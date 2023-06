Od crvenog tepiha Cannesa do ulica Pariza, haljine naše dizajnerice osvajaju diljem Europe!

Na crvenom tepihu u Cannesu, na ulicama Pariza ili na brojnim događajima diljem Hrvatske - tu se nose haljine dizajnerice Ivane Jurić. Svaka je njezina haljina ručno rađena, a nedavno je za novu kolekciju snimila i kampanju. Kako je izgledalo to snimanje, ali i što bi još voljela ostvariti podijela je s našom Dijanom Kardum za In magazin!

Čvrsto vjerujući u to da se žene zbog onoga što odijevaju mogu osjećati samopuzdanije i ljepše, dizajnerica Ivana Jurić stvorila je još jednu ženstvenu i nježnu kolekciju.

''Perje je već drugu godinu aktualno kod mene u kolekciji i odlučila sam se za bijelu varijantu jer može zapravo biti i vjenčanica, ali tu varijantu haljine imamo i u drugim bojama. Većinom su to svjetlije boje, kako nam ide ljeto, sve treba biti veselo'', govori Ivana.

U njezinim upečatljivim haljinama zasigurno ćete biti primijećeni.



''Za svaku ženu nešto, i za one koji nisu za pretjerani kič do onih koje to zapravo jako vole, ali ono što radim je u biti dosta varijanta basic haljina za svakodnevnu nošnju, pa imamo to s perjem, šljokicama, satenom. Treba sakriti sve što nam na tijelu nije dobro, a otkriti ono što nam je fantastično'', smatra Ivana.

Nova kolekcija obilježena je i kampanjom u kojoj je svoje ženstvene kreacije spojila s divljinom prirode. Fotografijama je svoj potpis dao Šime Eškinja, a snimane su na prekrasnim lokacijama Istre.



''Ja sam vozila, Šime nas je vodio po nekim brdima, bilo je predivno, to je u biti slap Sopot i sedam slapova, tako da u biti, predivna lokacija s vodom, prirodom, rijekom, ima svašta povezanog. Dok smo se spuštali tim slapom Sopot, doslovno su bili konopi gdje smo se penjali i spuštali u jednom sam čak trenutku rekla, di mi je Tarzan jer nam je to toliko bilo smiješno, jedva smo se ponovno popeli jer je već bilo kišovito razdoblje i sva sreća nas je poslužilo vrijeme tako da smo uspjeli se izvući'', ispričala je Ivana sve o njihovoj avanturi.

Osim hrvatskih, Ivanine haljine osvojile su i crvene tepihe u Europi. Parizom je u njezinim kreacijama prošetala Valentina Walme, a na upravo završenom filmskom festivalu u Cannesu njezine je haljine nosila bivša Miss Europe Nera Lešić.



''Ja sam bila oduševljena, rekla sam uzmi koju god želiš. Imamo novu kolekciju taman sam pripremila najnovije, tako da je ona ponijela 4 haljine, 4 haljine je nosila, ja sam oduševljena fotografijama'', priča Ivana.

Ova dizajnerica dosad je održala dvije samostalne revije, obje na ekskluzivnim zagrebačkim lokacijama.



''Dugo sam razmišljala, ako bi nešto napravila samostalno, da to stvarno bude nešto posebno, tako da mi je ta lokacija oduvijek bila jako zanimljiva i nekako sam uspjela doći do toga. Druga samostalna revija je bila ispred HNK, to je bilo prošle godine u šestom mjesecu. To su te neke uspomene i ono što sam malo prije rekla, mi dizajneri sanjamo o takvim stvarima Što se tiče treće, opet je izbor moj Francuska, Pariz tako da tko zna što budućnost nosi'',priča Ivana.

Ivana sate i sate provodi u svojoj radionici jer moda je njezina velika strast i ljubav od malih nogu.



''Voljela sam se igrati najviše s Barbikama i moji su meni kupovali, valjda sam imala nekih 50 do 100 komada dok smo živjeli u Njemačkoj i za vrijeme osnovne škole već je profesor kod mene prepoznao taj talent crtanja i voljela sam sate provoditi onako skicirajući, crtajući haljine, a moja mama inače voli pletiva, pleteninu, tako da sam s njom uvijek rezuckala te tkanine za barbike, a tata mi je također keramičar i radi te ekskluzivne kuće, tako da valjda iz obitelji nastaje to sve'', govori.

Svaki komad je ručni rad te su svaki nabor i šav prošli kroz njezine prste.



''Započela sam stvarno dosta samostalno raditi doma, doslovno tatine košulje svilene bih izrezala tkaninu, već sam tad zamolila da mi kupe tu lutku na kojoj sam doslovno sama šivala ručno i to sve. A za vrijeme srednje škole i fakulteta naravno da sam usavršila to sve. Završila sam TTF. Volim taj posao, obožavam to raditi i živim svoj san'', zaključila je naša dizajnerica.

