Novinar Davor Garić posjetio je set serije ''Divlje srce'' i razgovarao s glavnim glumcem!

U programu Nove TV od utorka 4. lipnja starta ''Divlje srce'', nova turska uspješnica koja srca gledatelja osvaja brzinom munje.

Glavnu ulogu ima mladi turski glumac Halit Özgür Sari. Zgodni Turčin mami uzdahe svojim neodoljivim osmijehom.

Studirao je ekonomiju, bavio se i modelingom, no prevagnula je ljubav prema glumi, a ako se pitaju njegove obožavateljice – bio je to pravi izbor. Kada je pročitao scenarij serije ''Divlje srce'' bio je siguran da će serija biti pravo emotivno remek djelo.

''Pročitao sam scenarij, bilo je jako rano ujutro. Skuhao sam si kavu i rekao: to je to. Ovo će biti jedno od mojih životnih djela. Bio sam uvjeren u to!'', ispričao je Halit za IN magazin.

Na set serije u Istanbul uputio se reporter IN magazina, Davor Garić koji je zavirio na snimanje ovog turskog hita na kojem radi velik broj ljudi, od glumaca i statista do ljudi iz produkcije. Serija se snima u raskošnim studijima i interijerima, ali i na impozantnim lokacijama diljem Istanbula.

''Turskog glumca Halita Özgüra Sarija samo na Instagramu prati nekoliko milijuna obožavatelja i tamo je zaista velika zvijezda. Intervju za IN magazin smo snimali u njegovoj kamp kućici na setu snimanja serije, a nakon razgovora Halit nas je proveo setom serije i upoznao s ostalim glumcima i članovima produkcije. Atmosfera na snimanju turskih sapunica je zaista radna i svi su maksimalno posvećeni svojim zadacima.'', komentirao je Davor Garić.

Uz vrhunske glumce, serija će zasigurno osvojiti srca gledatelja, koji mogu pripremiti rupčiće jer emocija i napetosti u ''Divljem srcu'' neće nedostajati.

''Mi, Turci, smo narod kojem je temelj srce. To je činjenica. Kad mi plačemo, i gledatelji naših serija iskreno plaču s nama. Kad se smijemo, i oni se iskreno smiju s nama. Na primjer, ako umiremo u seriji, oni zaista proživljavaju tu bol. To je univerzalni jezik, znate? Govorimo turski, ali te suze i osmijesi… To je univerzalni jezik!'', govori Halit.

Što je sve ovaj popularni turski glumac ispričao Davoru Gariću, ne propustite doznati u današnjem IN magazinu od 17.30 sati na Novoj TV!