Naš pjevač priznao da se iza njegovog osmijeha krije velika bol: ''Izgubio sam brata, majku i sina, a i brak mi se raspao...''

Ovog vikenda ODržano je 63. izdanje Splitskog festiVAla. Finalna večer, u kojoj su PREdstavljene 24 skladbe, protekla je u znaku Đorđija Peruzovića, koji je osvojio publiku i stručni žiri. Kako se ponovno dogodio spoj Izabele Martinović i Stijena, je li Siniši Vuci drago što su mu djeca oDAbrala glazbu za životni poziv te mašta li Zdravko Škender o novoj ljubavi, otkriva naš Hrvoje Krolo.

''Letim u svemir'', skladba je koja je oduševila žiri ali i publiku na 63. Splitskom festivalu. Đorđi Peruzović se ovim nastupom oprostio od kultnog festivala na kojem je zapjevao prvi put prije 60 godina.



''Nije mi žao, ja ću još pjevati. 60 godina to je previše, Splitski festival je bio alfa i omega za mene i nastupao sam u svim festivalima bivše države. Počeo sam zamislite u prošlom stoljeću 1963. i završio u ovom stoljeću. To je dugi niz godina. Pokupio sam dobar dio nagrada i nema se ko žaliti'', rekao je.



Razloga za sreću ima i hrvatski Tom Jones. kako mediji vole nazivati Nenada Vetmu. On je kući otišao s dvije nagrade, drugo mjesto po izboru žirija i treća nagrada publike za pjesmu ''Velo misto''. Svoju energiju priznaje nam, održava igranjem tenisa, u sportu u kojem je nekada isto osvajao zlatna odličja.



''Ja sam bio 12 puta prvak bivše države u svim konkurencijama od 10 godina pa na dalje do mixa, ekipno sa mojim Splitom. Bio sam član one reprezentacije Ostoja, Buljević, Vetma, Živojinović Boba s nama. Prvaci Balkana i drugi u Europi. Divna sjećanja i djetinjstvo''', rekao je Nenad.



Nepopravljivi romantik i dalmatinski slavuj, Marko Škugor, osvojio je srca publike i preuzeo nagradu drugog mjesta po njihovu mišljenju za pjesmu „Kad Bog nas u jedno spaja“. Pozornica na Prokurativama je njemu dobro poznat teren.



''Pobjeda je bila čak dva puta. Meni je najbitnije da ljudi prihvate pjesmu da uđe među njihove živote i da je pjevaju to mi je najveća nagrada'', rekao je Marko škugor.



Boris Rogoznica predstavio je publici, kako kaže, autobiografsku pjesmu naziva „Da nam bude lipo“ u tekstu pjeva da je ljubavi žedan, pa se pitanje postavlja samo po sebi – Kakav je njegov ljubavni status?



''Sretan i slobodan. U ljubavi sam sa samim sobom. To je najiskrenije. Ja živim ljubav svakim svojim danom, naravno da je sve ljubav i samo to želim davati ljudima oko sebe'', izjavio je Boris.



Ljubav caruje i kod Izabele Martinović koja je nakon 20 godina ponovno udružila snage s grupom Stijene na Prokurativama s pjesmom ''Dome moj''. Iako kaže, da još nema zaručničkog prstena na ruci, na dobrom je putu da živi ljubav u punom značenju.



''Ne žurim hehe Sretna sam i ispunjena, pohvalit ću vam se – sve je dobro i divno i krasno'', rekla je Izabela.



Da život bez ljubavi nije život, kaže nam i Zdravko Škender koji je na Splitskom festivalu otpjevao ''Kako te dušo jubim''. Priznaje nam, kako još uvijek vjeruje u onu pravu ljubav, a samo za naše kamere otkriva da se ipak iza njegovog osmijeha krije velika bol.

''Teško mi je o tome govoriti, u kratko vrijeme sam izgubio brata, majku i sina, nažalost i brak mi se raspao nema ništa gore nego što može čovjek doživiti. Pjesma je moj slijed kad bi glazbeni urednici znali koliki je to lijek za mene i koliko mi znači u životu rado bi me daleko više puštali u medijima'', objasio je Zdravko Škender.



Siniša Vuco zatvorio je Splitski festival s pjesmom koju je napisao prije 15 godina s Arsenom Dedićem naziva ''Oboje smo pali''. Osim Vuce, ove godine u večeri mladih izvođača predstavio se njegov sin Vilibald dok je kćer Brigita trebala nastupiti u finalnoj večeri.



''Nažalost boli je nešto išla je na terapije, ja nisam liječnik pa se ne razumijem, ali trne joj ruka, noga nema pojma šta. Zdravlje je na prvom mijestu'', rekao je Siniša Vuco.

Je li mu rago što su i njegova djeca odabrala glazbeni smjer.

''Nije baš. Kako će mi biti drago to je kruv ne sa 7 nego 777 kora. To je mala bara puna krokodila, krvavo zarađen posao'', zaključio je Vuco.



Nagrade su podijeljene, skladbe otpjevane, a sada je sve na slušateljima, koji će odlučiti, koliko dugo će se slušati pjesme s 63. izdanja Splitskog Festivala.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.