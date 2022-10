Ninu Badrić, Franku Batelić, Miju Negovetić i Ellu Dvornik javnost je upoznala dok su još bile tinejdžerice. U međuvremenu su izrasle u zavodnice, uspješne poslovne žene i majke. Kako su nekadašnje dječje zvijezde, a danas slavne Hrvatice, izgledale na početku svojih karijera, dok su kombinirale pisanje domaće zadaće sa svjetlima pozornice, zna naš Davor Garić.

Tinejdžerica s nestašno razbarušenom dječačkom frizurom i ubojitim glasom te je davne 2007. pobijedila u glazbenom TV spektaklu Showtime i zakoračila u glazbene vode.



Franka Batelić sa 16 je bila jako zaigrana, kao i danas. Mislim da je bila ista ko sad. Mislim da se nije previše toga promijenilo.



15 godina kasnije Franku često časte epitetom najljepše hrvatske pjevačice, a trenutačno sitno broji do dolaska druge bebe. Pogled na fotografije iz tinejdžerskih dana, itekako bude uspomene.



O Bože, ista sam svoja mama, sad kad vidim ove slike. Zapravo mi ''kažu da sam ista tata, ali mama, ima tu i tebe'', kaže.



Od djevojčice s naočalama koja nas je osvojila glasom do vamp zavodnice i buntovnice koja zna što želi. I Mia Negovetić ovih je dana proslavila 20. rođendan.

''To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom da sam na sceni od 11 godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu'', smatra Mia.



Ella Dvornik odrasla je pred TV kamerama. Nekadašnja dječja zvijezda kraljica je transformacija pa ni mi baš ne bismo stavili ruku u vatru da se ovdje radi o istoj osobi. Ipak, njezin otvoren um nije se promijenilo ni najmanje. To potvrđuje i isječak iz Ellina intervjua iz 2008-e..



''Ne volim biti s etiketom nekom na čelu i da mi netko kaže ''ti si metalka, ti si punkerica'', ja izlazim fakat svugdje, mene frendice pozovu na rođendan gdje mi dođu sve neke tamo zblajhane i u štiklicama, slušaju Seku Aleksić i cijelu večer narodnjaci, sjedim tamo i pričam s ljudima, uopće ni slušam ako mi se ne sviđa, ali nemam ništa protiv, ali fakat sve slušam'', priča Ella Dvornik.

‘91 kad sam bila top model! - napisala je Nina uz fotografiju iz mladosti. Njezina je karijera započela dok je bila tinejdžerica, nedavno je proslavila 50. rođendan, a pjeva od svoje devete.



''Ponosna sam na to što samu sebe mogu pogledat u ogledalo, što mogu dignut glavu i reći ''alavera'', što nisam imala četu ljudi iza sebe koji bi mi pomagali u životu, pogotovo u karijeri, a ni u životu!'', govori Nina.



Good boy, Vrapci i komarci, Uberi ljubicu... Minea je bila tinejdžerska zvijezda, a od te 95-e do danas nanizala je hitove koje obožavaju generacije.



''Moram priznati da ja stvarno nisam bila ničega svjesna, ja sam ušla u tu cijelu glazbenu priču kao tinejdžerica koja nikad nije sanjala da će pjevat. Stvarno se kod mene sve dešavalo spontano. Netko gore me valjda voli, mazi i pazi i ond mi je životni put namjestio baš tako da'', priča Renata Končić Minea.

Nika Turković sa samo je devet godina izbacila album s duetima s Tonyjem Cetinskim i Oliverom Drgojevićem, a nastup na dječjoj Euroviziji neće zaboraviti.



''Ja mislim da sam ja tad bila totalno nabrijana energično zato što meni to uopće nije bilo tak strašno. Ono da moram danas to ponovit: ne, nema šanse da bih imala tu razinu samopouzdanja baš sam si bila sjajna u tom trenutku moram reć'', kaže Nika Turković.



Sve su ove dame pod svijetlima reflektora od djetinjstva pa je računica jasna - predodređene su za pozornicu.



''Rijetko kada se prisjećam života prije scene. Nekako kao da sam oduvijek na sceni. Rođena i bačena na scenu'', kaže Mia Negovetić.



Kažu da ne žale ni za čim i sve bi ponovile. U Frankinoj je karijeri, i danas i onda, glavni kormilar - srce.



''Vjerovala je u jako svijetlu budućnost, nije previše možda pazila, išla je jednostavno glavom kroz zid, tvrdoglavo, a ova Franka danas bi možda malo opreznije išla kroz život, ali sve je dobro napravila'', zaključila je Franka.



Čini se da su se ovim damama ostvarili svi snovi iz djetinjstva.

