, skrivena je samo ogromna ljubav'', kaže Nina.

''Obraćenje je možemo reći otkriće te prave istinske ljubavi, a onda nas ono pokreće, samo to obraćenje da mi budemo ljubav tamo gdje žimovmo, gdje radimo. Mnogi dolaze iz te čežnje, naravno imao o onih koji možda dođu jer su znatiželjni, jer su čuli enšto, jer su čuli nečije svjedočenje'', kaže fra Ivan Matić.



Fra Matić vodi duhovne obnove i mnogima je svjedočio. A svjedočenja poznatih uvijek se jače čuju i zaintrigiraju javnost:



''I onda se ljudi pitaju zašto i kako, što se to dogodilo. i onda naravno pitaju osobno, što ti se dogodilo, zašto na taj način djeluješ, i onda netko tu i posvjedoči. I u zadnje vrijeme vidimo baš onako istinska autentična svjedočenja ljudi koji su poznati a evo da je Isus u njegovu životu donio tu novost'', govori fra Ivan.



Bivša atletičarka Blanka Vlašić vjeru je spoznala u trenutku tjeskobe i bolova zbog ozljede. Pjevač Tony Cetinski ''progledao'' je na koncertu Progledaj srcem, nastupivši s kolegama koji duhovnu glazbu pjevaju i stvaraju. A onda je uslijedila i njegova duhovna pjesma:



''Ja nisam ni računao da ću snimiti duhovnu pjesmu, to je jednostavno tako došlo i to se moralo desit. Tako isto je milijun detalja ukazivalo na to, pa i samo snimanje u Međugorju, da to nisam ja odabrao. Vjera je ta koja ti daje tu mogućnost da se možeš u bilo kojem trenutku vratiti'', objasnio je Tony.

''Otkriće jednog novog načina života, u kojem stvarno, to nije bijeg od realnosti, nego dapače baš u toj realnosti živimo to dostojanstvo koje imamo kao osobe'', kaže fra Ivan.



Nedavno je svoju promjenu doživio i modni dizajner Ivica Skoko. Ranije su to učinili Marko Kutlić, Ante Cash, Zsa Zsa, Ivana Marić.

''Gospodin doista dolazi, on se nikad ne nameće, on čeka!'', zaključio je fra Ivan.



Jer njegova je ljubav savršena!

