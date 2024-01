Pozornicom najveće dvorane u Hrvatskoj prošlo je 25 poznatih imena domaće glazbe: ''Prijatelji me zovu stoljeće, to je kao moj zaštitni znak''

Najljepše pjesme posvećene domovini uglas su se pjevale u subotu u prepunoj zagrebačkoj Areni. Pozornicom najveće dvorane u zemlji prošlo je 25 izvođača, sve poznatih imena hrvatske glazbe poput Dražena Zečića, Miroslava Škore, Mate Bulića, Dražena Žanka te mnogih drugih. Zašto ovakve pjesme desetljećima ne gube sjaj, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum za In magazin.

Stihovi, koji su bodrili i hrabrili ljude u najtežim trenucima hrvatske povijesti, kao i pjesme koje su nas ispunjavale ponosom i srećom u radosnim trenucima, orili su se Arenom tijekom trosatnog koncertnog spektakla.



''Nas je proslavila domoljubna pjesma i 'Stina pradidova, Croatio iz duše te ljubim, ne damo te pismo naša, pa smo mi uz te domoljubne pjevali pjesme prema moru, domu, ocu, majci. Ja samo mogu reći hvala svima koji slušaju te naše pjesme. Večeras će tako biti nadam se da će prerasti u jednu tradiciju, da će biti ovdje sljedećih 50 godina'', rekao je Tomislav Bralić.



''Jako nas, jako veseli da smo večeras u ovom društvu, u ovom domu domoljubne pjesme koja govori o našoj zemlji, lijepoj, miloj, dragoj Hrvatskoj, a mi smo jednim dobrim dijelom tu sebe ugradili otpočetaka'', dodao je Pero Galić.



''Osjećaj je lijep ali je i odgovornost, Drago mi je da vidim svoje kolege. Dosta radimo ne susrećemo se često, ali sad smo se sreli, bilo ih je lijepo vidjeti, da smo svi na okupu, jedan lijep osjećaj'', rekao je Dražen Zečić.

Na pozornici se izmjenjivalo 25 izvođača i 150 glazbenika, a s njima uglas pjevalo je gotovo 19 tisuća ljudi.



''Najteže je pjevati za stolom, kad je pet ljudi za stolom, ovo večeras za 19 i kusur tisuća ljudi će biti najlakši zadatak kada ljudi koje ponese ova energija, pozitiva, ove sve prekrasne pjesme koje su stvarane u tijeku zadnjih 30-ak godina i sada izađu ovako zajednički na jedan plato ja mislim da ništa bolje ne može bit'', rekao je Đani Stipaničev.



''Drago mi je da je večeras toliko puno ljudi, da je dvorana puna, da se nastavi ta jedna tradicija Domu mom, ne zbog imena, nego da se nastavi taj koncertni serijal te domoljubne pjesme. To mi je jedna velika želja'', izjavio je Mate Bulić.



''Meni je večeras velika radost i čast da zapravo ovaj koncert ćemo na neki način započeti izvedbom pjesme Ratnici svjetla u acapella obradi Klape HRM koja je prvenstveno posvećena svim poginulim hrvatskim braniteljima u domovinskom ratu i koja ima posebnu jednu emociju kojom zahvaljujemo dar slobode'', otkrio je Marko Bralić.

U više od 4 desetljeća dugoj karijeri, Dražen Žanko otpjevao je mnogo pjesama, no po pjesmi Od stoljeća sedmog ga čak znaju zazvati.

''Imam puno prijatelja što me zovu stoljeće, di si, ali stvarno, to je kao kako bih rekao moj zaštitni znak. Pa kad je nešto tvoje, kad to osjećaš onda nije teško. Ja sam dobio te stihove od gospodina Ive Cvitića, vidio sam to je izvanredan tekst, nikoga ne vrijeđa i onda sam napravio tu pjesmu i evo'', otkrio je Dražen Žanko.

Pjesme o domovini ni desetljećima nakon što su objavljene ne gube svoj sjaj.

''Ja se bavim industrijom zabave i ja uvijek pokušavam ljude zabaviti i radim to kako mi Bog dao s opsegom glasa koji imam, s pjesmama koje sam napisao i tu i tamo nešto primjetim pa izlajem, ali generalno gledano mislim da ljudi vole jer su se prepoznali u tim mojim pjesmama i ja vam pišem te pjesme tako što kradem od života, nekad manje nekad više uspješno'', rekao je Miroslav Škoro.

Domoljubne pjesme obvezna su pratnja i na utakmicama te nastupima domaćih sportaša. A događanja s rukometnih i vaterpolskih borilišta s mnogo pozornosti prate i glazbenici, koji priznaju kako su strastveni navijači.

''Bio sam ponosan i svaki put sam ponosan, ali vaterpolisti i rukometaši su me naročito oduševili i nadam se da će biti ono što klapa Cambi kaže - Do pobjede'', dodao je Tomislav Bralić.



Ja sam veliki navijač, ja sam rekao kad idem na ove utakmice, samo dajte gdje je najveća gužva, gdje je najviše ljudi, nemojte mi te tamo VIP-ove, to mora bit žestoko, navijati jer oni svi koji vole tako se ponašaju'', smatra Mate Bulić.



''Uvijek, zato ne volim gledat, ja sam već u godinama, kad se ne bih trebao previše nervirati, stres me ubija'', priznaje Dražen Zečić.

Na kraju velikog koncerta organizatori su na oduševljenje publike najavili idući koncert ''Domu mom'', koji će biti održan 30. studenog 2024. u Zadru.

