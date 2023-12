Žiri Supertalenta otkrio ima li svoje favorite za pobjedu: ''U mojoj glavi da, ali tko će pobijediti ovisi isključivo o našim gledateljima!''

Odabrani su i posljednji kandidati za veliko finale Supertalenta, a mi smo zavirili u odaje članova žirija te istražili koji su njihovi favoriti. Suze, smijeh i lepezu emocija koje su proživjeli u Supertalentu, Maja, Fabijan, Davor i Martina ne skrivaju, a najdraže trenutke su otkrili našem Davoru Gariću za In Magazin.

U posljednjoj polufinanoj emisiji Supertalenta Martinin zlatni gumb i prolazak u finale osvojili su Tijana i Marko, a svoje su mjesto u finalu pronašli i Ana Dorušak i Paula Jeličić Pumah. Odluku žirija podržala je i publika.



''To je najbitnije, da se to svidjelo publici. Nama je fakat super, ali nama je super i kad nam dođe ovaj koji ne zna pjevat. Mi smo zapravo jedna jednostavna publika nas četiri'', otkrila je Maja Šuput.



Ova je sezona Supertalenta kod članova žirija izazvala brojne emocije. Martina je katkad bila i šokirana.



''Ili ja bih rađe rekla zgrožena, pa i ne baš toliko puno kao prijašnjih sezona, kao da smo malo već profiltrirali ove upitne talente, ali sam nekolicinu puta baš bila dubinski potresena i dirnuta'', dodala je Martina Tomčić Moskaljov.



''Naplakala sam se ove sezone. Više nego inače, što znači da starim, definitivno. Ona je u menopauzi, ja jednostavno imam proces starenja, i to kad dođu klinci, to mi je posebno, to je svima jasno zašto'', priča Maja.



''Ja sam dosta slab na glazbu generalno, da li je to instrument, da li je to grupa, da li je to pjevanje, to me često pogađa jer me glazba generalna jako često pogađa'', priznao je Fabijan Pavao Medvešek.



Bilo je u ovoj sezoni i vrlo osebujnih točaka.



''Dobro si vidio, imamo dosta provokativnih točaka koje su dosta drugačije kada se gledaju bez zvjezdice na ekranu'', našalio se Davor Bilman.



A ima li naš žiri svoje favorite za pobjedu u finalu?



''U mojoj glavi - da! Ja u mojoj glavi imam par, ali jedan natjecatelj ili natjecateljica, u mojoj glavi ja mislim da će pobijediti'', priznala je Maja.



''Nitko ne može znati, svi možemo samo jako priželjkivati, i ja priželjkujem, čvrsto sa uvjerenjem, ali tko će pobijediti ovisi isključivo o našim gledateljima i zapravo mislim da je tu ljepota ovog showa'', dodala je Martina.



Zato ne propustite veliko finale Supertalenta koje vas čeka na Badnjak u programu Nove TV.

